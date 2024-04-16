Soft skills для предпринимателей

В статье узнаете, что такое мягкие навыки для предпринимателей, какие из них важны для бизнеса, как оценить свой уровень и прокачать нужные направления.

Одно из главных слагаемых успеха предпринимателя — soft skills (от англ. «мягкие навыки» или софт скиллы). Они помогают взаимодействовать с людьми и выстраивать бизнес максимально эффективно.

Содержание

Успех в предпринимательстве зависит от профессиональной подготовки, знания рынка, наличия деловых связей, а также навыков, которые принято называть soft skills (от англ. «мягкие навыки» или софт скиллы). В бизнесе soft skills дают дополнительное конкурентное преимущество для влияния на других людей.

Что понимают под мягкими навыками

Такие навыки иногда называют «надпрофессиональными» или гибкими. Предприниматель, который оттачивал только профессиональные качества, оказывается в проигрышной позиции в сравнении тем, кто вместе параллельно развивал и другие способности — например, умение договариваться с людьми.

При этом мягкие навыки универсальны — они помогают не только в бизнесе, но и в карьере наемного специалиста, фрилансера, даже сотрудника офиса. Умение вести переговоры, правильно распределять время и ставить цели пригодится и в повседневной жизни.

Считается, что термин ввели в обращение в 60-х годах XX века в американской армии. Исследователи выяснили, что эффективность — это не только безупречная физическая форма и умение управлять техникой. Выживать и успешно выполнять задачи военным помогают и другие умения — например, доходчиво доносить свою мысль до других, мотивировать подчиненных, критически оценивать собственные решения.

Эти навыки назвали soft skills, при этом под hard skills имеются в виду сугубо профессиональные умения. Мягкие, они же гибкие, навыки помогают действовать более эффективно независимо от рода занятий специалиста.

Некоторым люди без всякой прокачки обладают универсальными навыками soft skills — то есть управления собой, людьми и окружающим миром. Специалисты считают, что мягкие навыки тесно связаны с эмоциональным интеллектом — способностью человека понимать намерения и желания других, а также собственные потребности.

Софт скиллы помогут предпринимателю выстраивать эффективные отношения с командой, партнерами и контрагентами, заключать сделки на более выгодных условиях, понимать боли своих клиентов.

В России серьезное отношение к мягким навыкам стало формироваться в деловой среде относительно недавно. В некоторых компаниях их развивают в обязательном порядке, но большинство представителей бизнеса пока только осознают такую необходимость. Но уже сейчас ясно, что потребность в таких умениях в предпринимательской среде будет только расти.

Фото в тексте: Unsplash

Сейчас сама структура бизнеса стремительно меняется — цифровая трансформация охватывает все больше отраслей и направлений, однако те процессы, которые нельзя автоматизировать, всегда будут зависеть от человеческого фактора. И здесь в выигрыше будут оставаться те предприятия, которые вовремя поняли силу мягких скиллов и их наличие у своих сотрудников.

Какие софт скиллс важны в бизнесе

Практически все мягкие навыки будут полезны предпринимателю в той или иной ситуации. При этом некоторые стороны у конкретного человека уже могут быть развиты лучше других. Каждый успешный предприниматель — неплохой переговорщик, поскольку это умение в бизнесе осваивается первым.

Рассмотрим подробнее, каким навыкам стоит уделить внимание.

Читайте по теме:

Бизнес-образование в России: где учиться hard и soft skills

7 подводных камней раскрученного личного бренда

Эмоциональный интеллект

Умение распознавать эмоции и настроения у других, знать причины их возникновения и уметь использовать эти знания в своих целях — это основные составляющие эмоционального интеллекта.

По сути это ключ к управлению другими, а заодно и к контролю собственного поведения. Для развития эмоционального интеллекта используют специальные упражнения, направленные в первую очередь на усиление самосознания (что я сейчас чувствую) и самоконтроля. Научившись осознавать собственные эмоции, проще работать с чужими.

Критическое мышление

Это умение анализировать данные с максимальной объективностью. Умение критически подходить к любому вопросу — это основа креатива в бизнесе. Критическое мышление помогает рассмотреть текущую ситуацию с разных сторон, в том числе с неожиданных. Это позволяет оценить все плюсы и минусы того или иного явления, просчитать риски и последствия важных решений.

Коммуникации

То самое умение договариваться и налаживать контакты. Без этого любая коммерческая деятельность вряд ли будет успешной. Коммуникативные навыки помогут аргументированно и спокойно отстаивать свою позицию в переговорах и заключать выгодные сделки.

Предпринимателю стоит также научиться давать адекватную обратную связь подчиненным — так, чтобы одновременно мотивировать их и при этом мягко указывать на недостатки. Дискуссии с коллегами тоже полезны для развития коммуникаций в компании.

Командная работа

В успешном коллективе нет слабых звеньев — ценна точка зрения каждого сотрудника. Принимая решения, стоит поинтересоваться мнением коллег — кто-нибудь из них обязательно подаст стоящую идею. Командная работа позволяет руководителю наладить эффективное делегирование в организации и высвободить свое время для более важных для развития бизнеса задач.

Управление временем

Время уравнивает шансы предпринимателей. У каждого бизнесмена одинаковое количество часов в сутках. Именно эффективное управление временем — один из главных факторов успеха в бизнесе.

У предпринимателей всегда много дел и обязанностей. Они должны постоянно находиться на связи, принимать важные решения и держать в голове тысячу различных задач. Но как только бизнесмен начинает использовать тайм-менеджмент, его жизнь и бизнес становятся более упорядоченными.

Сложно ли развивать софт скиллс предпринимателю

Каждый бизнесмен — это прежде всего личность с набором индивидуальных качеств, достоинств и недостатков. Одним развитие мягких навыков дается легко, другие испытывают на этом пути определенные сложности.

Однако неважно, насколько трудно развивать софт скиллы, это в любом случае необходимое занятие для тех, кто не хочет застаиваться на месте. В современном бизнесе стабильность — не самое сильное конкурентное преимущество. Вперед выходят те, кто нацелен на развитие. Если оставаться на месте, рано или поздно конкуренты выйдут вперед.

Читайте по теме:

Как организовать корпоративное обучение — гайд

Автоматизация бизнес-процессов в HR: помогает или делает хуже

Предпринимателю стоит совершенствовать гибкие скиллы не только в себе, но и стимулировать сотрудников в развитии таких умений. Это позволит лучше изучить компетенции каждого участника команды и использовать их сильные стороны в бизнесе.

Есть и другие источники знаний по формированию надпрофессиональных компетенций:

Книги, каналы, подкасты. В книжных магазинах и онлайн-библиотеках достаточно тематической литературы, полезной предпринимателю. Особенно много книг можно найти у англоязычных авторов.

В книжных магазинах и онлайн-библиотеках достаточно тематической литературы, полезной предпринимателю. Особенно много книг можно найти у англоязычных авторов. Курсы. Они позволяют освоить навыки системно. В программах уделяется внимание теоретическому обоснованию и практикам. Здесь главное найти действительно полезный курс, поскольку мошенников и просто некомпетентных «учителей» в этой сфере предостаточно.

Они позволяют освоить навыки системно. В программах уделяется внимание теоретическому обоснованию и практикам. Здесь главное найти действительно полезный курс, поскольку мошенников и просто некомпетентных «учителей» в этой сфере предостаточно. Наставничество. Вариант не для всех, поскольку найти действительно грамотного и готового помочь наставника сложно. Ментором может стать более опытный коллега, руководитель компании из другой отрасли.

Учиться на практике всегда эффективней, чем штудировать теорию — людям легче узнавать новое на конкретных примерах, тем более если речь идет о навыках, связанных с мышлением.

Как предпринимателю оценить свои софт скиллс

Оценить собственные мягкие умения нелегко, поскольку любые качества лучше видны со стороны. Для объективного мониторинга собственных умений стоит первым делом составить список тех скиллов, которые особенно важны в вашей работе — например, коммуникации, тайм-менеджмент, критическое мышление. Перечень поможет понять, какие именно умения стоит оценивать.

Есть три варианта оценки навыков:

самостоятельный анализ;

стороннее мнение;

инструментальный подход.

Чтобы повысить точность оценки, используйте сразу два или даже три способа.

Самостоятельная оценка выполняется следующим образом: вы берете список своих мягких скиллов и оцениваете каждый пункт. Можно по 10-балльной шкале, можно ограничиться тремя уровнями — «высокий», «средний», «низкий». Для этого вспоминайте рабочие ситуации, в которых вам приходилось применять эти навыки.

Пример. Оценивается способность выстраивать коммуникации. Вы вспоминаете, как совсем недавно провели успешные переговоры с подрядчиком и добились скидки на услуги. Или вспоминаете недовольного клиента, который обращался с жалобой, но вам удалось уладить ситуацию.

Фото в тексте: Unsplash

Оценивая себя самостоятельно, сложно сохранить полную объективность. Одни склонны преуменьшать собственные достоинства (слишком самокритичны или страдают от синдрома самозванца), другие, наоборот, излишне самоуверенны.

Оценка со стороны — более надежный способ получить объективное мнение о своих компетенциях. Попросите оценить себя не заинтересованных в результате коллег, партнеров по бизнесу, профессиональных консультантов. Желательно составить список вопросов, которые помогут получить максимально реалистичную оценку.

Инструментальные методики — это тесты, в том числе бесплатные, которые вы без труда найдете в интернете.

Как прокачать софт скиллс

Переходим к практическим рекомендациям. Поскольку задачи у предпринимателей разные, мы выбрали наиболее значимые для любого бизнеса скиллы. Этот набор актуален как для начинающих бизнесменов, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт.

Коммуникации

От умения вести переговоры в бизнесе зависит если не все, то многое. Эффективный коммуникатор заключает сделки на выгодных условиях, договаривается о скидках и рассрочках, находит средства для проекта.

Например, судьбу стартапа может решить грамотная презентация и умение работать с возражениями потенциальных инвесторов.

Умение договариваться даже сложнее, чем управление. Иногда нужен прямой приказ подчиненному, но во многих случаях будет выгоднее заинтересовать его в результате.

Эти рекомендации помогут освоить науку переговоров:

учитесь распознавать чувства других, предугадывать их желания и проявлять эмпатию;

всегда помните о личных границах — люди чувствуют, когда к ним проявляют уважение;

чувствуйте контекст беседы и умейте управлять разговором.

Лучший способ прокачки коммуникационных навыков — практика. Говорите с людьми больше, анализируйте результаты бесед, ищите слабые места своих переговорных умений, корректируйте собственной поведение и снова говорите с людьми.

Правильное целеполагание

Умение правильно ставить цели мотивирует и вдохновляет команду. Верно и обратное: неправильная постановка задачи расслабляет и не обеспечивает нужного результата.

Чтобы научиться ставить цели, лидер должен уметь объяснять, как выполнение этой задачи повлияет на успех. При этом цели должны быть предельно конкретными. Иногда полезно мотивировать сотрудников на почти недостижимый результат — это предоставит команде свободу действий и пробудит креативность.

Ошибка ставить цель без конкретных критериев успеха и хотя бы репутационных наград для исполнителей.

Делегирование

Необходимый навык для руководителя бизнеса. Многим предпринимателям кажется, что важную работу проще сделать самому, чем поручать менее опытному сотруднику. Но это тупиковый путь — если руководитель будет делать все сам, у него не будет времени на развитие. Кроме того, рано или поздно он неизбежно получит профессиональное выгорание.

Чтобы научиться делегировать, нужно уметь:

правильно оценивать уровень сложности задачи и выбирать сотрудника, который сможет с ней справиться;

четко формулировать и ставить задачу;

обучать сотрудников, которым не хватает компетенций;

контролировать исполнение;

объективно оценивать результат.

При этом нельзя уходить в микроменеджмент и контролировать каждое действие сотрудника или, наоборот, пускать процесс на самотек.

Контроль времени — это прежде всего умелая организация рабочих процессов. Хороший предприниматель ставит задачи на день и успевает ровно столько, сколько запланировал. Эти навыки важны как для командной, так и для одиночной работы.

Единственный способ освоить тайм-менеджмент — это постоянная практика. Планируйте нагрузку, отслеживайте прогресс, вносите корректировки в план, если что-то идет не так, как задумано.

Читайте по теме:

Тайм-менеджмент за 7 шагов: как грамотно распределять задачи и успевать отдыхать

У сотрудника проблемы с тайм-менеджментом. Как ему помочь?

Есть много программ для контроля времени, в том числе бесплатных. Научиться управлять полезно не только временем для бизнеса, но и личными часами. В этом вопросе важно соблюдать регулярность.

Гибкие навыки важны для предпринимателя, но помните, что это не волшебная таблетка, которая решает все проблемы. Даже отличный переговорщик и мастер тайм-менеджмента должен соблюдать законы рынка. Если его продукт не соответствует требованиям рынка или в компании ведется неправильная ценовая политика, никакие мягкие скиллы не помогут.

Бизнес — это результат комплексной работы, которая делается последовательно, грамотно и профессионально.

Фото на обложке: Unsplash