Когда киберспорт будет признан олимпийским видом спорта?

Олимпийские игры 2020 года начались с очень интересного события. До начала соревнований прошло виртуальное шоу Olympics Virtual Series, в котором игроки состязались в гибридных виртуальных видах спорта. Среди них была Zwift, в которую играют на велотренажере, и симулятор парусного спорта Virtual Regatta Inshore. Это можно считать первым случаем, когда видеоигры стали частью Олимпиады.
Естественно, возникает вопрос: когда киберспорт официально войдет в программу Олимпийских игр? Чтобы разобраться, стоит взглянуть на ситуацию с иной точки зрения.
Соответствие критериям
Прежде всего, чтобы киберспорт был признан олимпийским, он должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, он должен иметь международную федерацию, которая признана Международным олимпийским комитетом (МОК). И такая организация существует уже более 10 лет. Международная федерация киберспорта основана в 2008 году.
Другой важный критерий заключается в том, что этот вид спорта должен быть распространен среди мужчин в 75 разных странах на четырех континентах и/или женщин в 40 странах на трех континентах. Это требование также выполняется. Киберспортом занимаются мужчины и женщины из 150 стран на шести континентах.
Последнее условие: любой спорт, добавленный в программу, должен быть спортом. И здесь однозначного ответа нет, все зависит от того, кого спрашивать. Спорт определяется как физическая активность, которая требует навыков или физической силы и часто носит соревновательный характер.
И если наличие необходимых навыков и соревновательный характер очевидны, то с физической формой все не так просто. Исследование International Journal of Excercise Science показывает: у игроков действительно повышается частота сердечных сокращений, как у тех, кто занят физическими видами спорта. Однако ScienceDirect заключает, что хотя игроки действительно испытывают напряжение, этого недостаточно, чтобы квалифицировать киберспорт как полноценный спорт.
В конечном счете, МОК останется решать, может ли киберспорт на законных основаниях делить сцену с такими мероприятиями, как керлинг или стрельба по голубям. Но чисто формально он вполне соответствует требованиям. Вопрос в том, признает ли традиционная система новые реалии.
Кто кому нужен?
Одних только заслуг киберспорта достаточно, чтобы сделать его олимпийским. Однако на вопрос можно взглянуть с разных точек зрения. И раздумывая, стоит ли включать игры в Олимпиаду, мы упускаем тот факт, что это в ее интересах.
Эта сфера уже достигла значительных финансовых успехов.
Согласно отчету Reuters, в 2021 году выручка индустрии киберспорта может превысить $1 млрд. Это будет на 14% больше, чем в прошлом году.
Одной только зрительской аудитории киберспорта должно быть достаточно, чтобы МОК включил его в программу.
- Во время Олимпийских игр 2016 года на канале NBC было около 27 млн зрителей.
- В том же году чемпионат мира по League of Legends 2016 года собрал около 43 млн зрителей.
Исследование, проведенное Newzoo, показало: 76% зрителей киберспорта предпочтут смотреть соревнования по киберспорту, а не традиционные спортивные мероприятия. Очевидно, что это огромная сила на конкурентном рынке.
Это даже не заканчивается Олимпийскими играми. Видеоигры предпринимают большие шаги, чтобы добавить себе авторитета в глазах общественности. В мае Nintendo объявила, что сотрудничает с PlayVS, чтобы сделать такие игры, как Splatoon 2 и Super Smash Bros: Ultimate официальными спортивными соревнованиями в средней школе. Это важное событие, которое дает понять, что в ближайшие годы отрасль будет только набирать обороты.
Отношения между Олимпиадой и киберспортом очень интересны. Некоторые утверждают, что ему еще многое предстоит, чтобы добиться соответствия высоким стандартам мероприятия. Однако во многих отношениях он уже соответствует им и продолжает развиваться. Для многих людей — особенно для молодого поколения — соревнования по киберспорту уже превзошли Олимпиаду.
Почему фанаты киберспорта должны беспокоиться об оценке МОК, если их любимое развлечение уже захватило рынок, обходя многие виды спорта по числу болельщиков и зрителей?
Для того чтобы Олимпиада оставалась конкурентоспособной и привлекательной для молодых зрителей, ей, возможно, придется включить в программу киберспорт. Возможно, это единственный способ сохранить актуальность. Вопрос уже не в том, станет ли киберспорт частью Олимпийских игр; вопрос в том, когда.
Фото на обложке: Parilov /
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