Эффект прожектора: как превратить внимание к потребителю в инструмент

Как часто вы замечали опечатку в важном письме уже после отправки? Ситуация неловкая: получатель — ваш начальник или клиент — наверняка заметит эту небрежность и подумает, что на вас нельзя положиться.

На самом деле никто не обращает внимания на опечатки. Скорее всего, ваш промах просто не заметят.

Именно так работает эффект прожектора. Этот феномен объясняет, почему мы склонны считать, что находимся в центре внимания.

Поместите аудиторию в центр всеобщего внимания

Все просто: возьмите покупателя, направьте на него прожектор и прибавьте яркость.

Это можно сделать самыми разными способами. Например, поместите клиента в контекст, в котором он почувствует себя особенно важным.

Пожалуй, Nike лучше других удается создать повествование, в котором зритель становится главным героем. Так, кампания Take it to the next level в буквальном смысле позволяет прочувствовать путь к статусу звезды футбола от первого лица.

Покажите одобрение (если это негативное внимание)

Разумеется, эффект прожектора не означает, что вы всегда воспринимаете себя лучше, чем в действительности.

Часто люди слишком остро осознают свои недостатки, например, если использование продукта стигматизировано. Тогда стыдным становится просто факт покупки.

Чтобы избежать этого, бренды часто стремятся избавить потребителя от негативного внимания, показывая, что оказаться в такой ситуации нормально. Или что всем все равно.

Именно таким образом компания Elvie продвигала тренажер для укрепления тазового дна.

Фото в тексте: Stacked Marketer

Реклама сообщает, что эта проблема не уникальна, и в то же время побуждает использовать продукт, который ее решит.

Добавьте персонализацию

Каждый отдельный покупатель должен чувствовать себя важным.

Бренды это знают, и поэтому изучают данные о своей аудитории — от имен, которые пользователи указывают в анкете, до отслеживания их поведения на сайте.

Многие компании выстраивают взаимодействие с клиентом через электронную почту так, чтобы рекомендовать ему продукты, ориентируясь на историю покупок, присылать скидки к дню рождения или за лояльность.

Фото в тексте: Stacked Marketer

Однако можно пойти дальше и использовать новые технологии, например виртуальные примерки от Snap, чтобы каждый видел, как продукт подойдет именно ему, а не модели. Что это как не эффект прожектора?

Источник.

Фото на обложке: Unsplash