От академии к предпринимательству: 15 самых быстрорастущих университетских спин-аутов

Инвесторы верят: компании нового поколения будут появляться в академических кругах. Спин-аут — один из эффективных способов монетизировать научные идеи и разработки.

Спин-аут — выделение новой независимой организации из научных или исследовательских учреждений. Это важный механизм переноса знаний и инноваций из академической сферы в реальный мир бизнеса. Университеты, как источники новых идей и технологий, играют активную роль в поддержке таких проектов, предоставляя интеллектуальную собственность, бизнес-навыки, финансирование и доступ к ресурсам и инфраструктуре.

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Какие проекты уже добиваются результатов?

Онлайн-издание Sifted проанализировало 15 самых быстрорастущих спин-аутов в разбивке по численности персонала, основываясь на данных Dealroom. Этот показатель может дать хорошее представление о восходящих звездах и о том, на каких игроков стоит обратить внимание.

Чтобы избежать искажения результатов из-за того, что очень маленькие команды нанимают много сотрудников, в выборку включены только те компании, которые привлекли в общей сложности более €50 млн.

Biomodal (ранее Cambridge Epigenetix)

Biomodal — это подразделение Кембриджского университета в области биологических наук, которое разрабатывает аналитическое решение для сбора продвинутой эпигенетической информации из ДНК. Эти данные объясняют, как наше поведение и окружающая среда могут вызывать изменения в наших генах. Цель проекта — разобраться в том, как эти факторы будут влиять на рак, нейродегенеративные заболевания и старение.

На данный момент он привлек около $150 млн, а среди его сторонников Sequoia и Temasek.

Выделился из: Кембриджского университета

Год основания: 2012

Прирост команды за последние 12 месяцев: +86% до 82 сотрудников

Последние инвестиции: $88 млн, серия D, ноябрь 2021 года

Общий объем финансирования: $145 млн

PolyAI

Проект PolyAI разрабатывает платформу машинного обучения для разговорного ИИ, которая может автоматизировать обслуживание клиентов и решать проблемы, связанные с бронированиями, управлением учетными записями, выставлением счетов и платежами.

Выделился из: Кембриджского университета

Год основания: 2017

Прирост команды за последние 12 месяцев: +77% до 147 сотрудников

Последние инвестиции: $40 млн, серия B, сентябрь 2022 года

Общий объем финансирования: $68 млн

Climeworks

Climeworks — самый финансируемый в мире стартап по удалению углекислого газа, собравший в общей сложности $777 млн. У него более 300 сотрудников в Европе, и он планирует нанять еще 100 в США. Ранее стартап подтвердил планы начать работу в Соединенных штатах, чтобы воспользоваться климатическим законопроектом, который предлагает значительные финансовые стимулы для компаний, занимающихся климатическими технологиями.

Выделился из: Швейцарской высшей технической школы Цюриха

Год основания: 2009

Прирост команды за последние 12 месяцев: +73% до 303 сотрудников

Последние инвестиции: $650 млн, апрель 2022 года

Общий объем финансирования: $777 млн

ZOE Health

Британский проект в области питания призван помочь нам понять, как диета влияет на наше здоровье. Его набор для домашнего тестирования сочетает научные исследования и ИИ, чтобы представить пользователю анализ его пищеварительной системы, уровня сахара и жира в крови, а затем на их базе составить персонализированную программу питания.

Выделился из: Королевского колледжа Лондона

Год основания: 2017

Прирост команды за последние 12 месяцев: +73% до 252 сотрудников

Последние инвестиции: дополнительный раунд серии B на $2,5 млн, март 2023 года (общая сумма серии B, $57,5 млн)

Общий объем финансирования: $84,5 млн

Colorifix

Colorifix — спин-аут Кембриджского университета, который разрабатывает экологически безопасные способы окрашивания тканей, чтобы минимизировать воздействие промышленного процесса на окружающую среду. Методы синтетической биологии позволяют создавать микроорганизмы, способные производить и закреплять красители непосредственно на текстиле.

Выделился из: Кембриджского университета

Год основания: 2016

Прирост команды за последние 12 месяцев: +70% до 75 сотрудников

Последние инвестиции: 18 млн фунтов стерлингов, серия B, июнь 2022 года

Общий объем финансирования: $56,8 млн

Nexxiot

Стартап разрабатывает технологию, которая повышает безопасность, эффективность и устойчивость глобальных цепочек поставок.

Ее аппаратное, программное и аналитическое решение IoT, которое позволяет транспортным операторам отслеживать местоположение и состояние активов и грузов в режиме реального времени, направлено на снижение рисков, связанных с сотрудниками, инфраструктурой и грузом, а также на сокращение выбросов.

Выделился из: Швейцарской высшей технической школы Цюриха

Год основания: 2015

Прирост команды за последние 12 месяцев: +66% до 111 сотрудников

Последние инвестиции: $59,9 млн, май 2022 года

Общий объем финансирования: $102 млн

Nyobolt

Стремительный переход на электромобили требует решить основную проблему: как быстро заряжать аккумуляторы. Для этого Nyobolt предлагает свой способ сверхбыстрой зарядки; с его аккумуляторами можно зарядить электромобиль такой же быстро, как заправить авто с ДВС.

За последний год численность персонала компании выросла до 70 сотрудников, и в прошлом году венчурные капиталисты также отметили, что за ней стоит наблюдать.

Выделился из: Кембриджского университета

Год основания: 2020

Прирост команды за последние 12 месяцев: на 63% до 70 сотрудников

Последние инвестиции: 50 млн фунтов стерлингов, серия B, июль 2022 года

Общий объем финансирования: $89 млн

Planted Foods

Planted Foods разрабатывает мясные продукты на растительной основе. Здесь производят такую еду, как кусочки и шашлык из курицы, аналог тушеного мяса и растительный кебаб.

Выделился из: Швейцарской высшей технической школы Цюриха

Год основания: 2019

Прирост команды за последние 12 месяцев: +62% до 216 сотрудников

Последние инвестиции: $78 млн, серия B, сентябрь 2022 года

Общий объем финансирования: $107 млн

Synthesia

Synthesia — это платформа для создания видео с ИИ, которая позволяет пользователям генерировать видео на 120 языках.

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Проект уже получил поддержку таких инвесторов, как Таавет Хинрикус и Марк Кьюбан.

Выделился из: Королевского колледжа Лондона

Год основания: 2017

Прирост команды за последние 12 месяцев: +58% до 168 сотрудников

Последние инвестиции: $47,5 млн, серия B, декабрь 2021 года

Общий объем финансирования: $63,2 млн

Oxbotica

Спин-аут разрабатывает программное обеспечение для автономных транспортных средств, которое, как надеются в компании, может быть использовано для автоматизации любого транспортного средства — оно также производит автономный транспорт, чтобы упростить доставку товаров для продуктовой технологической компании Ocado.

Недавно стартап провел раунд серии C на $140 млн, в общей сложности привлек $ 231 млн, а среди его акционеров есть такие игроки, как игровой гигант Tencent.

Выделился из: Оксфордского университета

Год основания: 2014

Прирост команды за последние 12 месяцев: +47% до 299 сотрудников

Последние инвестиции: $140 млн, серия C, январь 2023 года

Общий объем финансирования: $231 млн

MindMaze

MindMaze — единорог, который отделился от университетского филиала Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, который разрабатывает цифровое нейротерапевтическое решение для ускорения способности мозга восстанавливаться, учиться и адаптироваться после таких заболеваний, как инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Выделился из: Швейцарского федерального технологического института в Лозанне

Год основания: 2012

Рост команды за последние 12 месяцев: +46% до 172 сотрудников

Последние инвестиции: $105 млн, февраль 2022 года

Общий объем финансирования: $338 млн

Sphere Fluidics

Sphere Fluidics разрабатывает систему одноклеточного анализа для использования в фармацевтике, биотехнологиях и исследовательских проектах. В компании утверждают, что ее платформа может обрабатывать миллионы образцов в день, а результаты можно применять для обнаружения антител и прочих целей одноклеточной диагностики.

Выделился из: Кембриджского университета

Год основания: 2010

Прирост команды за последние 12 месяцев: +45% до 61 сотрудника

Последние инвестиции: $40 млн, октябрь 2021 года

Общий объем финансирования: $59,4 млн

ENOUGH (ранее 3F BIO)

Проект из Глазго разрабатывает белок, полученный из грибов природного происхождения, который содержит все незаменимые аминокислоты и богат клетчаткой. Он может стать основой для альтернатив мясным, молочным и морепродуктам.

Выделился из: Университета Стратклайда

Год основания: 2015

Прирост команды за последние 12 месяцев: +44% до 52 сотрудников

Последние инвестиции: €42 млн, серия B, июнь 2021 года

Общий объем финансирования: $73,7 млн

Bramble Energy

Bramble Energy — спинаут в области энергетики, ориентированный на водород. Запатентованный компанией топливный элемент на печатной плате помогает снизить стоимость и сложность изготовления водородных топливных элементов. Варианты использования включают портативные энергетические системы и электромобили.

Выделился из: Имперского Колледжа Лондона / Университетского колледжа Лондона

Год основания: 2016

Прирост команды за последние 12 месяцев: +43% до 73 сотрудников

Последние инвестиции: 12,6 млн фунтов стерлингов, май 2023 года (включая грант на 6,3 млн фунтов стерлингов)

Общий объем финансирования: $61,9 млн

MoA Technology

Это агропромышленный спинаут Оксфордского университета, целью которого является борьба с устойчивостью сорняков к гербицидам, из-за которой падает эффективность сельского хозяйства. Его технология основана на новых химических веществах, которые помогут фермерам увеличить производство безопасных продуктов питания и одновременно снизить воздействие на окружающую среду.

Выделился из: Оксфордского университета

Год основания: 2017

Прирост команды за последние 12 месяцев: +40% до 56 сотрудников

Последние инвестиции: 35 млн фунтов стерлингов, серия B, май 2022 года

Общий объем финансирования: $63,7 млн

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney