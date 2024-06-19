ElevateBio: компания по производству генетических лекарств

В условиях, когда инвестиционный климат усугубляется, ради экономии многие стартапы вынуждены сокращать программы исследований и разработок. Тем временем, ElevateBio привлекает внушительные инвестиции и заключает партнерства с такими фармкомпаниями, как Novo Nordisk и Moderna.

Стартап ElevateBio стремится вывести клеточную и генную терапии на уровень массовой медицины, обеспечив недостающее звено между медицинскими открытиями и их широким распространением. У ElevateBio несколько технологических платформ, охватывающих все этапы производства лекарств — от разработки до выпуска готовой продукции.

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История компании

ElevateBio была основана в 2017 году Дэвидом Халлалом, Викасом Синхой и Митчеллом Файнером. Они стремились помочь фармацевтическим компаниям ускорить разработку клеточных и генных терапий с помощью таких технологий, как редактирование генома, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (IPSC), а также клеточная, белковая и векторная инженерия.

Май 2019. ElevateBio привлекла $150 млн в серии А и официально запустилась.

Июль 2019. Заключено партнерство с Массачусетской больницей общего профиля.

Январь 2020. Открывается BaseCamp, первое предприятие компании по разработке клеточных и генных терапий.

Март 2020. Компания привлекла $170 млн в серии В.

Март 2021. ElevateBio закрыла раунд серии С на $525 млн.

Июль 2021. Подписано соглашение о сотрудничестве с Бостонской детской больницей.

Октябрь 2021. Приобретение Life Edit — платформы генной инженерии.

Август 2022. Заключено партнерство с Калифорнийским институтом регенеративной медицины.

Февраль 2023. Начало сотрудничества с Moderna Therapeutics.

Май 2023. ElevateBio привлекла $401 млн в серии D. Заключено партнерство с Novo Nordisk.

Технологии: объединение производства и некстген технологий терапевтического производства

Разработки ElevateBio помогают выявлять генетические заболевания в корне, что делает ее одной из самых инновационных компаний в области биотехнологий.

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Через свое интегрированное подразделение Life Edit стартап стал авторитетным партнером биотех- и фармкомпаний, которые стремятся разработать современные способы лечения генетических заболеваний. Платформа Life Edit предлагает более простые и гибкие способы изменения генов внутри организмов, чем широко используемые системы CRISPR-Cas.

Компания ведет проекты в партнерстве с ведущими академическими, медицинскими и коммерческими организациями, а также самостоятельно разрабатывает лекарства. В прошлом апреле ElevateBio представила первые доклинические данные собственной программы по лечению болезни Хантингтона.

Компания разработала ряд технологических гибридных платформ, которые могут использоваться в генетической медицине.

Платформа липидных наночастиц (LNP), которые могут действовать напрямую на печень либо исключать ее от воздействия. Это невирусная доставка генов в дополнение к нескольким вирусным, которые использует компания.

Фирменная технология кольцевой РНК — потенциальная основа для новаторских методов лечения, использующих РНК-технологии.

Новый стандарт в индуцированных плюрипотентных стволовых клетках (IPSC). Их репрограммировали для работы с гуанозинмонофосфорной кислотой (ГМФ) для дальнейшей разработки IPSC-терапий.

Технологии Life Edit Therapeutics — предприятия ElevateBio с самыми богатыми библиотеками РНК-управляемых нуклеаз, редакторов оснований и редакторов обратной транскриптазы, которые обеспечивают гибкое редактирование и беспрецедентный доступ к геному.

Некстген технологии Life Edit Therapeutics включают:

Использование дополнительных цитозин-редакторов для «нокаута гена» (удаления или выведения из строя определенных генов) в инновационных клеточных терапиях и аденин-редакторов для терапии на основе редактирования генома in vivo.

Переписывание ДНК с точными вставками, удалениями и заменами с помощью редакторов обратной транскриптазы.

Мультиплексное редактирование оснований — до пяти целевых генов с помощью цитозин-редакторов.

Одновременное включение/выключение генов в первичных Т-лимфоцитах.

Редактирование генома in vivo в печени и мозге в исследованиях на животных.

Ускорение исследований белка и разработки терапевтических вариантов лечения генетических расстройств и заболевании, ранее считавшихся неизлечимыми с помощью более 790 тысяч выявленных идентифицированных CRISPR-Cas-систем.

Экосистема компании

ElevateBio стремится вывести клеточную и генную терапии на уровень массовой медицины. Для этого она объединяет несколько научно-исследовательских технологических платформ, создавая недостающее звено между медицинскими открытиями и их широким распространением.

Технологические платформы внутри экосистемы ElevateBio:

Life Edit — инновационная платформа для редактирования генома полного цикла ­— от небольших вставок или удалений до переписывания последовательностей ДНК;

технологии, ускоряющие разработки в клеточной терапии и регенеративной медицине;

РНК-, белковая и векторная инженерия для создания и масштабирования клеточной и генной терапии;

невирусная платформа доставки с помощью цитозин-редакторов.

BaseCamp

BaseCamp — это направление бизнеса ElevateBio по разработке и производству генетических лекарств, которая предлагает сквозные возможности для клеточной и генной терапии и регенеративной медицины. Интегрированные технологии и полномасштабные мощности BaseCamp предоставляют специалистам компании и ее партнерам комплексный и масштабируемый доступ к критически важным технологиям и сервисам.

Партнеры

ElevateBio сотрудничает как с новыми проектами, так и с крупными публичными компаниями, участвуя в программах на разных этапах развития и коммерциализации.

Отраслевые партнерства

Novo Nordisk и Life Edit Therapeutics (платформа в составе ElevateBio) заключили соглашение о многоцелевом сотрудничестве для исследования и разработки методов генной инженерии для лечения редких и кардиометаболических заболеваний.

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Moderna совместно с Life Edit Therapeutics работают над тем, чтобы ускорить разработку новых методов генной терапии in vivo.

На условиях соглашения с Калифорнийским институтом регенеративной медицины (CIRM) ElevateBio предоставляет вузам и биофармацевтическим компаниям доступ к нескольким линиям IPSC, технологии вирусных векторов и производству GMP.

В рамках партнерства с Affini-T Therapeutics ElevateBio обеспечивает компании доступ к платформе лентивирусных векторов LentiPeak и производству клеточных продуктов для разработки Т-клеточных терапий. Они нацелены на основные онкогенные драйверы и используются для лечения сóлидных опухолей.

Академические партнерства

ElevateBio предоставляет Массачусетской больнице общего профиля приоритетный доступ к технологиям BaseCamp для разработки инновационных методов клеточной и генной терапии.Также партнеры будут совместно выявлять инновационные клеточные и генные технологии в университетских лабораториях и других внешних предприятиях и создавать терапевтические компании для продвижения дополнительной терапии из лабораторий к постели пациентов, страдающих от тяжелых заболеваний.

ElevateBio и Бостонская детская больница заключили соглашение о сотрудничестве для продвижения программ клеточной и генной терапии, в рамках которого исследователи получат доступ к выделенному пространству для производства вирусных векторов в BaseCamp. Кроме того, ElevateBio обязуется заключать спонсируемые исследовательские соглашения с представителями больницы. В 2022 году партнеры запустили совместную компанию, нацеленную на разработку альтернатив нынешним методам лечения раковых клеток.

ElevateBio и Питтсбургский университет заключили 30-летнее соглашение, в рамках которого будет создан центр биопроизводства Pitt BioForge в Хейзелвуд-Грин. Строительство центра будет финансироваться за счет гранта в размере $100 млн, выделенного в ноябре 2021 года Фондом Ричарда Кинга Меллона, — крупнейшего за 75-летнюю историю фонда.

Привлечение инвестиций

15 марта 2021 года ElevateBio привлекла $525 млн. Основным инвестором стала компания Matrix Capital Management. Это была одна из крупнейших инвестиций в фарминдустрии в 2021 году.

24 мая 2023 года ElevateBio закрыла раунд серии D на сумму $401 млн. Основным инвестором стал AyurMaya Capital Management, новый фонд Matrix Capital.

По состоянию на май 2024 года общий объем средств, привлеченных ElevateBio, составил $1,3 млрд.

Компания привлекала средства от таких инвесторов, как SoftBank Vision Fund 2, Matrix Capital Management, Fidelity Management & Research Company, MPM Capital, F2 Ventures, Redmile Group, EcoR1 Capital, Samsara BioCapital, а также Novo Nordisk.

При подготовке использованы следующие источники: Fierce Biotech, BioProcess, ElevateBio, RegenX Science, BioSpace, University of Pittsburg, Benchling, CNBC, Cell&Gene, Slalom_Build.

Фото на обложке: ElevateBio