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В России разработали ИИ-решение для ускорения разработки лекарств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России разработали ИИ-решение для ускорения разработки лекарств. Благодаря ему срок вывода новых препаратов на рынок может быть сокращен втрое.

В России разработали ИИ-решение для ускорения разработки лекарств

Сбербанк и «Р-Фарм» разработали решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет ускорить разработку лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, пресс-релиз также опубликован на сайте «Р-Фарм».

Компании создали ИИ-технологию для генерации антител, которая в частности может сократить до двух месяцев этап разработки молекул с требуемыми характеристиками. Наряду с другими технологическими решениями срок разработки молекул в перспективе получится сократить в три раза.

«Внедряемые нами технологии ИИ на определенных этапах разработки препарата обеспечат существенное сокращение сроков “от лаборатории до пациента” и снижение затрат, что сделает лекарства более доступными», — рассказал директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

В феврале 2021 года Сбербанк совместно с «Р-Фарм» инвестировали в «Сбер Еаптеку» и получили по 45% в компании. Сумма инвестиций Сбербанка составила 5,7 млрд рублей.

Фото на обложке: IM Imagery / Shutterstock

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