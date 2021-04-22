Кожа из кактусов и часы на солнечной батарее: курс на экологичность от fashion-брендов

Люксовый бренд часов и аксессуаров Fossil представил ограниченную серию часов, работающих на солнечной батарее, и коллекцию сумок из веганской кожи, разработанной мексиканской компанией Desserto. Коллекция была выпущена в рамках экологической инициативы Make Time For Good, которую компания запустила в 2019 году. Ее цель — обеспечить положительное влияние на окружающую среду с помощью экологичных материалов, продуктов, упаковки, сокращения расхода воды и выбросов углерода.

Ограниченная серия часов LE Solar Watch — это обновленная версия выпущенных ранее солнечных часов Fossil. Они поставляются с батареей, которую можно полностью перезарядить на солнце за восемь часов, а работать она будет в течение трех месяцев. Корпус изготовлен из касторового масла, а ремешок rPet — из переработанных пластиковых бутылок. Часы обладают всеми необходимыми функциями, включая компас и мировое время, отображающее местное время в 49 городах.

Чтобы создать сумки Kier Cactus Leather Totes, бренд сотрудничал с компанией Desserto, получившей награду PETA. Компания разрабатывает веганскую кожу из органически выращенных кактусов. Такой материал можно использовать в модной, мебельной, автомобильной и авиационной промышленности. Во время роста кактусам требуется только дождевая вода и минералы. Это значит, что при производстве материала экономится 7,5 литров воды.

Фото: Fossil

По словам сооснователя Desserto Марте Касареса, он запустил компанию, увидев на своем опыте негативное влияние кожевенного производства на окружающую среду: «Мы стремились создать веганскую альтернативу, которая оставляет меньший негативный след, а также будет соответствовать нашим строгим стандартам качества».

Помимо энергоэффективности процесса, Desserto не использует никакие гербициды и пестициды. К тому же ствол кактуса остается нетронутым, а значит его можно использовать повторно, поскольку листья регенерируются примерно через шесть-восемь месяцев.

По словам исполнительного директора Fossil Стива Эванса, в течение последних двух лет компания выявила области бизнеса, оказывающие самое негативное влияние на окружающую среду, и разработала план обязательств по их сокращению. Среди них: введение большего числа экологичных материалов, таких переработанная нержавеющая сталь, отказ от пенопласта в упаковке, а также переход к бумажной продукци, которая как минимум на 80% состоит переработанного материала.

Помимо этого, Fossil теперь приобретает более 90% кожи для сумок и аксессуаров у сертифицированных кожевенных заводов. Компания утверждает, что она сэкономила 1,8 млн галлонов воды благодаря производству 139 тысяч квадратных метров экокожи.

Фото: Fossil

Сумки представлены в четырех цветах: оливковый, винный, черный и коричневый, и обойдутся покупателям примерно в $384. Часы LE Solar Watch будут стоить $200 и появятся в продаже с 22 апреля.

Ранее бренд Karl Lagerfeld также отказался от использования кожи и меха животных и создал веганские версии культовой сумки K/Kushion из кожи Desserto.

Desserto сотрудничает со многими брендами, в том числе со шведским производителем одежды H&M, который коллекцию Science Story из веганской кожи.

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