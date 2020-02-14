Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Что обязательно нужно знать о деньгах в 20 лет

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Финансовый консультант Джейсон Батлер составил подборку наблюдений о том, как правильно распоряжаться деньгами, которая пригодится молодым людям, которые хотят принимать верные финансовые решения в будущем.

Что обязательно нужно знать о деньгах в 20 лет

Значение и роль денег

  • Деньги — это ни хорошо, и ни плохо. Это просто рабочая условная единица, которая позволяет вам покупать то, что вам нужно или хочется. Откажитесь от убеждений, связанных с деньгами, которые как-либо вас ограничивают (например, «Я плохо умею обращаться с деньгами») — они ложные и появились только из-за того, что вам говорили о деньгах в детстве и примеров, которые вы тогда видели.
  • Переживать из-за денег это нормально, потому что деньги действительно важны. Однако нельзя допускать, чтобы мысли о деньгах контролировали или определяли вашу жизнь.
  • Деньги способны поднять настроение и обеспечить вам безопасность и лучшие условия, однако только их недостаточно для счастливой и полноценной жизни.
  • Не надо оценивать свой успех по количеству денег, которые вы зарабатываете или тратите, в сравнении с другими. Всегда найдется человек, у которого больше денег, кроме того, не все, что вы видите в соцсетях, является правдой.
  • Когда вам будет за двадцать, обязательно выработайте хорошие финансовые привычки. Ваше обращение с деньгами в первые 10 лет своей взрослой жизни заложит основу вашим отношениям с финансами на всю жизнь.
  • Разберитесь, что вы можете контролировать, а что нет. Не в ваших силах контролировать экономику, инфляцию, фондовый рынок или действия других людей. Но вы можете управлять своими расходами, а также выбором работы и друзей.
  • Возьмите на себя полную ответственность за последствия ваших финансовых решений. Не путайте удачу с умными поступками и неудачу с глупостью.

Финансовые трудности и возможности

  • Скорее всего, вы будете жить долго, возможно, дольше ста лет, а в будущем доходность инвестиций будет ниже. Поэтому вам нужно будет отложить сбережения, чтобы вам было на что жить после выхода на пенсию. К счастью, вам предстоит еще долго работать и за это время вы сможете накопить денег на будущее. Помните, что больше всего выгоды вам принесут средства, которые вы инвестировали в 20 лет, так что постарайтесь накопить побольше до того, как вам исполнится 30.
  • Из-за технологических инноваций и глобализации стало труднее найти работу, которая приносит достаточно денег, чтобы неплохо жить и накапливать капитал. Но к счастью, сейчас вы можете неплохо заработать, если воспользуетесь современными технологиями и знаниями, и откроете собственный бизнес.
  • Жилье стоит дорого и из-за этого вам труднее будет накапливать капитал. Старайтесь, чтобы ваши расходы на жилье и транспорт не превышали 35% от вашего общего дохода — тогда вы сможете откладывать деньги и инвестировать их куда-либо.
  • Саморазвитие — это лучшая инвестиция. Уделите время оттачиванию своих навыков и улучшению контактов и репутации, чтобы максимизировать свой ежегодный доход. Ваш человеческий капитал — пожалуй, самый важный ресурс, который находится в вашем распоряжении.

Финансовые привычки

  • Выбирайте спутника жизни, друзей и коллег с умом. Если вы общаетесь с людьми, которые склонны к транжирству и не понимают, как работают деньги, то вы рискуете втянуться в их расточительный образ жизни.
  • Не влезайте в долги (если речь идет не об ипотеке или долгах за оплату обучения). Нет вещей, за которые стоит переплачивать по кредиту и из-за этого откладывать меньше каждый месяц.
  • Обязательно отложите деньги на случай непредвиденной ситуации — их должно хватить на то, чтобы прожить минимум три месяца. Эти средства помогут вам справиться, если что-то случится с вашими доходами и расходами.
  • Откладывайте и инвестируйте на долгий срок минимум 20% от вашего общего дохода. Убедитесь, что вы получаете максимальные пенсионные отчисления, которые вам полагаются.
  • Пусть каждый раз, когда вы получаете зарплату, какая-то сумма автоматически откладывается на ваш сберегательный счет.
  • Старайтесь накопить в 25 раз больше денег, чем вы хотите тратить за год — тогда в будущем вы обретете финансовую свободу. Если вы планируете тратить $20 тысяч в год, когда перестанете работать, то вам надо будет накопить $500 тысяч.
  • Вкладывайте ваши долгосрочные сбережения в мировые индексные фонды, пока не останется 10 лет до того, как вы сможете их потратить. Такие фонды предлагают наивысший доход с учетом инфляции при вкладе на 30 лет и дольше. Регулярные падения стоимости акция это нормальное явление. И если за этот срок случится что-то глобальное, то стоимость ваших вложений будет волновать вас меньше всего.

Молодые люди часто испытывают проблемы с деньгами, но при этом им так же часто открываются интересные возможности заработка. Научиться правильно распоряжаться финансами и своей жизнью может быть трудно, но в конечном счете оно будет стоить того.

Источник.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Уборка, концерты, олимпиады: как подростки зарабатывают карманные деньги
  2. 2 Как научить детей бережно обращаться с деньгами в эпоху безналичного расчета
  3. 3 Названы самые популярные способы накопить на старость в России
  4. 4 Инфографика: финансовые привычки поколения Z

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ