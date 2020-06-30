Что не так с движением FIRE, участники которого стремятся к раннему выходу на пенсию

Блогер Сергей Фалдин попробовал полгода следовать идеям движения FIRE (Financial Independence, Retire Early — финансовая независимость и ранний выход на пенсию) и рассказал о своих впечатлениях в колонке на Medium. Он сформулировал пять претензий к движению, основанному на принципах радикальной экономии

1. Мечты о будущем вместо реальной жизни

Главная идея FIRE такова: экономьте на всем 7–10–15 лет, в зависимости от необходимого размера сбережений, и работать больше не придется. Но чтобы достичь свободы, придется провести несколько лет в очень аскетичном режиме. Не всех это устраивает.

Авторы блогов, посвященных движению FIRE, настолько сосредоточены на моменте выхода на пенсию, что это похоже на религию — страдание ради искупления в далеком будущем. При этом жизнь человека в среднем составляет 30 тысячи дней (может, и меньше). Так стоит ли сознательно ухудшать свое настоящее, мечтая о времени, которое может не наступить?

Сама идея «прекрасного будущего» тоже вызывает сомнения. Ведь даже когда на счету появится достаточно денег, чтобы перестать работать, жизнь не изменится волшебным образом — тревоги и проблемы никуда не исчезнут. Проведя долгие годы в условиях строгих ограничений, может быть обидно обнаружить, что путь к свободе был гораздо интереснее, чем сама цель.

2. Не самая удачная финансовая стратегия

Предположим, семья зарабатывает $60 тысяч в год. Если сократить расходы до $20 тысяч в год, можно сэкономить $40 тысяч — почти 66% дохода.

Согласно идеологии FIRE, для выхода на пенсию нужно накопить сумму, в 25 раз превосходящую годовые расходы, — в данном случае это $500 тысяч. Но если тратить $50 тысяч в год, придется накопить $1,25 млн.

Как достичь цель быстрее? Кажется логичным сократить расходы до минимума — причем как сейчас, так и в будущем. На самом деле это ловушка: попав в нее, человек обречен экономить на всем как до выхода на пенсию, так и после.

Сторонники FIRE заявляют, что человек может выбрать любой образ жизни в рамках движения. Но у тех, кто тратит всего $20 тысяч в год, этот выбор определенно меньше, чем у тех, кто живет на $80 тысяч. А что, если вы предпочитаете тратить $100 тысяч в год или мечтаете о красивой машине? Стоит ли отказываться от мечты ради иллюзии стабильности? К тому же далеко не все согласны просто выживать. Люди хотят строить бизнес, инвестировать в некоммерческие организации, заниматься благотворительностью и давать детям высшее образование. В идеологии FIRE таким вещам просто нет места.

Хуже всего то, что выход на пенсию, о котором так мечтают поклонники движения, может не произойти из-за форс-мажорных ситуаций. Например, нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса было невозможно предсказать.

Чем дольше вы откладываете деньги, тем выше шанс столкнуться с «черным лебедем» (труднопрогнозируемым событием, имеющим серьезные негативные последствия): это может быть инфляция, экономический кризис или, что важнее, проблемы личного характера.

3. Повышенное внимание к деньгам

Когда я начал экономить, то обнаружил, что этот процесс полностью завладел моим сознанием. Жизнь превратилась в игру, где вместо табло были цифры сберегательного счета. Сначала это было даже весело, но через полгода мне надоело отказывать себе во всем, чтобы увидеть очередные несколько тысяч в банковском приложении.

Конечно, быстрый рост накоплений — это приятно, но я сомневаюсь, что это достаточная цена за постоянный стресс, тревожность и радикальную экономию.

Жизнь — это больше, чем деньги. Это мечты, учеба, воплощение идей. Творчество, отношения, искусство, музыка, плавание в океане, любовь, смех, общение с друзьями и много других приятных моментов. Экономя ради будущего, человек лишает себя радостей в настоящем и откладывает жизнь на потом.

4. Принципы движения возведены в культ

Как и у любого культа, у FIRE есть лидеры и последователи, которые смотрят свысока на остальных людей. В этом легко убедиться, если почитать блоги участников движения.

Присоединившись к FIRE, трудно не смотреть свысока на людей, которые покупают новые блендеры на Amazon, а не использованные на eBay. Чем больше человек страдает, тем круче он выглядит в глазах остальных участников.

5. Принципы движения не актуальны для современного мира

Пожалуй, мой главный аргумент против FIRE состоит в том, что в современном мире это просто не актуально. Кого обрадует перспектива экономить много лет, чтобы потом ничего не делать? По-моему, только тех, кто ненавидит свою работу.

Возможно, этот план казался привлекательным в XX веке, когда у людей не было другого выбора, кроме как сидеть с 9 до 17 в пыльной комнате с флуоресцентными лампами. Но в современном мире гораздо больше возможностей заработать себе на жизнь. Например, можно создавать контент для Medium и Substack, а также стать частью гигономики: заняться фрилансом на Fiverr и Upwork, преподавать онлайн через Podia или создать свой бизнес на Amazon за считанные минуты.

Больше не нужно выбирать между зарабатыванием денег и исполнением своей мечты. Зачем годами откладывать жизнь на потом, если можно начать жить прямо сейчас? Новая экономическая модель Passion Economy (экономика страсти), к которой постепенно переходит человечество, позволяет зарабатывать деньги на том, что вам действительно интересно.

В России, где я вырос, принято говорить: «Критикуешь? Предлагай». Так что вот моя альтернатива FIRE.

Жить настоящим

Я предпочитаю жить прямо сейчас, а не ждать какой-то определенной даты в будущем. Мне нравится с удовольствием тратить заработанные деньги и проводить время так, как хочется. Вот мои принципы:

Создавать дополнительные источники дохода вместо экономии. Это могут быть подработки на фрилансе, бизнес-проекты, инвестиции или создание контента. Если организовать стабильный доход, небольшой выход за рамки бюджета не будет проблемой.

Это могут быть подработки на фрилансе, бизнес-проекты, инвестиции или создание контента. Если организовать стабильный доход, небольшой выход за рамки бюджета не будет проблемой. Не экономить без цели. Важно копить на что-то конкретное (например, на автомобиль) — в противном случае экономия не приведет ни к чему, кроме стресса. Кроме того, лучше делать это как можно быстрее, чтобы не столкнуться с «черным лебедем».

Важно копить на что-то конкретное (например, на автомобиль) — в противном случае экономия не приведет ни к чему, кроме стресса. Кроме того, лучше делать это как можно быстрее, чтобы не столкнуться с «черным лебедем». Стремиться к счастью в настоящем. Стив Джобс каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Хочу ли я до конца жизни заниматься тем, что собираюсь делать сегодня?». Если много дней подряд он отвечал «нет», то понимал, что пора что-то менять. Счастливые люди продуктивны. Желание сидеть без дела целый день — признак неблагополучия.

Стив Джобс каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Хочу ли я до конца жизни заниматься тем, что собираюсь делать сегодня?». Если много дней подряд он отвечал «нет», то понимал, что пора что-то менять. Счастливые люди продуктивны. Желание сидеть без дела целый день — признак неблагополучия. Не переживать о деньгах слишком сильно. Для жизни нужны деньги — так же, как для дыхания нужен кислород. При этом мы не вычисляем объем кислорода, необходимый для каждого вдоха. Возможно, чтобы перестать беспокоиться о деньгах, нужно изменить свое отношение к ним.

Для жизни нужны деньги — так же, как для дыхания нужен кислород. При этом мы не вычисляем объем кислорода, необходимый для каждого вдоха. Возможно, чтобы перестать беспокоиться о деньгах, нужно изменить свое отношение к ним. Впрочем, при наличии реальных финансовых проблем все же стоит с ними разобраться. Во-первых, нужно погасить долги. Выплачивая небольшие суммы в течение долгого времени, можно потратить много денег на проценты. Поэтому лучше закрыть все долги, двигаясь от меньших к большим. Во-вторых, тратьте меньше, чем зарабатываете. В реальности это может быть сложнее, чем на словах, но вы увидите, как изменится ваша жизнь, если накопить хотя бы небольшую финансовую подушку безопасности.

Во-первых, нужно погасить долги. Выплачивая небольшие суммы в течение долгого времени, можно потратить много денег на проценты. Поэтому лучше закрыть все долги, двигаясь от меньших к большим. Во-вторых, тратьте меньше, чем зарабатываете. В реальности это может быть сложнее, чем на словах, но вы увидите, как изменится ваша жизнь, если накопить хотя бы небольшую финансовую подушку безопасности. Жить свободно. В это трудно поверить, но для свободы нужна решимость, а не $1 млн на банковском счете. Passion Economy позволяет монетизировать навыки, знания и таланты — можно зарабатывать на жизнь, занимаясь тем, что вам интересно.

В 2018 году я два месяца изучал предпринимательство в Университете Дрейпер в Калифорнии. Как-то раз нас отправили на шесть дней в джунгли, предлагая выжить на $2 в день. В итоге я почти неделю ел бананы и бутерброды с арахисовой пастой. В лесу не было горячей воды, мы спали под звездами и проходили пешком по 10 миль в сутки. Такой поход оказался серьезным испытанием — за неделю я похудел на 5 кг — но вообще-то это было здорово. Вернувшись в город, я заказал сочный чизбургер с солеными огурчиками и жареным луком.

Это как выйти из горячей сауны и нырнуть в холодный бассейн — жизнь на контрастах добавляет уверенности в себе. Такой опыт помогает узнать, что если вам когда-нибудь потребуется жить действительно скромно, то у вас это получится.

Сенека Младший, один из самых знаменитых стоиков и по совместительству богатейший человек Рима времен Нерона, время от времени сознательно практиковал бедность — это было частью его стоических тренировок.

Мне кажется, стоит избегать обеих крайностей. Нет смысла быть бездумным потребителем — покупать ненужные вещи и влезать в изнуряющие долги — но и бесконечно экономить тоже ни к чему. Во всем важен баланс.

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