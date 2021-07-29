Когда киберспорт будет признан олимпийским видом спорта?

Естественно, возникает вопрос: когда киберспорт официально войдет в программу Олимпийских игр? Чтобы разобраться, стоит взглянуть на ситуацию с иной точки зрения.

Олимпийские игры 2020 года начались с очень интересного события. До начала соревнований прошло виртуальное шоу Olympics Virtual Series, в котором игроки состязались в гибридных виртуальных видах спорта. Среди них была Zwift, в которую играют на велотренажере, и симулятор парусного спорта Virtual Regatta Inshore. Это можно считать первым случаем, когда видеоигры стали частью Олимпиады.

Соответствие критериям

Прежде всего, чтобы киберспорт был признан олимпийским, он должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, он должен иметь международную федерацию, которая признана Международным олимпийским комитетом (МОК). И такая организация существует уже более 10 лет. Международная федерация киберспорта основана в 2008 году.

Другой важный критерий заключается в том, что этот вид спорта должен быть распространен среди мужчин в 75 разных странах на четырех континентах и/или женщин в 40 странах на трех континентах. Это требование также выполняется. Киберспортом занимаются мужчины и женщины из 150 стран на шести континентах.

Последнее условие: любой спорт, добавленный в программу, должен быть спортом. И здесь однозначного ответа нет, все зависит от того, кого спрашивать. Спорт определяется как физическая активность, которая требует навыков или физической силы и часто носит соревновательный характер.

И если наличие необходимых навыков и соревновательный характер очевидны, то с физической формой все не так просто. Исследование International Journal of Excercise Science показывает: у игроков действительно повышается частота сердечных сокращений, как у тех, кто занят физическими видами спорта. Однако ScienceDirect заключает, что хотя игроки действительно испытывают напряжение, этого недостаточно, чтобы квалифицировать киберспорт как полноценный спорт.

В конечном счете, МОК останется решать, может ли киберспорт на законных основаниях делить сцену с такими мероприятиями, как керлинг или стрельба по голубям. Но чисто формально он вполне соответствует требованиям. Вопрос в том, признает ли традиционная система новые реалии.

Кто кому нужен?

Одних только заслуг киберспорта достаточно, чтобы сделать его олимпийским. Однако на вопрос можно взглянуть с разных точек зрения. И раздумывая, стоит ли включать игры в Олимпиаду, мы упускаем тот факт, что это в ее интересах.

Эта сфера уже достигла значительных финансовых успехов.

Согласно отчету Reuters, в 2021 году выручка индустрии киберспорта может превысить $1 млрд. Это будет на 14% больше, чем в прошлом году.

Одной только зрительской аудитории киберспорта должно быть достаточно, чтобы МОК включил его в программу.

Во время Олимпийских игр 2016 года на канале NBC было около 27 млн зрителей.

В том же году чемпионат мира по League of Legends 2016 года собрал около 43 млн зрителей.

Исследование, проведенное Newzoo, показало: 76% зрителей киберспорта предпочтут смотреть соревнования по киберспорту, а не традиционные спортивные мероприятия. Очевидно, что это огромная сила на конкурентном рынке.

Это даже не заканчивается Олимпийскими играми. Видеоигры предпринимают большие шаги, чтобы добавить себе авторитета в глазах общественности. В мае Nintendo объявила, что сотрудничает с PlayVS, чтобы сделать такие игры, как Splatoon 2 и Super Smash Bros: Ultimate официальными спортивными соревнованиями в средней школе. Это важное событие, которое дает понять, что в ближайшие годы отрасль будет только набирать обороты.

Отношения между Олимпиадой и киберспортом очень интересны. Некоторые утверждают, что ему еще многое предстоит, чтобы добиться соответствия высоким стандартам мероприятия. Однако во многих отношениях он уже соответствует им и продолжает развиваться. Для многих людей — особенно для молодого поколения — соревнования по киберспорту уже превзошли Олимпиаду.

Почему фанаты киберспорта должны беспокоиться об оценке МОК, если их любимое развлечение уже захватило рынок, обходя многие виды спорта по числу болельщиков и зрителей?

Для того чтобы Олимпиада оставалась конкурентоспособной и привлекательной для молодых зрителей, ей, возможно, придется включить в программу киберспорт. Возможно, это единственный способ сохранить актуальность. Вопрос уже не в том, станет ли киберспорт частью Олимпийских игр; вопрос в том, когда.

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