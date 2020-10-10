«Не пить, не переедать, жить в одиночестве»: Павел Дуров рассказал, как выглядеть моложе своего возраста

По словам Дурова, он спрашивал людей, которые в 50 лет выглядят на 25 (включая актера и музыканта Джареда Лето и фитнес-тренеров) о том, как им это удается. Такой вопрос иногда задают и ему самому.

Приводим семь его советов ниже:

Избегайте алкоголя. За редким исключением алкоголь и другие вещества приводят к проблемам со здоровьем и визуально делают человека старше. Много спите. Во сне ваше тело восстанавливается. Недостаток сна в будни не получится компенсировать «отсыпанием» на выходных. Не переедайте. Лишний вес делает людей визуально старше и приводит к десяткам болезней. Я обычно ем два раза в день с 6-ти часовым перерыром или один раз в день без перекусов. Есть три и более раз в день — просто плохая привычка. Упражняйтесь. Небольшие, но регулярные нагрузки делают людей здоровее и продлевают жизнь. Я делаю мало кардиоупражнений (предпочитаю гулять, ездить на велосипеде, плавать на открытом воздухе) и предпочитаю занятия с небольшими весами. Ограничьте стресс. Есть ментальные привычки, которые в этом помогают. Это позволяет верить, что все происходящее — к лучшему. Стоические методы вроде визуализации худших вариантов и игнорирование вещей в целом тоже работают. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное. Не ешьте мясо. Подойдут морепродукты и свежепойманная рыба. Красное мясо — это то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. Я подозреваю, что это связано с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корм и другое). Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодо выглядящие на вид мужчины среднего возраста, с кем я общался, живут в основном одни. Может быть, это связано с тем, что они не зависят от привычек других людей в том, что касается сна, еды или поведения. Или это просто корреляция, и люди, не зависящие от нездоровых социальных норм, предпочитают независимость и в личной жизни.

По словам Дурова, можно найти научные объяснения большинству высказываний. Сам основатель Telegram следует этим правилам более 10 лет, самым сложным для него оказался пункт «больше спать».

«Если вы вдвое моложе меня и ищете главный вывод, вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подсказывает, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами поймете, что вам нужно, и не будете зависеть от советов других людей», — заключил Дуров.

Фото: Facebook Павла Дурова