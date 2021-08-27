Почему мы испытываем чувство вины при увольнении

Решение уволиться всегда дается нелегко. Стресс, страх неизвестности и чувство вины перед бывшими коллегами могут удерживать даже от хорошей и перспективной должности. Эксперты рассказали, почему это происходит, и как не поддаться эмоциям.

В 2020 году, как только в Великобритании закрыли тренажерные залы на карантин, 33-летний персональный тренер Джеймс Джексон из Манчестера уволился.

«Я знал, что переход в онлайн неизбежен, — рассказывает он. — Зал — это очень оживленное место, и я не мог представить, что он станет так же популярен, как раньше. Я чувствовал, что если буду долго цепляться за него, то упущу хорошую возможность».

Но принять решение было трудно. Он 8 лет работал над карьерой и наращивал лояльную клиентскую базу. «Было страшно уходить, — признается Джеймс. — Все, что я умел, это проводить персональные тренировки».

Он также обнаружил, что ему трудно справляться с мнениями окружающих.

«Начальник считал, что это поспешное решение, что я поддался эмоциям, — вспоминает он. И большинство его коллег думали так же. — Они полагали, что это плохое решение. Тогда увольнение уже вызывало у меня беспокойство, и их слова заставляли меня еще сильнее сомневаться».

Увольнение практически всегда провоцирует дискомфорт и ощущение неудачи — разумеется, кроме тех случаев, когда человек уже нашел новую, более интересную должность с хорошей зарплатой.

Организационный психолог Мелисса Доман из Денвера, штат Колорадо, объясняет: «людям все еще свойственна самокритичность. Для многих работа тесно связана с их идентичностью и уверенностью в себе».

При этом данные показывают: несмотря на все эти факторы, многие сейчас хотят уволиться.

По результатам глобального опроса Microsoft, 41% работников задумываются о смене работы.

В апреле 2021 года зафиксировано рекордное число увольнений в США, аналогичные волны ожидаются по всему миру.

У тренда есть несколько причин:

пандемия заставила нас иначе взглянуть на то, чего мы хотим от карьеры,

совмещать работу и личную жизнь стало слишком сложно,

многие просто недовольны работодателем.

В любом случае, увольнение дается нелегко. Это решение негативно оценивают и окружающие, и мы сами. Однако массовость этого тренда поможет относиться к нему позитивнее и не осуждать увольняющихся.

Психологический дискомфорт

Доман говорит, что причина стигматизации в «очень старомодной идее, что работа или карьера выбирается на всю жизнь — и это уже не так». Отсюда считается, что для успеха нужны трудолюбие, упорство и даже готовность пострадать ради лучшего результата. Именно этого якобы и не хватает увольняющемуся.

Больше всего страдают те, кто покидают старую работу до того, как найдут новую. По результатам исследования 2018 года, как только человек становится безработным, специалисты по кадрам и более широкая публика считают его менее компетентным, закрытым, и реже выбирают нанять его. Такие предрассудки усугубляют его положение, и так непростое в психологическом плане.

«В эмоциональном и неврологическом плане мозг не любит неопределенность или двусмысленность», — говорит Доман.

Решение уволиться, как правило, вызывает одну из двух реакций: сомнения в том, что уход — это верное решение, либо чувство страха из-за шага в неопределенное будущее. Тренер Джексон столкнулся с первым вариантом. Ему пришлось продать машину и пожить с родителями. Беспокойство было настолько разрушительным, что он неделю не мог спать.

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В трудных ситуациях люди могут испытывать смешанные чувства. Кристин Уайт из Северной Каролины серьезно переживала уход с работы: «Это был мой проект, моя гордость, а потом ей пришел конец».

В 2015 году она уже оставила успешную карьеру в крупной компании, чтобы заняться своим психическим здоровьем после рождения первого ребенка. Впоследствии она основала свой бизнес в сфере ЗОЖ. Из-за локдауна ей пришлось решать сразу две задачи: переводить бизнес в онлайн и обучать на дому детей. Она вспоминает, какой беспомощной себя чувствовала в то время.

Многим бывает тяжело справиться с публичной стороной увольнения.

«Все будут комментировать ситуацию, хотите вы того или нет, — говорит Доман. — И часто уход воспринимают как неспособность справиться с работой».

Уайт все еще вспоминает, что ее знакомые считали: она уволилась из компании, потому что была недостаточно успешна.

Джексону удалось побороть желание вернуться к старому работодателю. Внутри он понимал, что негативная реакция коллег связана с их опасениями за собственное будущее. Его начальнику было особенно трудно принять, что Джексон решил переключиться на онлайн-тренировки.

Новые возможности?

Доман советует тем, кто задумался об увольнении, фокусироваться на своих чувствах, а не на стереотипах. «Вы не выбираете, кем работать всю оставшуюся жизнь — это просто следующая работа или очередное решение».

Важно также спрашивать совета у правильных людей в правильное время. Сначала продумайте свою позицию, а затем обратитесь к тем, кто сменил работу и не пожалел об этом. На их совете не отразятся негативные стереотипы. Не стоит слушать тех, кто еще находится в поиске: они не решили проблему и вряд ли смогут помочь.

Эксперт по HR Дэвид Д’Суза из лондонского Дипломированного института развития персонала считает, что массовый тренд на смену работы, вызванный пандемией, может изменить отношение к увольнениям.

Исследования показывают, что уникальный кризис делает предпочтительными те качества работников, на которые раньше не обращали внимания. В частности, в обзоре Deloitte 2021 года бизнес-лидеры назвали адаптивность и гибкость важнейшими качествами будущего.

Чутье не подвело Джексона. Спустя восемь недель после увольнения его наняли в компанию, которая проводила онлайн-тренировки. Он считает, что у новой работы больше перспектив и предпочитает офисную рутину 60 часам тренировок в неделю.

Он честно рассказал новому работодателю, почему решил уйти. По его словам, это помогло установить более искренние рабочие отношения.

Уайт также считает, что все сложилось как нельзя лучше. Сейчас она перезапускает свой бизнес, но в этот раз она «лучше понимает, чего хочет». Ее муж продолжает работать, и она может позволить себе перерыв, как бы болезненно это не было.

Доман согласна: у многих такой возможности просто нет. Тем, кто сомневается, она советует: «Постарайтесь справиться со страхом и неопределенностью. Вы принимаете решение, которое будет верным для вашей жизни. И это ваша возможность».

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