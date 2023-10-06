85% молодых сотрудников из Европы довольны работой — наименее счастливы они в Нидерландах и Швеции

Подробности отчета — об отношении молодых сотрудников к ИИ и их приоритетах в работе — читайте в материале.

В 2022 году многие молодые технические специалисты из Европы задумывались об увольнении и смене карьеры. Сейчас в индустрии наблюдается положительный тренд: согласно новому отчету Young Generation in Tech, за год доля недовольных своей должностью сократилась с 35% до 15%.

Для отчета Young Generation in Tech были опрошены 2 тыс. сотрудников технологической сферы в возрасте 20-30 лет из семи стран: Великобритании, Ирландии, Франции, Испании и Германии, Швеции и Нидерландов.

48% респондентов сообщили, что «очень удовлетворены» своей должностью, а 63% планируют оставаться в текущей компании в обозримом будущем. Всего год назад каждый четвертый в той же группе находился на грани увольнения.

Между тем, подавляющее большинство респондентов (82%) заявили, что условия на текущем месте соответствуют ожиданиям или превосходят их. 77% сообщили, что за последние два года хотя бы раз получали повышение. Число тех, кто чувствует, что занятость им гарантирована, выросло с 51% в прошлом году до 59%.

Не все сотрудники счастливы

Меньше всего удовлетворены работой респонденты из Нидерландов (17,7%) и Швеции (25,3%). Представители этих групп также чувствуют наибольшую неуверенность в своей должности — 24,7% в Нидерландах и 25,6% в Швеции.

Кроме того, у большинства респондентов из этих двух стран полностью отсутствует доверие к работодателям. В Швеции этот показатель равен 32,2%, а в Нидерландах — 38,7%, тогда как среднее значение по Европе — 28,19%.

Возможно, еще более тревожно то, что 58% респондентов из всех стран сообщили, что почти или полностью не уверены в себе.

Оплата труда имеет значение

Принимая решение о том, оставаться ли в компании или уйти из нее, респонденты в первую очередь учитывали размер зарплаты и возможность повышения. Среди других факторов — рост и успех компании.

Помимо этого, опрошенные сотрудники больше всего ценят гибридный и гибкий графики, за которыми следуют возможность обучаться и развиваться за счет работодателя, а также медицинская страховка. На четвертом и шестом местах расположились четырехдневная рабочая неделя и возможность время от времени трудиться из разных мест.

Молодежь возвращается в офисы

Хотя гибкость — один из главных приоритетов, более половины респондентов (56,14%) предпочитают работать в офисе четыре-пять раз в неделю. На втором месте — гибридный график (34,49%). При этом почти 40% сотрудников сообщили, что одинаково вовлечены в работу как дома, так и в офисе.

Полную удаленку предпочитают только 9,38% респондентов, в основном из Ирландии и Франции.

ИИ считают помощником, а не угрозой

Вопреки опасениям, что ИИ лишит многих людей работы, 78% респондентов уверены: технология повысит их производительность и креативность. Против таких инструментов выступили только 11%.

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