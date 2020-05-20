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Половина россиян продолжит экономить после снятия ограничений — опрос

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

56% россиян планируют экономить и после снятия ограничений, которые власти ввели для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Половина россиян продолжит экономить после снятия ограничений — опрос

34% респондентов планируют после карантина жить «как прежде», без сильной экономии. 4% опрошенных хотят тратить больше на то, что было недоступно во время режима самоизоляции. 7% россиян затруднились определить возможный уровень трат после карантина.

По данным опроса, каждый пятый россиянин летом хочет сделать ремонт квартиры, дома или дачи. 47% из тех, кто планирует делать ремонт, готовы потратить на него до 60 тысяч рублей. 14% опрошенных намерены потратить 60-90 тысяч рублей, 15% — 90-150 тысяч рублей. 25% респондентов готовы вложить в ремонт  более 150 тысяч рублей.

30% из тех, кто хочет сделать ремонт, намерен взять для этого кредит. 

Опрос проходил 14-15 мая в городах с населением более 100 тысяч человек. В нем участвовала 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц.

 Фото:  Krakenimages.com / Shutterstock

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24 мая 2020

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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