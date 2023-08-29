EdTech в России: тренды и препятствия на пути цифровой трансформации образования

Тренд на цифровизацию не обошел образование и стал точкой роста для всей сферы, особенно после ковидных лет. Однако в условиях вынужденной изоляции не все учебные заведения, преподаватели и обучающиеся оказались готовы к онлайну. Поговорили о практиках внедрения EdTech в России с IT-компанией Articul , руководителями образовательных проектов, представителями вузов и онлайн-школ.

Обзор трендов цифровых технологий в образовании

Онлайн-курсы

Российский EdTech наиболее активно развивается в сегменте онлайн-образования. Такой формат выбирают за гибкое расписание занятий, практико-ориентированность и непродолжительность программ. В 2021 году 18 млн россиян из 30 млн в возрасте от 18 до 64 лет прошли обучение онлайн и потратили на дополнительное образование 226 млрд рублей — на 12 млрд рублей больше, чем очники.

Анна Морозова, заместитель бренд-директора Skillbox

Студенты Skillbox занимаются не по привычным учебникам, а по видеоурокам, слушают аудиоматериалы и проходят онлайн-тесты. Это помогает ученикам более глубоко погрузиться в материал. У нас автоматизирована проверка домашних заданий: алгоритм распределяет работы студентов между кураторами, и это позволяет проверять около 90% домашних заданий меньше, чем за 24 часа.

ИИ и нейросети

Несмотря на глобальную популярность ИИ, в школах и вузах пока не используют сложные программы анализа данных или машинного обучения. Но есть примеры удачного внедрения генеративных нейросетей. Их учебные организации и педагоги используют для обработки запросов, составления планов уроков, анализа контента.

«Мы разработали и внедрили цифровой помощник для анализа и оценки данных курса, а также для проверки коммуникации преподавателей и студентов. Используя технологии машинного обучения, мы помогаем отсеивать ненужную информацию и оперативно выявлять негативные проявления в коммуникации. Если раньше проверка одного кейса занимала три минуты, то теперь куратор может проверить 10–15 за это же время», — Анна Морозова заместитель бренд-директора Skillbox.

Академическое комьюнити по этому поводу разделилось: часть преподавателей сложно адаптируется к новым технологиям в учебном процессе, многие активно поддерживают, так как ИИ полезен не только для учеников, но и для учителей. Ведь он может разработать индивидуальные траектории обучения и отследить эффективность плана урока, проанализировать результаты обучающегося и дать методические рекомендации, проверить тексты на ошибки и плагиат.

VR и AR

Технологии виртуальной и дополнительной реальности внедряются в школы и университеты медленно. Это связано с высокой ценой на оборудование, ограничениями СанПиН и нехваткой образовательного контента. Хотя для работы в дополнительной реальности достаточно телефона, преподаватели не спешат адаптировать образовательные программы под новые возможности.

Марьям Карпова, руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий АНО «Россия — страна возможностей»

Мировая экспертиза доказала, что обучение с использованием дополнительной механики VR и AR на 10% эффективнее, чем традиционный подход. Это связано, в первую очередь, с наглядностью. Еще одно преимущество VR и AR — вовлекающий характер обучения. Интерактивные механики делают учебный процесс интереснее за счет геймификации.

В прошлом году президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила всероссийский конкурс для игровых разработчиков «Начни игру». Мы внедряли игровую механику в неигровой контекст. В формате квестов участники обучались нескольким профессиям в игровой индустрии.

Санкции, IT-инфраструктура и цифровая безграмотность: проблемы и вызовы EdTech в России

Неверное понимание цифровизации

Зачастую под видом цифровой трансформации происходит оцифровка традиционных подходов. Например, преподаватель просто дает студентам отсканированные учебники. Такой подход не предполагает доступ к дополнительному образовательному контенту и технологиям.

По словам руководителя проектов практики НИУ ВШЭ Марины Фроловой, большинство цифровых решений нацелены на предоставление материала и освоение знаний — система классического обучения, запоминания и повторения. На программах ДПО отсутствует развитие рефлексивных навыков и обучение на практических кейсах, что и является тормозом в индустрии.

Санкции

Из-за оттока IT-специалистов, приостановки сотрудничества и ограничения работы западных вендоров обеспечить образовательные учреждения ПО, AR, VR и другими технологиями дорого и сложно. Но сейчас российские компании вынужденно идут по пути суверенизации: работают над импортозамещением зарубежных цифровых разработок. Однако, по оценкам экспертов, этих темпов недостаточно.

Оксана Евсеева, директор Департамента управления проектами трансформации в трансляционных исследованиях в Сеченовском университете

Пока нет ни одного отечественного решения, которое бы полностью закрыло потребности университета. Например, платформа «Вебинар» отлично заменяет Zoom. Но при этом нет аналога CRIS-системы. В науке мы долгое время делали ставку на зарубежные аналитические инструменты. CRIS аккумулирует данные о научных исследованиях и ученых, выдает аналитику о работах, источниках финансирования, также в ней можно найти партнеров для проведения совместных исследований и разработок. IT-компании работают над импортозамещением, но это сложный и небыстрый процесс.

Цифровая безопасность

Ключевым направлением у разработчиков EdTech является кибербезопасность. Хотя риск утечки информации минимален и облачные хранения надежны, у организаций остается страх о неустойчивой защите персональных данных и конфиденциальности.

По словам Марии Фроловой, в вопросе конфиденциальности важны две вещи. Первая — автоматизация обработки большого количества персональных данных, второе — возможность выбора. При подаче заявлений или регистрации пользователь автоматически соглашается на обработку персональных данных. При этом системы отзыва информации нет. У пользователей должна быть возможность защитить персональные данные и отозвать их из облака по собственному желанию.

Что ждет EdTech в будущем — выводы и перспективы

Вынужденный переход на дистанционное обучения стал драйвером для трансформации индустрии. Чтобы успеть за трендами, образовательные учреждения внедряют новые технологии, учатся работать с диджитал-форматами, переходят от общего традиционного к индивидуальному, нацеленному на результат процессу обучения.

Однако отрасль развивается медленно. Это связано с экономическими сложностями в стране, нехваткой верифицированных баз и консервативным настроением преподавательского и академического комьюнити.

Илья Минаев, исполнительный директор Articul

На данный момент проблема цифровизации образования стоит как никогда остро. Общаясь с представителями учебных организаций, мы понимаем, автоматизация каких процессов первостепенно важна и что необходимо улучшать в текущих интерфейсах. Это касается не только формата проведения уроков, но и улучшения технологий внутри самих образовательных структур.

Конкуренция растет, все больше онлайн-школ предоставляют не только качественное образование, но и качественный сервис, к которому привыкла большая часть аудитории, особенно новое поколение. Мы стараемся помочь вузам следовать самым актуальным тенденциям в EdTech и улучшать сами бизнес-процессы — оптимизировать взаимодействие преподавателей и студентов и оцифровывать административные механизмы для повышения эффективности образовательных процессов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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