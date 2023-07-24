Бармены больше не нужны? Британская компания разработала вендинг для пива

Киоски самообслуживания появляются на спортивных и культурных мероприятиях Великобритании. Они помогают обходиться без большого количества персонала и гарантировать, что каждый болельщик получит свою пинту.

Несколько лет назад Сэм Петтифер пропустил важный момент международного матча по регби, стоя в очереди за пивом. Тогда он решил что-то с этим сделать. В то время он получал MBA в Университете Роберта Гордона в Абердине и посвятил свой итоговой проект «коммерциализации технологии», чтобы найти более эффективный способ продавать алкоголь на массовых мероприятиях.

Его решением стал EBar. Так называемый «электронный бар» может наполнить сердце болельщика радостью и при этом вызвать страх за будущее бармена, в зависимости от его отношения к киоскам самообслуживания и перспективе потерять работу из-за роботов.

Ник Бисон, бывший руководитель нефтяной отрасли, который стал соучредителем EBar вместе с Петтифером и в настоящее время является исполнительным директором, планирует вывести проект в европейские страны и США. Он настаивает: разработка не лишит людей работы. Она просто помогает гарантировать, что любой, кто хочет выпить пинту на масштабном мероприятии, может ее получить.

Благодаря сочетанию таких факторов, как пандемия и брекзит, в индустрии гостеприимства «фундаментальная нехватка людей, которые умеют разливать пинты пива», — говорит он. «Мы поговорили с парой крупнейших заведений, и одно из них посчитало, что упускает от 30 до 40% потенциальных продаж, потому что у них нет персонала для удовлетворения спроса».

По словам Бисона, каждый EBar может наливать от 120 до 150 пинт в час, используя запатентованный метод наполнения под давлением, что позволяет избежать образования чрезмерной пены. «В обычном баре понадобилась бы по крайней мере пара сотрудников, чтобы справиться с этим».

Чтобы соблюсти требования лицензирования, EBar все же требуется персонал, в основном для проверки удостоверений личности. Впрочем, один человек сможет контролировать несколько киосков. При этом рабочее время машин не ограничено, и они не нуждаются в перерыве.

Несколько других компаний, таких как Drink Command в Великобритании и Pour My Beer в США, также экспериментируют с барами самообслуживания, хотя они требуют, чтобы клиенты сами наливали себе пинты, а не просто нажимали кнопку. Возможно, это и веселее, но не у каждого есть должная сноровка.

Бисон надеется, что в течение четырех месяцев следующая версия EBar сможет производить 180-200 пинт пива в час, а через несколько лет удвоит этот показатель.

Тим Шихан, редактор журнала Brewers Journal, не считает, что автоматы по продаже пива будут угрожать традиционному пабу.

«Я сдержанно отношусь к тому, что сейчас все автоматизируется. Это все равно что пользоваться только Deliveroo или Uber Eats и никогда не ходить обедать в ресторан. Но я не думаю, что люди ходят на стадионы ради опыта употребления пива. Вы платите 100 фунтов стерлингов за то, чтобы послушать группу или посмотреть матч, и приходится идти на компромисс, чтобы взять в руки что-нибудь холодное и пенное. Это просто удобство».

Источник.

Фото на обложке: Zamrznuti tonovi / Shutterstock