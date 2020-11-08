Как человеческий фактор влияет на успех цифровой трансформации компаний

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Международный поставщик программного обеспечения IFS исследовал факторы, влияющие на успех проектов цифровой трансформации. Эксперты выяснили, что вовлеченность команды влияет на результат не меньше, чем внедрение технологий.

Человеческий фактор — важный компонент успеха цифровой трансформации. Однако, по данным исследования IFS, 27% предприятий признают, что при планировании и реализации проектов цифровой трансформации часто упускают этот фактор из виду.

Как правило, компании уделяют основное внимание инвестированию и внедрению ключевых технологий и решений. При этом часто не учитывается вовлеченность персонала в работу над проектом.

В IFS назвали недостаточную вовлеченность сотрудников одной из основных причин неудачной реализации проектов. Кроме того, низкая вовлеченность мешает компаниям запускать новые проекты после неудачи. Этот фактор может значительно повлиять на общее развитие бизнеса, поскольку в периоды спада внедрение инноваций — хороший способ поддержать бизнес.

Еще одна частая причина провала проектов — плохое управление технологической трансформацией.

Цифровая трансформация — не про технологии, а про людей

Треть респондентов IFS отметила, что участие отдела кадров в информировании сотрудников с самого начала реализации проекта цифровой трансформации является ключевым фактором его успеха. Тем не менее четверть компаний признали, что не привлекали отдел кадров к процессу.

21% компаний заявили, что вовлеченность сотрудников нужна для «галочки» и не определяет дальнейший успех. При этом есть множество доказательств того, что цифровая трансформация положительно влияет на бизнес.

29% респондентов заявили, что текучка персонала была бы ниже, если бы они могли предложить сотрудникам работу над более интересными задачами.

39% компаний также отметили, что работа с технологиями — отличная возможность для переобучения и повышения квалификации персонала. Она позволяет устранить различие в навыках, которое представляет серьезную проблему во многих отраслях.

«Ориентация на человека при цифровой трансформации, эффективное управление изменениями, а также осведомленность и заинтересованность сотрудников в проекте дают бизнесу гораздо больше шансов на успех. Вовлеченность персонала следует рассматривать как секретный ингредиент, который в конечном итоге определяет результат», — заявила директор по персоналу IFS Джейн Кейт.

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