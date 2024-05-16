Какое обучение будет востребовано у россиян в 2024 году

Онлайн-образование набирает популярность. Агентство Smart Ranking отмечает , что общая выручка ста ведущих компаний в этой сфере достигла 31,4 млрд рублей за третий квартал 2023 года. Это почти на 38% больше, чем в 2022 году. Марина Минеева, профессиональный методолог образовательных программ, рассказала, какие направления в онлайн-обучении будут востребованы в этом году.

Лайфстайл-курсы и методология жизни

Популярность курсов по улучшению качества жизни росла с 2020 года, и сейчас люди продолжают искать, как им справиться со стрессом и найти себя. В списке лидирующих направлений: «Эзотерика», «Финансовая грамотность», «Хобби», «Фитнес» и «Отношения». Самый высокий спрос на категорию «Психология». в частности, образование и воспитание детей.



В апреле текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил масштабный опрос (1600 интервью) среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше. Согласно данным исследования, каждый пятый житель РФ утверждает, что сталкивается со стрессом в повседневной жизни:

6% утверждают, что не эпизодически испытывают стресс, а живут в стрессовой обстановке постоянно;

13% часто испытывают стресс;

84% опрошенных при этом не посещали психолога и не получали психологической помощи.

В моей практике был кейс: разработка курса по основам маркетинга. Основная идея заключалась в том, чтобы добавить в инфопродукт не только профессиональные инструменты, но и методологию жизни: как управлять рабочим и личным временем, финансами.

Обратная связь показала, что такой подход помог ученикам достигать результатов быстрее и без выгорания, а бизнесу — увеличивать прибыль. Онлайн-курсы, которые учат новой профессии и в то же время дают знания в области тайм-менеджмента, управления стрессом, повышения эффективности собственной работы пользуются спросом на рынке.

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Ускоренное профессиональное образование и модульные программы

Раньше обучение в сферах маркетинга, продаж и IT шло от базовых навыков до высокого уровня, требуя прохождения всего курса. В среднем этот путь занимал от года до трех лет: как в офлайне, так и в онлайне. Сейчас встал вопрос: зачем, например, специалисту по недвижимости проходить весь курс, если ему не хватает конкретных знаний в области апартаментов?

В конце 2023 года ВЦИОМ опросил жителей РФ и выявил: 92% респондентов считает, что для успешного карьерного роста необходимо регулярно повышать квалификацию. Но времени на это часто не хватает. Поэтому необходимо сокращать длительность курсов, чтобы соответствовать запросам рынка.

Актуальными станут:

короткие профессиональные программы до полугода с упором на практические навыки;

модульные программы с возможностью приобрести отдельный блок, который нужен клиенту.

Такой подход позволит специалистам быстрее получать знания, необходимые для решения специфических задач или повышения квалификации.

Инклюзивные программы

Российский рынок онлайн-образования все больше внимания уделяет разным социальным группам, в том числе с ОВЗ. Это не только социально значимый шаг, но и практичное решение для привлечения новых клиентов.

Например, конструктор онлайн-курсов iSpring позволяет адаптировать материалы для слабовидящих людей. Пользователи переключаются между версиями по клику на иконку в виде очков.

Такие компании, как «Сбер» и «Яндекс» уже имеют опыт трудоустройства незрячих тестировщиков для адаптации своих сервисов.

Такие маркеры, как: «Подходит для людей с ограниченными возможностями», «Для слабослышащих», «Для людей с проблемами речи» помогут пользователям легче ориентироваться при выборе подходящей программы.



Уверена, что в ближайшем будущем поддержка таких продуктов будет включена в государственные социальные программы.

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Ошибки при выборе онлайн-обучения

Несмотря на очевидные преимущества онлайн-обучения, оно не всегда решает поставленные задачи. Чаще всего разочарование связано с тем, что люди совершают ошибку при выборе курса, не отдавая себе отчет, какие знания и навыки они смогут получить.

По данным ВЦИОМ, 54% респондентов, проходивших обучение на онлайн-курсах, принимавших участие в тренингах и марафонах, отметили, что получили именно тот результат от обучения, на который рассчитывали. 38% сообщили, что не получили ожидаемого результата. 8% затруднились дать ответ.

Ориентироваться на результаты, которых достиг преподаватель, и думать, что смогут также

Курс может дать представление о способностях автора образовательной программы, но не гарантирует, что ученики смогут повторить его путь. Одиночные кейсы, в которых ученик повторил успех учителя, могут стать скорее негативным примером. Для адекватной оценки результата необходимо учитывать не один, а несколько примеров обратной связи.

Выбирать универсальные курсы, которые нацелены на всех и сразу

Если курс, по словам создателя, подходит одновременно разным категориям учащихся, скорее всего, такие знания не принесут пользы. Если при изучении английского языка объединить в одной группе начинающих (А1) и продвинутых (С1), результат вряд ли будет хорошим. И это касается разных сфер и областей знаний.

Ожидать от курса чуда

Согласно данным опроса, проведенного группой преподавателей РАНХиГС на платформе Create Survey в 2023 году, 6% опрошенных считают, что новый курс способен дать исчерпывающие знания, которые помогут получить новую профессию без дополнительной практики и самостоятельного обучения. Очевидно, что это не так.

Ориентироваться на цену

«Если дорого, значит эффективно» — этот принцип в обучении не работает. Есть эксперты, которые ставят высокую стоимость просто так. Чтобы убедиться в правильности выбора, изучите профессиональные достижение эксперта, программу курса, результаты и отзывы предыдущих учеников.

Коротко о главном

В 2024 году ниша онлайн-обучения и дальше будет показывать рост, смещая акцент с длительных курсов на короткие программы с возможностью быстро реализовать полученные знания. Инклюзивные и модульные программы обретут еще большую популярность, укрепляя связь обучения с потребностями рынка. В конечном итоге успешное развитие онлайн-обучения зависит от умения гибко реагировать на новые тренды и запросы общества.

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