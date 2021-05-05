Экономить недостаточно: 11 простых советов для тех, кто хочет стать богаче

Не существует универсальных способов стать миллионером. Однако правильные привычки и мышление позволят приблизиться к мечте быстрее. Целеустремленность и грамотное ведение бюджета гарантируют успех в долгосрочной перспективе. Вот несколько советов, которые помогут в этом.

1. Сейчас — лучший момент

Существует множество инструментов, которые упрощают путь к богатству. Главное — принять тот факт, что заработать возможно, и не усложнять себе жизнь.

2. Экономить недостаточно

Важно понимать, что экономия средств — не лучший способ стать миллионером. Такой подход позволяет разбогатеть лишь к старости, когда деньги уже не будут иметь для вас такой ценности.

3. Покупайте только то, что необходимо

Старайтесь не тратить больше, чем зарабатываете. Но это не значит, что нужно ограничивать себя в базовых потребностях. Главное — отдавать себе отчет в том, в чем вы действительно нуждаетесь. Дорогой костюм или часы — не гарантия успешно закрытой сделки.

4. Инвестируйте

Самый простой способ разбогатеть — инвестировать. Однако это необходимо делать тогда, когда у вас уже имеется накопленный капитал. Таким образом, экономить необходимо лишь для того, чтобы иметь возможность вкладывать финансы. Инвестируйте только в те проекты, в которые вы действительно верите.

5. Ведите себя как лидер

Перестаньте вести себя как подчиненный, ведите себя как руководитель. Когда вы получаете счет в ресторане — уверенно оплатите его. Не бойтесь платить за информацию, развитие бренда или получение новых навыков.

6. Автоматизируйте сбережения

Откройте счет, часть средств с которого банк будет автоматически переводить на депозит. Таким образом, вы перестанете тратить деньги на ненужные вещи и сможете накопить определенную сумму.

7. Цените свое время

Помните, что время — это деньги. Старайтесь не тратить его на то, что не приносит вам пользы.

8. Думайте как миллионер

Вычислите, сколько времени вам потребуется, чтобы накопить первый миллион. И в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, вы сможете построить финансовый план. Такие вычисления позволяют привить математическое мышление, что очень важно для того, чтобы стать миллионером.

9. Инвестируйте в разные компании

Желательно иметь инвестиционный портфель, состоящий из различных кейсов. Однако также важно выбрать компанию, в которую вы больше всего верите, и делать на нее более крупные ставки.

10. Ищите источники дохода

Это лучший способ добиться финансовой независимости. Ищите возможности получить активы, требующие минимальных усилий, чтобы укрепить портфель инвестиций.

11. Берегитесь мошенников

Игнорируйте все предложения, которые обещают обогатить вас менее чем за год. Чтобы стать миллионером, нужно время, целеустремленность, дисциплина и усилия. Коротких путей нет.

Чтобы достичь финансовой независимости, ставьте перед собой реалистичные цели.

Источник.