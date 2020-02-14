Финансовый консультант Джейсон Батлер составил подборку наблюдений о том, как правильно распоряжаться деньгами, которая пригодится молодым людям, которые хотят принимать верные финансовые решения в будущем.

Что обязательно нужно знать о деньгах в 20 лет