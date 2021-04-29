Азартный или бережливый? Определите свой тип финансовой личности

У каждого человека свой подход к планированию и ведению бюджета. В зависимости от финансового поведения, психологи выделяют семь основных типов личности. Определите свой тип, чтобы избежать распространенных ошибок и правильно распоряжаться накоплениями.

1. Бережливый

Он постоянно откладывает деньги, порой даже не ставя перед собой конкретных целей.

Для него экономия — единственный способ обеспечить безопасность.

Он очень бережлив. Друзья часто спрашивают у него совет о том, где и как сэкономить деньги.

Недостатки: такие люди настолько боятся потерять деньги, что на протяжении всей жизни так и не успевают потратить то, что так усердно копили. Например, ради экономии они даже могут отказаться от хобби, которые приносят им счастье и цель в жизни.

Совет: главное — чувство меры. Важно научиться находить баланс между экономией денег и полноценной жизнью. Подумайте о том, каким вы видите себя в будущем и как можно использовать свои сбережения, чтобы этого достичь.

2. Расточительный

Он тратит деньги на ненужные вещи.

Он общителен и щедр по отношению к окружающим, иногда без всякой причины.

Чтобы справиться со стрессом, он тратит деньги ради минутного удовольствия.

Недостатки: даже при наличии крупных задолженностей, такие люди продолжают совершать импульсивные покупки. Иногда они делают это втайне от родных и близких, что может привести к банкротству.

Совет: составьте финансовый план — это поможет взглянуть на вещи с другой стороны. Например, покупка новой машины (когда у вас уже есть транспортное средство) означает, что вы сможете меньше отложить или не сможете погасить долг

3. Целеустремленный

Он верит, что счастье — в деньгах.

Он тратит практически всю энергию на то, чтобы зарабатывать.

Он получает удовольствие от того, что окружающие признают его финансовый успех.

Недостатки: несмотря на то, что такие люди обычно находятся на верном пути к достижению финансовой независимости, они могут столкнуться с проблемами в личной жизни, так как все время и ресурсы посвящают карьере, а не близким.

Совет: необходимо осознать, что жизнь — это нечто большее, чем просто деньги и работа. Если вам уже удалось накопить определенное состояние, побалуйте себя отдыхом или займитесь благотворительностью.

4. Безразличный

Он редко думает о деньгах, и сама идея ведения бюджета вызывает у него отрицательные эмоции.

В некоторых случаях но считает, что деньги — это зло.

Он твердо уверен, что деньги не должны влиять на важные решения в жизни.

Недостатки: многие люди равнодушны к деньгам, так как для счастья им нужна лишь небольшая сумма, и это совершенно нормально. Однако некоторые не в силах отвечать за свое благополучие и стремятся перекладывать финансовую ответственность на своих близких.

Совет: даже если вы не испытываете неудобств в финансовом отношении, постарайтесь отслеживать свои траты и долги. Такой подход позволит избежать неприятных ситуаций в будущем.

5. Бережливо-расточительный

Этот тип предполагает наличие признаков и бережливого, и расточительного типа личности.

Он долгое время экономит, а затем внезапно тратит накопления.

В расточительный период он, как правило, покупает ненужные вещи.

Недостатки: смена периодов утомляет с эмоциональной точки зрения. Такие люди часто разочаровываются в себе из-за того, что потратили свои сбережения.

Совет: перед любой крупной покупкой подумайте о том, как вы будете себя чувствовать после этого. Помните о своих финансовых целях.

6. Азартный

Этот тип сочетает признаки расточительного и целеустремленного типа личности.

Он испытывает удовольствие от риска и возможного вознаграждения.

Иногда от скуки он проигрывает свои сбережения.

Недостатки: игроки нередко сталкиваются с неожиданными обстоятельствами или внушительными потерями. В случаях, когда азартные игры выходят из-под контроля, такие люди тратят все свои сбережения на то, чтобы погасить долги.

Совет: важно внимательно и строго подходить к возможным финансовым рискам такого образа жизни. Прежде чем принимать какие-либо важные решения, научитесь откладывать деньги.

7. Беспокойный

Вне зависимости от того, сколько у него денег, он постоянно тревожится о том, что может их потерять.

Он не уверен в своих способностях достичь финансовой свободы.

Он зациклен на худших сценариях.

Недостатки: всегда полезно думать о будущем. Но позволять беспокойству мешать наслаждаться жизнью в настоящий момент — не лучшее решение.

Совет: постарайтесь понять, в чем причина такого состояния. В этом вам может помочь финансовый консультант или психотерапевт.

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