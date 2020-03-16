Как научиться экономить с помощью японского метода какейбо

Откладывать деньги сложно: у многих людей большая часть заработка уходит на жизненно важные траты, а его остаток — на разные мелочи. Попробуйте завести сбережения с помощью какейбо, японского искусства экономии денег, которое в 1904 году придумала первая женщина-журналист в Японии Хани Мотоко.

Суть какейбо (kakeibo) заключается в следующем: в начале каждого месяца нужно садиться и планировать, сколько вы собираетесь потратить, сколько — сэкономить и что вам нужно сделать, чтобы достичь этих целей. Вот какие моменты стоит при этом учесть.

1. Сместите фокус с экономии на расходы

Когда мы думаем об экономии, то прежде всего представляем, от каких трат нам придется отказаться. Это неприятные мысли, и долго откладывать деньги в такой ситуации будет сложно. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на покупках, которые вы сможете себе позволить. Перспектива экономии сразу покажется куда более привлекательной.

2. Записывайте расходы на бумаге

В какейбо необходимо фиксировать расходы, но для этого недостаточно заносить суммы в электронную таблицу — бюджет нужно планировать, используя бумагу и ручку. Это важная часть практики, которую можно назвать упражнением для развития осознанности: если электронные таблицы отражают скорость, с которой технологии позволяют тратить деньги, то бумага и ручка помогают войти в размеренный темп.

Итак, в начале месяца подсчитайте и запишите, сколько всего у вас есть денег. Учитывайте все: зарплату, доходы от сторонних проектов, подарки от родителей и так далее. Затем вычтите из этой суммы необходимые расходы, в том числе плату за жилье и траты на еду. В итоге вы получите сумму, которую можно сэкономить или израсходовать.

3. Будьте честны в определении своих «надо» и «хочу»

Использование какейбо сводится к тому, чтобы обезопасить ваши финансы. Вы уже узнали, сколько денег у вас останется. Теперь пришло время выяснить, как их лучше применить.

В какейбо расходы делятся на категории. Рассмотрим категорию «еда навынос»: сюда можно отнести как покупку кофе с собой, так и заказ пиццы на дом. Строго следите за этими тратами.

Когда вы поймете, куда уходят деньги, то сумеете отделить «надо» от «хочу»: необходимые вещи от тех, без которых вы можете прожить. Например, одежда действительно нужна всем, но это совсем не означает, что на нее стоит выделять все свободные средства.

Чтобы точно узнать свои «надо», подумайте, какие аспекты жизни пострадают, если вы не потратите на них деньги. Обычно это расходы, которые повторяются ежемесячно.

Анализируйте траты, предварительно рассортировав их по категориям, а не в виде бесконечного списка. Это поможет понять, на чем вы можете сэкономить.

4. Расплачивайтесь наличными, а не карточками

Сейчас в кошельке можно скорее найти пачку банковских карточек, а не купюр. Из-за этого мы стали менее ответственно относиться к расходам: расплачиваясь карточкой, мы не ощущаем физического расставания с деньгами. А вот перед тем, как отдать наличные, мы с большей вероятностью подумаем дважды.

Попробуйте снять деньги со счета и разложить их по конвертам, каждый из которых будет предназначен для разных трат. Это поможет избежать незапланированных покупок.

Когда месяц завершится, изучите расходы и оцените прогресс. Здесь снова понадобятся бумага и ручка: просмотр покупок в приложении не поможет. Нужно провести более глубокий анализ, увидеть успехи и неудачи, а также установить цели на следующие четыре недели.

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