Как «эмоциональная компенсация» помогает удерживать сотрудников

Объясняем, что это такое и почему работодателям не стоит игнорировать эти потребности.

Современным специалистам важны не только деньги, но и нематериальные преимущества — возможность выбирать место и время работы, позитивная рабочая культура и внимание к их благополучию. Исследователи даже придумали для этого новый термин — emotional paycheck или эмоциональная компенсация.

Что такое эмоциональная компенсация?

Финансовая компенсация по-прежнему играет ключевую роль. Однако сейчас люди смотрят на баланс между работой и личной жизнью по-другому, и появились дополнительные причины оставаться в текущей компании или переходить в новую.

Согласно новому опросу Wiley, 73% из более чем 2 тыс. респондентов считают, что позитивная корпоративная культура важнее денег.

Раньше основой компенсационного пакета считалась зарплата, медицинское страхование и прочие материальные блага. Но со временем работники стали уделять больше внимания нематериальным преимуществам, и пандемия ускорила этот переход, утверждает Кайла Велноски, старший научный сотрудник HR-практики Gartner.

«Конкурентоспособная зарплата и льготы по-прежнему имеет решающее значение для привлечения и удержания специалистов, но эти другие элементы, которые могут быть частью “хорошей культуры” в представлении людей, также могут давать организации конкурентное преимущество», — добавляет она.

Почему работодателям стоит это учитывать?

В течение последнего десятилетия работодатели стали уделять больше внимания неденежным аспектам вознаграждения персонала, пересматривая свое ценностное предложение — то, что они предоставляют сотрудникам в целом (оплата труда и прочие преимущества).

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Однако с распространением гибридного и удаленного форматов работы вопрос о том, что теперь нужно сотрудникам для сохранения производительности, остается приоритетом, особенно для начальников отдела кадров.

«Реальность такова, что сегодня сотрудники хотят и конкурентоспособной зарплаты, и хорошей корпоративной культуры», — говорит Велноски.

Эмоциональная компенсация одинакова для всех?

Не совсем. Как и в случае со многими программами по вовлечению сотрудников, здесь нет универсального подхода.

Термин «гибкость» охватывает множество аспектов. Например, где именно работает сотрудник — дома, в офисе или в каком-то другом месте. Это также может означать, в какое время он выполняет свои обязанности — так, некоторым нужен нестандартный график из-за наличия детей и по иным причинам.

В конце концов, это нематериальная выгода, которая может оказать огромное влияние как на текущих, так и на потенциальных сотрудников, их приверженность работодателю и производительность.

Согласно отчету Wiley, для каждого поколения важны разные нематериальные выгоды.

Сотрудники в возрасте 55 лет и старше ценят гибкость в выборе рабочего места больше, чем люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Среди всех возрастных групп гибкость (как в выборе рабочего места, так и графика) наиболее важна для поколения Z.

Поколение Z — также единственная группа, которая включает оплачиваемый отпуск в число трех главных нефинансовых преимуществ работодателя.

Как показал другой опрос, проведенный Conference Board в ноябре, гибридный и удаленный форматы работы — больше не редкость и приятное преимущество. Теперь это основа, позволяющая компании оставаться конкурентоспособной, а также привлекать и удерживать лучших специалистов.

В рамках этого опроса около 1,5 тыс. офисных работников из США попросили перечислить пять наиболее важных для них элементов компенсации, не связанных с зарплатой. Чаще всего они упоминали гибкость (в выборе рабочего места и графика). За этим следуют бонусы, комиссионное вознаграждение и другие поощрительные выплаты, оплачиваемый отпуск, пенсионные программы и медицинское страхование.

«Чтобы выяснить, достаточно ли организация делает с точки зрения гибкости, ей следует спросить у сотрудников, что для них наиболее важно, особенно если текучесть кадров выше обычной», — советует Робин Эриксон, вице-президент по людским ресурсам Conference Board.

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