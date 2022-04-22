Пять способов установить эмоциональный контакт с командой

В обязанности руководителя входит управление сердцами и умами его подчиненных — и это непростая задача. Нарушить эмоциональную связь в команде могут даже, казалось бы, незначительные действия. Например, если вы попросили одного из членов команды организовать день рождения для коллеги вместо того, чтобы сделать это самостоятельно. Подчиненные могут подумать, что вам все равно, из-за чего их мотивация снизится, а за ней — и качество работы. Эти пять способов помогут наладить эмоциональный контакт.

Прислушивайтесь и благодарите

Даже такие маленькие шаги имеют значительные результаты

Членам команды важны мотивация и ощущение, что к их идеям прислушиваются. Для этого спрашивайте их мнение о текущих проектах во время встреч, а также предоставляйте положительные отзывы об их работе лично, а не с помощью технологий. Фидбек, высказанный через Slack или любую подобную платформу, кажется безличным и лишен теплоты, которую нужно донести.

Проанализируйте то, как вы взаимодействуете с командой, и подумайте, что именно следует улучшить. Такие небольшие изменения помогут укрепить их моральный дух и установить более дружеские отношения.

Выражайте свои эмоции

Открытость — ключ к здоровой динамике в команде

Подчиненные не умеют читать ваши мысли и поэтому часто додумывают увиденное. К примеру, если вы не улыбнулись во время встречи, то сотрудник может посчитать, что вы не одобряете его рекомендации.

Исправить это поможет прямолинейность. Если вы испытываете стресс, то расскажите об этом команде, объясните причины и покажите, что понимаете ее потребности. Например: «Скоро мне нужно будет представить идеи по поводу бюджету совету директоров. Я очень волнуюсь, поэтому до пятницы не смогу заниматься другими задачами».

Обратитесь за помощью к наставникам и членам команды

Чтобы научиться управлять эмоциями и освободить время для их выражения

Вспомните наставников, с которыми вы работали. Как они выражают свои эмоции? Кем из них вы восхищаетесь в этом плане? Обратитесь к этому человеку и задайте вопросы — это поможет взглянуть на проблему по-новому.

Помимо этого, вы можете обратиться за помощью к подчиненному. Поручите ему небольшие повседневные задачи, например планирование внеофисных мероприятий, чтобы освободить больше времени на взаимодействие с командой и наладить с ней связь.

Извиняйтесь

Будьте честны и обращайтесь к конкретной проблеме

Все руководители совершают ошибки. Есть риск, что и у вас хоть раз возникнет недопонимание с одним из членов команды. В таком случае обратитесь с нему напрямую подобным образом: «Мне жаль, что на сегодняшней встрече я не отметил превосходный проект, который вы сделали вместе с командой. Я знаю, что вы вложили в него много сил, и обязательно расскажу об этом на следующей встрече».

Отложите технологии в сторону

Откажитесь от «многозадачности»

Один из самых простых способов укрепить эмоциональную связь — убрать подальше все устройства и прислушаться к членам команды. Если ваши глаза постоянно направлены на экран смартфона во время разговора, то они могут подумать, что вас не волнуют их слова.

Если вам кажется, что вы не в ладах со своими подчиненными, то исправить ситуацию помогут эти небольшие шаги. Будьте честны, не бойтесь выражать эмоции и отдавайте приоритет общению — так вы и ваша команда сможете достичь лучших результатов.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock