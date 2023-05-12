ChatGPT или Bard? 8 преимуществ нейросети от Google

Разберемся, чем еще выделяется нейросеть на данный момент.

Bard — нейросеть от Google, которая уже сейчас опережает ChatGPT по некоторым параметрам. Например, она доступна бесплатно и может искать ответы в интернете (напомним, ChatGPT обучена на данных до 2021 года).

На недавней конференции Google I/O было объявлено, что скоро Bard запустится в 180 странах и заговорит на 40 языках, в том числе на русском.

Выполняет поиск в интернете

ChatGPT еще не представила эту функцию для широкой публики. В свою очередь, Bard уже ищет ответы в интернете и подключен к нему в реальном времени.

Запрос: «Как называлась последняя ракета SpaceX, которая взорвалась?»

Допускает голосовой ввод

Пользователи могут не только переписываться, но и разговаривать с Bard — это экономит много времени.

Позволяет экспортировать текст

В отличие от ChatGPT, из Bard можно напрямую экспортировать ответ, в том числе в качестве email.

Пересказывает веб-страницы

Поскольку Bard имеет доступ к интернету, ему можно задавать любые вопросы о сайтах. Это позволяет составлять конспекты и разбираться в сложных темах.

Запрос: «Напиши краткое изложение этой статьи [ссылка]»

Предлагает несколько вариантов ответа

Bard автоматически генерирует три версии одного и того же ответа. Если предложенная версия не нравится, можно выбрать другую.

Объясняет код

Для этого нужно отправить Bard ссылку на репозиторий и задать вопрос о файле. Чат-бот объяснит, зачем он нужен и как работает.

Позволяет проверить источники

Чат-бот оснащен кнопкой Google it, с помощью которой можно просмотреть результаты поиска по связанным запросам. Благодаря этому, в отличие от ChatGPT, можно быстро проверить достоверность информации.

Планирует поездки

Bard способен находить лучшие места для посещения. С этим справляется и ChatGPT, но он обладает не самой актуальной информацией.

Запрос: «Я планирую поехать в Токио. Какие малоизвестные места мне стоит посетить?»

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Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock