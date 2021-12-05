4 ошибки, из-за которых работодатели теряют доверие сотрудников

Доверие сотрудников — один из главных активов организации. Без него мотивация будет низкой, а текучесть кадров, скорее всего, высокой. Замена увольняющегося требует временных и денежных затрат, поэтому так важно сосредоточиться на развитии доверительных отношений с теми, кто уже работает в компании. Рассказываем, какие ошибки могут этому помешать.
Не признавать ошибки
Заслуживающие доверия люди и организации не идеальны. Все совершают ошибки. И обстоятельства неизбежно меняются так, что планы, которые казались разумными при разработке, будут неудачными при реализации. Важно, чтобы руководители быстро признали свою ответственность за ошибки и неудачи, поняли, что пошло не так, и действовали как можно быстрее, чтобы решить проблему.
Организации могут допустить ошибку на каждом из этапов. И здесь существует несколько вариантов.
- Руководитель не способен признать неудачу, например, потому что организация наказывает за ошибки. Или же человеку, занимающему руководящую должность, просто трудно брать на себя ответственность.
- Даже когда начальник признает вину, он может быть недостаточно внимателен, чтобы понять причину ошибки. Некоторые полагают, что у них нет времени, чтобы отслеживать причины неудач. Другие настолько преданно придерживаются планов, что рассматривают неудачи скорее как аномалии, чем как признаки, что что-то должно измениться.
- Наконец, некоторые организации просто неэффективны. Они могут извиниться, но не скорректировать процесс. Они могут попытаться предложить оплату за ошибку, вместо того чтобы понять, как сотрудник относится к тому, что пошло не так.
Из-за подобных сценариев сотрудники чувствуют, что организации не хватает решимости совершенствоваться.
Не использовать обратную связь
Один из способов, который используют, чтобы завоевать доверие сотрудников, — это предложить им поделиться своим опытом. Запрос обратной связи — отличный шаг, который помогает помочь людям и дать им понять, что они могут влиять на управление своей организацией.
Однако только запросить фидбэк недостаточно. Следует продемонстрировать, что компания услышала обращения и использовала эту иформацию, чтобы произвести изменения. Когда опросы, фокус-группы и дискуссии никак не влияют на работу организации, в конечном счете сотрудники перестают верить, что их мнения действительно важны.
Не инвестировать в карьерное развитие
Как упоминалось ранее, доверие — это способ увеличить продолжительность отношений. Однако в первую очередь сотрудники должны верить, что организация заинтересована в долгосрочных отношениях.
Отличный способ добиться этого — инвестировать в карьерное развитие сотрудников. Они могут предоставить ресурсы для получения дополнительного образования, проводить регулярные семинары и даже разработать программы наставничества с четкими целями.
Фото в тексте: fizkes /
Это сигнализирует, как важно совершенствовать знания и навыки, чтобы продолжать развивать карьеру. Кроме того, это верное доказательство желания организации помочь сотрудникам в достижении успеха.
Те, кто не вкладываются в обучение, дают понять, что люди сами должны управлять своим карьерным ростом. Сотрудник, предоставленный сам себе, будет руководствоваться своими интересами. И вполне вероятно, что он примет решение покинуть организацию.
Устанавливать неравную оплату труда
Последний способ подорвать доверие сотрудников связан с зарплатами. Очевидно, что разные люди будут получать разные суммы, которые растут вместе с опытом и ответственностью. Но есть два сценария, которые могут отразиться на доверии сотрудников.
- Большая разница в зарплате на аналогичных позициях. Общее чувство справедливости людей заключается в том, что за аналогичную работу должны выплачиваться аналогичные суммы. В противном случае сотрудники захотят добиться справедливости и задумаются: возможно, это не единственный пример несправедливости внутри компании. Поэтому руководителю необходимо оценить всю команду, чтобы убедиться, что все получают примерно одинаково.
- Непропорциональная разница в оплате труда руководителей и подчиненных. В некоторых компаниях начальники получают в разы больше рядовых сотрудников. Из-за этого может сложиться впечатление, что ценность руководителей преувеличена, и их больше заботит собственное благополучие, чем сотрудники. Это только подкрепляет желание выбрать работодателя, который заплатит больше.
Доверительные отношения между сотрудником и организацией крайне важны. Они означают, что обе стороны готовы прилагать усилия, зная, что они окупятся в долгосрочной перспективе. Ошибки, подрывающие доверие, могут обойтись слишком дорого.
Фото на обложке: chayanuphol /
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