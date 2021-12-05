4 ошибки, из-за которых работодатели теряют доверие сотрудников

Доверие сотрудников — один из главных активов организации. Без него мотивация будет низкой, а текучесть кадров, скорее всего, высокой. Замена увольняющегося требует временных и денежных затрат, поэтому так важно сосредоточиться на развитии доверительных отношений с теми, кто уже работает в компании. Рассказываем, какие ошибки могут этому помешать.

Не признавать ошибки

Заслуживающие доверия люди и организации не идеальны. Все совершают ошибки. И обстоятельства неизбежно меняются так, что планы, которые казались разумными при разработке, будут неудачными при реализации. Важно, чтобы руководители быстро признали свою ответственность за ошибки и неудачи, поняли, что пошло не так, и действовали как можно быстрее, чтобы решить проблему.

Организации могут допустить ошибку на каждом из этапов. И здесь существует несколько вариантов.

Руководитель не способен признать неудачу, например, потому что организация наказывает за ошибки. Или же человеку, занимающему руководящую должность, просто трудно брать на себя ответственность.

Даже когда начальник признает вину, он может быть недостаточно внимателен, чтобы понять причину ошибки. Некоторые полагают, что у них нет времени, чтобы отслеживать причины неудач. Другие настолько преданно придерживаются планов, что рассматривают неудачи скорее как аномалии, чем как признаки, что что-то должно измениться.

Наконец, некоторые организации просто неэффективны. Они могут извиниться, но не скорректировать процесс. Они могут попытаться предложить оплату за ошибку, вместо того чтобы понять, как сотрудник относится к тому, что пошло не так.

Из-за подобных сценариев сотрудники чувствуют, что организации не хватает решимости совершенствоваться.

Не использовать обратную связь

Один из способов, который используют, чтобы завоевать доверие сотрудников, — это предложить им поделиться своим опытом. Запрос обратной связи — отличный шаг, который помогает помочь людям и дать им понять, что они могут влиять на управление своей организацией.

Однако только запросить фидбэк недостаточно. Следует продемонстрировать, что компания услышала обращения и использовала эту иформацию, чтобы произвести изменения. Когда опросы, фокус-группы и дискуссии никак не влияют на работу организации, в конечном счете сотрудники перестают верить, что их мнения действительно важны.

Не инвестировать в карьерное развитие

Как упоминалось ранее, доверие — это способ увеличить продолжительность отношений. Однако в первую очередь сотрудники должны верить, что организация заинтересована в долгосрочных отношениях.

Отличный способ добиться этого — инвестировать в карьерное развитие сотрудников. Они могут предоставить ресурсы для получения дополнительного образования, проводить регулярные семинары и даже разработать программы наставничества с четкими целями.

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Это сигнализирует, как важно совершенствовать знания и навыки, чтобы продолжать развивать карьеру. Кроме того, это верное доказательство желания организации помочь сотрудникам в достижении успеха.

Те, кто не вкладываются в обучение, дают понять, что люди сами должны управлять своим карьерным ростом. Сотрудник, предоставленный сам себе, будет руководствоваться своими интересами. И вполне вероятно, что он примет решение покинуть организацию.

Устанавливать неравную оплату труда

Последний способ подорвать доверие сотрудников связан с зарплатами. Очевидно, что разные люди будут получать разные суммы, которые растут вместе с опытом и ответственностью. Но есть два сценария, которые могут отразиться на доверии сотрудников.

Большая разница в зарплате на аналогичных позициях. Общее чувство справедливости людей заключается в том, что за аналогичную работу должны выплачиваться аналогичные суммы. В противном случае сотрудники захотят добиться справедливости и задумаются: возможно, это не единственный пример несправедливости внутри компании. Поэтому руководителю необходимо оценить всю команду, чтобы убедиться, что все получают примерно одинаково. Непропорциональная разница в оплате труда руководителей и подчиненных. В некоторых компаниях начальники получают в разы больше рядовых сотрудников. Из-за этого может сложиться впечатление, что ценность руководителей преувеличена, и их больше заботит собственное благополучие, чем сотрудники. Это только подкрепляет желание выбрать работодателя, который заплатит больше.

Доверительные отношения между сотрудником и организацией крайне важны. Они означают, что обе стороны готовы прилагать усилия, зная, что они окупятся в долгосрочной перспективе. Ошибки, подрывающие доверие, могут обойтись слишком дорого.

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