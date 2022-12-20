5 факторов, которые помогают проявить свою индивидуальность на работе

Как этого избежать? Эксперты рассказали о том, как можно персонализировать свое рабочее пространство.

В среднем человек проводит треть своей жизни на работе. Если ему приходится оставлять свою индивидуальность за дверями офиса, это негативно сказывается на психическом здоровье и уверенности в себе. В результате снижается его мотивация и продуктивность , что вряд ли понравится работодателю.

Рабочее место

Некоторые работодатели не разрешают приносить личные вещи в офис. Однако исследование показывает, что сотрудники, которые могут персонализировать свое рабочее место, на 25% более продуктивны.

«Еще до коронавируса рабочие пространства превращались в офисы открытой планировки, чтобы стимулировать сотрудничество и инновации», — рассказывает Зои Поултон, консультант и коуч для руководителей, а также основательница Glass Ripple Consulting. В то же время, добавляет она, работники лишились личного пространства, что привело к большему эмоциональному истощению.

«Принося с собой личные вещи, такие как фотографии, предметы декора и любимая кружка, работники чувствуют, что могут контролировать свое пространство, что способствует благополучию», — утверждает Поултон. А если вы работаете из дома, попробуйте отказаться от виртуального фона в Zoom — это также поможет проявить индивидуальность.

Внешний вид

Большинство соискателей утверждают, что дресс-код негативно влияет на их отношение к компании. Поэтому эти правила стоит смягчить. «Когда мы выбираем наряд, мы невербально рассказываем миру о своей личности, — говорит Поултон. — Одежда отражает наше настроение и то, как мы хотим выразить себя».

По словам директора The Culture Builders Криса Престона, ряд исследований показывает, что большая аутентичность связана с повышенным уровнем счастья. «Любая достойная компания должна стремиться нанимать уверенных в себе, общительных и счастливых людей, поскольку они несут с собой огромное конкурентное и культурное преимущество», — добавляет он.

Возможность высказаться

Не бойтесь делиться своими идеями и точкой зрения. «Мы часто стараемся не высказывать свои мысли на случай, если окажемся в чем-то “неправы”», — рассказывает Грейс Темпорал Сорабджи, CEO и основательница Cultural Calculator.

По словам Сорабджи, некоторым людям кажется, будто это приведет к серьезным последствиям. Но не стоит придавать этому слишком большое значение — вы лишь делитесь своей точкой зрения. Доказано, что чем больше организация побуждает сотрудников высказаться, тем эффективнее она работает.

Корпоративные устройства

Сейчас многие стремятся разделять профессиональные и личные дела. Тем не менее работа неизбежно проникает в свободное время. «Мы много говорим о том, что людям нужно быть самими собой на работе, — говорит Престон. — Но речь не только о рабочем времени — это касается и того, как мы одеваемся, продумываем свое утро, добираемся до работы и до дома, а также отдыхаем».

Престон утверждает, что выразить себя помогают даже такие предметы, как ноутбук и автомобиль, которые используются как в рабочее, так и в свободное время. «Например, если нам кажется, что корпоративная машина соответствует нашей личности, то мы чувствуем себя ближе к организации», — говорит он. Если человек добирается до офиса на любимом автомобиле, то и заходит он туда в хорошем настроении.

Обустройство офиса

Компании, в свою очередь, могут создавать специальные зоны, в которых сотрудники будут расставлять мебель и устройства на свой вкус. Это не только дает возможность выразить себя, но и способствует разнообразию и инклюзивности.

Консультант по благополучию на рабочем месте Кирсти Хейворд добавляет, что эти пространства также позволяют работодателям понять, как их персонал хочет работать. «Предоставьте сотрудникам возможность решать, как взаимодействовать с инструментами, пространствами и средой, которые вы им предоставляете, — советует Хейворд. — В результате сотрудники будут продуктивны и вовлечены».

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