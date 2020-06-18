Движение FIRE: как выйти на пенсию в 40

Участники движения FIRE (Financial Independence, Retire Early — финансовая независимость и ранний выход на пенсию) считают, что можно накопить достаточно денег, чтобы бросить работу и начать наслаждаться свободой уже в середине жизни

Многие мечтают однажды выключить компьютер и покинуть офис навсегда. Чтобы сделать это в том возрасте, который принято считать пиком трудовой жизни, нужно позаботиться о стабильности своего финансового положения.

Движение FIRE, которое привлекает все больше последователей, призывает людей много откладывать, мало тратить и разумно инвестировать. Такой подход позволит выйти на пенсию на десятки лет раньше своих сверстников — в некоторых случаях еще до 40 лет. При этом важен не размер зарплаты, а то, какую ее часть удается сохранить — согласно принципам FIRE, лучше откладывать от 50% до 75% доходов за вычетом налогов. Во времена, когда многим с трудом удается делать хоть какие-то пенсионные накопления, это звучит нереально, однако сторонников движения это не останавливает.

Отказывать себе во многом ради мечты

Алан Донеган рассказывает, что достиг финансовой независимости еще до 40 лет. Теперь он занимается тем, о чем всегда мечтал, — пишет сценарий фильма.

До этого он консультировал стартапы и управлял бизнес-школой. Полученный доход позволил Донегану и его партнеру создать инвестиционный портфель размером в £1 млн. Теперь они могут позволить себе не работать — накопленная сумма позволяет поддерживать прежний образ жизни. В процессе накоплений они приучили себя инвестировать деньги, вместо того чтобы тратить их:

«Большинство людей считают, что, чем больше они зарабатывают, тем больше могут себе позволить. Мы же руководствовались девизом: ″Сначала купи себе свободу″».

Сейчас они владеют двухкомнатной квартирой в Бейсингстоке и ездят на Skoda Citigo стоимостью около £5 тысяч. «Я люблю выпить кофе в хорошем кафе, но в целом стараюсь тратить как можно меньше», — рассказывает Донеган.

Критики движения FIRE обращают внимание на то, что его принципы невыполнимы для людей с низкими доходами — тех, кому не удается откладывать даже небольшие суммы, не говоря о половине зарплаты.

Донеган признает, что людям с годовым доходом в £40 тысяч проще накопить нужную сумму, чем тем, кто получает £15 тысяч в год, но стабильный доход — не единственное условие успеха. Для достижения цели придется изменить привычное финансовое поведение, и далеко не все к этому готовы.

«Люди с большими доходами привыкают тратить больше. В результате им бывает сложнее достичь финансовой независимости», — объясняет он.

Донеган считает, что полученная им свобода окупает все усилия по ее достижению. «Может, я и не стану великим сценаристом, но точно смогу попытаться», — считает он.

Накопить достаточную сумму денег

Сколько денег нужно, чтобы комфортно жить на пенсии? Представители FIRE считают, что речь идет о сумме, в 25 раз превышающей годовые траты.

При расходах в £10 тысяч в год достаточно накопить £250 тысяч, но если человек тратит £40 тысяч — понадобится уже целый £1 млн.

Экономия позволит быстрее собрать необходимую сумму. «Если откладывать 10% своего дохода, копить придется 51 год», — рассказывает канадец Пит Адени, автор блога по личным финансам и активист движения FIRE. — Но если получится сохранять на 5% больше, можно достичь цели на целых восемь лет раньше».

Откладывая половину заработка, можно накопить пенсионный капитал за 17 лет, а если дойти до 75%, можно уложиться за семь лет.

В основе этого подхода лежит так называемое правило 4%, изложенное тремя профессорами из Университета Тринити в Техасе. В статье 1998 года говорится, что, инвестировав эту сумму в акции, можно выводить по 4% в год и жить на проценты — правда, нужно быть готовым экономить во время кризисов.

Последователи этого движения вкладывают средства в недорогие биржевые инвестиционные фонды (ETF). Особенно популярны фонды Vanguard, сборы в которых могут составлять всего 0,06% в год против 1,5% в некоторых фондах с активным управлением.

Эта небольшая разница достигает значительных размеров при долговременных вложениях. Допустим, вы инвестировали £100 тысяч под 6% годовых на 30 лет. В фонде с ежегодным сбором в 1,5% годовых вы получите £374 532, а в фонде, взимающем 0,06%, — уже £564 676. Неправильный выбор фонда может обойтись в £190 144.

Учитывать финансовую ситуацию

Дэмиен Фэи, владелец сайта MoneyToTheMasses.com, посвященного личным финансам, рассказывает, что идеи FIRE в последнее время набирают популярность — особенно среди миллениалов: «Это идеи традиционного финансового планирования, возведенные в абсолют».

Однако он сомневается в том, что правило 4% актуально для тех, кто планирует выйти на пенсию в 40 или даже 50 лет: собранной суммы не хватит на четыре или пять десятилетий жизни без работы. Длительный спад на фондовом рынке или другая форс-мажорная ситуация могут дополнительно усложнить финансовое положение таких людей.

Сумма накоплений рассчитана с учетом инфляции в 3% и средней доходности инвестиций в 7%, но никто не гарантирует, что все будет именно так. «Если деньги закончатся, вернуться к работе после многих лет перерыва будет очень сложно — особенно, в случае болезни», — напоминает он.

Стивен Лоу, директор по коммуникациям в компании Just Group, изучающей пенсионные накопления, рассказывает, что размер сбережений не позволяет многим людей выйти на пенсию даже в 65 лет, не говоря уж о 45 годах.

«Для большинства FIRE — это просто абстрактная идея. Но она может быть весьма полезной, если человек заинтересуется ей всерьез», — считает он.

Понять, что это подходит не для всех

Линн Джеймс, автор блога Mrs Moneypenny, считает, что подход FIRE годится только для бездетных людей с большой зарплатой и маленькой ипотекой. К тому же не все готовы проводить свою молодость в режиме строгой экономии: «В этом возрасте мне хотелось путешествовать, пробовать разные блюда, ходить на концерты и жить полной жизнью».

Родители Джеймс умерли в возрасте 58 и 63 лет, не успев потратить свои сбережения, поэтому она скептически относится к идее долгосрочного планирования.

«Разумная экономия полезна, но не забывайте наслаждаться жизнью», — советует она.

Джейми Дженкинс из Standard Life Aberdeen считает, что идеи FIRE в чистом виде не подходят большинству людей, но знать основные принципы финансовой дисциплины полезно: «Каждый должен стараться откладывать не менее 15% своей зарплаты на пенсию — чем больше, тем лучше».

Еще один аргумент против FIRE — тот факт, что работа наполняет смыслом жизнь многих людей, а ранний выход на пенсию может лишить их этого ощущения.

Фиона Силк, 40 лет, ландшафтный дизайнер из Пенге, считает подход FIRE полезным: «Люди много говорят о раннем уходе на пенсию и не замечают, что большая часть этой философии связана с потреблением. Важно делать покупки более осознанно и не приобретать ненужные вещи».

Фиона, чей капитал составляет менее £100 тысяч, не рассчитывает выйти на пенсию в ближайшем будущем, но это ее не расстраивает: «Скорее всего, мне не придется работать до 65 лет, либо я смогу сократить нагрузку и заняться чем-то более важным. Этой свободы можно достичь гораздо раньше, если не тратить свою зарплату на вечеринки, еду и путешествия, как это делала я в молодости».

Стремиться к минимализму

В свои 26 лет Алвар Дамен уже откладывает на пенсию по £1500 в месяц и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Моя цель — зарабатывать и откладывать как можно больше. Чем меньше я буду тратить, тем раньше смогу достичь финансовой свободы», — считает он.

Нидерландец Алвар ведет подкаст Financial Independence Europe и живет в Эдинбурге уже два года. Он снимает квартиру за £675 — это считается небольшим платежом для центра города. Удобное расположение квартиры позволяет ему передвигаться пешком и обходиться без машины.

Он получает стабильную зарплату в IT-компании, подрабатывает фрилансом и старается избегать лишних трат. «Я стараюсь снижать расходы на электроэнергию и страхование, использую финансовые лайфхаки от Moneysavingexpert.com и делаю покупки в Lidl», — рассказывает он.

Дамен отправляет свои £1,500 в индексный фонд Vanguard, инвестирующий в мировые акции,, под годовую комиссию в 0,25%. Кроме того, он откладывает свое не облагаемое налогом пособие Isa на имущественный вклад и дополнительно получает до £1,000 от государства в виде 25% бонуса Lifetime Isa, выплачиваемого при вложении £4,000 в год.

У Дамена нет цели поскорее уволиться — для него ценнее ощущение свободы: «Важно иметь возможность уйти из компании, если не удается сработаться с начальником, снизить нагрузку или заняться чем-то менее коммерческим. Финансовая независимость дает свободу выбора».

Он хочет стать отцом, несмотря на то, что дети обходятся дорого: «Я понимаю, что родительство отразится на темпе моих накоплений, но готов работать больше ради этого».

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