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Что обязательно нужно знать о деньгах в 20 лет
YOUNG
Вероника Елкина
Финансовый консультант Джейсон Батлер составил подборку наблюдений о том, как правильно распоряжаться деньгами, которая пригодится молодым людям, которые хотят принимать верные финансовые решения в будущем.
Что обязательно нужно знать о деньгах в 20 летВероника Елкина
Значение и роль денег
- Деньги — это ни хорошо, и ни плохо. Это просто рабочая условная единица, которая позволяет вам покупать то, что вам нужно или хочется. Откажитесь от убеждений, связанных с деньгами, которые как-либо вас ограничивают (например, «Я плохо умею обращаться с деньгами») — они ложные и появились только из-за того, что вам говорили о деньгах в детстве и примеров, которые вы тогда видели.
- Переживать из-за денег это нормально, потому что деньги действительно важны. Однако нельзя допускать, чтобы мысли о деньгах контролировали или определяли вашу жизнь.
- Деньги способны поднять настроение и обеспечить вам безопасность и лучшие условия, однако только их недостаточно для счастливой и полноценной жизни.
- Не надо оценивать свой успех по количеству денег, которые вы зарабатываете или тратите, в сравнении с другими. Всегда найдется человек, у которого больше денег, кроме того, не все, что вы видите в соцсетях, является правдой.
- Когда вам будет за двадцать, обязательно выработайте хорошие финансовые привычки. Ваше обращение с деньгами в первые 10 лет своей взрослой жизни заложит основу вашим отношениям с финансами на всю жизнь.
- Разберитесь, что вы можете контролировать, а что нет. Не в ваших силах контролировать экономику, инфляцию, фондовый рынок или действия других людей. Но вы можете управлять своими расходами, а также выбором работы и друзей.
- Возьмите на себя полную ответственность за последствия ваших финансовых решений. Не путайте удачу с умными поступками и неудачу с глупостью.
Финансовые трудности и возможности
- Скорее всего, вы будете жить долго, возможно, дольше ста лет, а в будущем доходность инвестиций будет ниже. Поэтому вам нужно будет отложить сбережения, чтобы вам было на что жить после выхода на пенсию. К счастью, вам предстоит еще долго работать и за это время вы сможете накопить денег на будущее. Помните, что больше всего выгоды вам принесут средства, которые вы инвестировали в 20 лет, так что постарайтесь накопить побольше до того, как вам исполнится 30.
- Из-за технологических инноваций и глобализации стало труднее найти работу, которая приносит достаточно денег, чтобы неплохо жить и накапливать капитал. Но к счастью, сейчас вы можете неплохо заработать, если воспользуетесь современными технологиями и знаниями, и откроете собственный бизнес.
- Жилье стоит дорого и из-за этого вам труднее будет накапливать капитал. Старайтесь, чтобы ваши расходы на жилье и транспорт не превышали 35% от вашего общего дохода — тогда вы сможете откладывать деньги и инвестировать их куда-либо.
- Саморазвитие — это лучшая инвестиция. Уделите время оттачиванию своих навыков и улучшению контактов и репутации, чтобы максимизировать свой ежегодный доход. Ваш человеческий капитал — пожалуй, самый важный ресурс, который находится в вашем распоряжении.
Финансовые привычки
- Выбирайте спутника жизни, друзей и коллег с умом. Если вы общаетесь с людьми, которые склонны к транжирству и не понимают, как работают деньги, то вы рискуете втянуться в их расточительный образ жизни.
- Не влезайте в долги (если речь идет не об ипотеке или долгах за оплату обучения). Нет вещей, за которые стоит переплачивать по кредиту и из-за этого откладывать меньше каждый месяц.
- Обязательно отложите деньги на случай непредвиденной ситуации — их должно хватить на то, чтобы прожить минимум три месяца. Эти средства помогут вам справиться, если что-то случится с вашими доходами и расходами.
- Откладывайте и инвестируйте на долгий срок минимум 20% от вашего общего дохода. Убедитесь, что вы получаете максимальные пенсионные отчисления, которые вам полагаются.
- Пусть каждый раз, когда вы получаете зарплату, какая-то сумма автоматически откладывается на ваш сберегательный счет.
- Старайтесь накопить в 25 раз больше денег, чем вы хотите тратить за год — тогда в будущем вы обретете финансовую свободу. Если вы планируете тратить $20 тысяч в год, когда перестанете работать, то вам надо будет накопить $500 тысяч.
- Вкладывайте ваши долгосрочные сбережения в мировые индексные фонды, пока не останется 10 лет до того, как вы сможете их потратить. Такие фонды предлагают наивысший доход с учетом инфляции при вкладе на 30 лет и дольше. Регулярные падения стоимости акция это нормальное явление. И если за этот срок случится что-то глобальное, то стоимость ваших вложений будет волновать вас меньше всего.
Молодые люди часто испытывают проблемы с деньгами, но при этом им так же часто открываются интересные возможности заработка. Научиться правильно распоряжаться финансами и своей жизнью может быть трудно, но в конечном счете оно будет стоить того.
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