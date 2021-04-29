Азартный или бережливый? Определите свой тип финансовой личности

У каждого человека свой подход к планированию и ведению бюджета. В зависимости от финансового поведения, психологи выделяют семь основных типов личности. Определите свой тип, чтобы избежать распространенных ошибок и правильно распоряжаться накоплениями.
1. Бережливый
- Он постоянно откладывает деньги, порой даже не ставя перед собой конкретных целей.
- Для него экономия — единственный способ обеспечить безопасность.
- Он очень бережлив. Друзья часто спрашивают у него совет о том, где и как сэкономить деньги.
Недостатки: такие люди настолько боятся потерять деньги, что на протяжении всей жизни так и не успевают потратить то, что так усердно копили. Например, ради экономии они даже могут отказаться от хобби, которые приносят им счастье и цель в жизни.
Совет: главное — чувство меры. Важно научиться находить баланс между экономией денег и полноценной жизнью. Подумайте о том, каким вы видите себя в будущем и как можно использовать свои сбережения, чтобы этого достичь.
2. Расточительный
- Он тратит деньги на ненужные вещи.
- Он общителен и щедр по отношению к окружающим, иногда без всякой причины.
- Чтобы справиться со стрессом, он тратит деньги ради минутного удовольствия.
Недостатки: даже при наличии крупных задолженностей, такие люди продолжают совершать импульсивные покупки. Иногда они делают это втайне от родных и близких, что может привести к банкротству.
Совет: составьте финансовый план — это поможет взглянуть на вещи с другой стороны. Например, покупка новой машины (когда у вас уже есть транспортное средство) означает, что вы сможете меньше отложить или не сможете погасить долг
3. Целеустремленный
- Он верит, что счастье — в деньгах.
- Он тратит практически всю энергию на то, чтобы зарабатывать.
- Он получает удовольствие от того, что окружающие признают его финансовый успех.
Недостатки: несмотря на то, что такие люди обычно находятся на верном пути к достижению финансовой независимости, они могут столкнуться с проблемами в личной жизни, так как все время и ресурсы посвящают карьере, а не близким.
Совет: необходимо осознать, что жизнь — это нечто большее, чем просто деньги и работа. Если вам уже удалось накопить определенное состояние, побалуйте себя отдыхом или займитесь благотворительностью.
4. Безразличный
- Он редко думает о деньгах, и сама идея ведения бюджета вызывает у него отрицательные эмоции.
- В некоторых случаях но считает, что деньги — это зло.
- Он твердо уверен, что деньги не должны влиять на важные решения в жизни.
Недостатки: многие люди равнодушны к деньгам, так как для счастья им нужна лишь небольшая сумма, и это совершенно нормально. Однако некоторые не в силах отвечать за свое благополучие и стремятся перекладывать финансовую ответственность на своих близких.
Совет: даже если вы не испытываете неудобств в финансовом отношении, постарайтесь отслеживать свои траты и долги. Такой подход позволит избежать неприятных ситуаций в будущем.
5. Бережливо-расточительный
- Этот тип предполагает наличие признаков и бережливого, и расточительного типа личности.
- Он долгое время экономит, а затем внезапно тратит накопления.
- В расточительный период он, как правило, покупает ненужные вещи.
Недостатки: смена периодов утомляет с эмоциональной точки зрения. Такие люди часто разочаровываются в себе из-за того, что потратили свои сбережения.
Совет: перед любой крупной покупкой подумайте о том, как вы будете себя чувствовать после этого. Помните о своих финансовых целях.
6. Азартный
- Этот тип сочетает признаки расточительного и целеустремленного типа личности.
- Он испытывает удовольствие от риска и возможного вознаграждения.
- Иногда от скуки он проигрывает свои сбережения.
Недостатки: игроки нередко сталкиваются с неожиданными обстоятельствами или внушительными потерями. В случаях, когда азартные игры выходят из-под контроля, такие люди тратят все свои сбережения на то, чтобы погасить долги.
Совет: важно внимательно и строго подходить к возможным финансовым рискам такого образа жизни. Прежде чем принимать какие-либо важные решения, научитесь откладывать деньги.
7. Беспокойный
- Вне зависимости от того, сколько у него денег, он постоянно тревожится о том, что может их потерять.
- Он не уверен в своих способностях достичь финансовой свободы.
- Он зациклен на худших сценариях.
Недостатки: всегда полезно думать о будущем. Но позволять беспокойству мешать наслаждаться жизнью в настоящий момент — не лучшее решение.
Совет: постарайтесь понять, в чем причина такого состояния. В этом вам может помочь финансовый консультант или психотерапевт.
Фото на обложке: Unsplash
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