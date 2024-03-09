Более 100 биологов подписали соглашение об ответственной ИИ-разработке синтетической ДНК

Более 100 биологов и других ученых, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, используемых для создания новых белков (а в итоге — синтетической ДНК), подписали соглашение под называнием «Ценности сообщества, руководящие принципы и обязательства по ответственной ИИ-разработке проектирования белков», в котором постулируют главную ценность — безопасность проектов для человечества.

Биологи из разных стран (и нобелевский лауреат 2018 года Фрэнсис Арнольд в их числе) уверены, что у искусственного интеллекта богатый потенциал в сфере искусственного производства белков, но необходимы меры контроля, чтобы исследования с привлечением ИИ продвигались вперед, не причиняя миру серьезного вреда.

Под вредом они подразумевают возможное использование исследований по генерации нового генетического материала в создании «злоумышленниками» биологического оружия. По этой причине требуется «новый упреждающий подход к управлению рисками».

Хотя для фактического создания оружия потребуется лаборатория стоимостью в несколько миллионов долларов, включая оборудование для производства ДНК, упомянутые риски все же существуют.

Биологи призывают проработать меры безопасности, которые предотвратили бы использование оборудования для производства ДНК «не по назначению» (намеренно или случайно), но при этом подчеркивают, что не хотят сделать разработки полностью закрытыми: «Сообщество ученых должно иметь возможность свободно исследовать их и вносить в них свой вклад».

«Как ученые, участвующие в этой работе, мы считаем, что преимущества современных технологий искусственного интеллекта для конструирования белков намного перевешивают потенциальный вред, и мы хотели бы гарантировать, что наши исследования будут полезны для всех в будущем», — говорится в соглашении.

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