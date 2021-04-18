Шесть советов по управлению семейным бюджетом

Грамотное управление финансами позволяет контролировать расходы, копить и подготовиться к непредвиденным тратам. Для этого важно реалистично оценивать траты и не бояться привлекать к обсуждению близких. Эти советы помогут разумно распорядиться семейным бюджетом.

1. Составьте список доходов и расходов

Для начала необходимо подробно расписать весь источники денежных поступлений, такие как заработная плата, инвестиции и пособия всех работающих членов семьи. Также не забудьте указать и сторонние источники заработка, например бизнес.

В графу расходов включите аренду или дивиденды, расходы на еду, воду, электричество, газ, телефон, кабельное, интернет, транспорт, одежду, личную гигиену, автомобильное топливо, кредитные карты, платежи по кредитам и даже отдых.

2. Реалистично планируйте расходы

Оценивая предстоящие траты, не забывайте о деталях. Часто люди забывают учесть в плане расходы на косметические или парикмахерские услуги, из-за чего превышают бюджет. В этом случае лучше ограничить количество посещений салонов красоты, чем полностью отказаться от них.

3. Подведите баланс

После составления списка необходимо провести расчет. Доходы обязательно должны превышать расходы. В противном случае нужно будет пересмотреть и сократить траты. Постарайтесь здраво оценивать пункты, на которых можно сэкономить. Вместо того, чтобы урезать бюджет на продукты, можно поискать скидочные купоны и акции.

4. Привлекайте к участию семью

Посвящайте близких в планирование бюджета. Попробуйте коллективно обсуждать крупные покупки и важные решения. Младших членов семьи важно начинать обучать финансовой грамотности как можно раньше.

5. Не забывайте фиксировать расходы

Главный принцип ведения семейного бюджета — постоянство. Важно выработать привычку фиксировать все траты и расходы на протяжении месяца, чтобы не отклоняться от намеченного плана.

6. Позаботьтесь об экономии

Разница между доходами и расходами — это ежемесячная экономия. Необходимо стремиться к тому, чтобы этот показатель всегда был максимально возможным. Желательно, чтобы он составлял минимум 10% от общего дохода.

Благодаря этим накоплениям вы сможете покрыть траты на чрезвычайные ситуации или непредвиденные обстоятельства, инвестировать в новый бизнес или исполнить свои желания.

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