Как научиться экономить: три простых способа

Даже в условиях полной неопределенности можно взять финансы под контроль. Чтобы ежемесячно откладывать существенную сумму, иногда бывает достаточно пересмотреть свою финансовую стратегию. В этом помогут следующие три совета.

1. Сократите основные расходы

Определите свои основные траты — именно на них можно сэкономить больше всего. По данным Федеральной резервной системы, у американцев более 70% заработка уходит на три вещи: жилье, транспорт и питание.

Если снять квартиру с несколькими комнатами и сдать в аренду часть из них, можно существенно сократить расходы на жилье или даже свести их к нулю.

Подержанная машина обойдется дешевле, чем новая. Кроме того, стоит задуматься, действительно ли она необходима — по городу можно перемещаться на общественном транспорте.

Продукты питания выгоднее покупать оптом. Чаще готовьте дома, составляйте меню на неделю и берите с собой перекус. В кафе можно разделить блюда с другом.

2. Проверьте регулярные платежи

На таких ежемесячных расходах, как подписка на сервисы, страховка и счета за мобильную связь тоже можно хорошо сэкономить. Современные люди проводят много времени в телефонах, поэтому очень важно правильно выбрать тарифный план — реальность такова, что большинство пользователей переплачивают.

Изучите актуальные тарифы разных операторов и выберите тот, который соответствует вашим потребностям. Проанализировать множество предложений может быть непросто, но экономия, которую вы получите в результате, окупит ваши усилия.

3. Используйте «Правило 10 дней»

Делать покупки в интернет-магазинах так удобно, что часто мы тратим там больше, чем нужно. Избежать этого поможет «Правило 10 дней», которое позволяет отделить реальные потребности от сиюминутных желаний. Добавьте понравившуюся вещь в корзину. Если через 10 дней она по-прежнему будет вам нужна, переходите к оплате. Практика показывает, что многие товары не проходят через этот фильтр. Такой подход применим ко всему — от одежды до продуктов.

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