Как Китай использует технологии для борьбы с коронавирусом

Коронавирус заставил Китай по-новому взглянуть на возможности технологий. Власти страны используют цифровые инструменты для контроля за распространением вируса, а ее жители — для выполнения бытовых задач в условиях карантина.

Бытовые решения

Чем можно заняться, если вы застряли дома более чем на три недели? После объявления карантина многие жители Китая, независимо от возраста и уровня цифровой грамотности, предсказуемо обратились к развлечениям, обучению и покупкам в интернете.

По данным Goldman Sachs, соцсети, новостные и фитнес-приложения, а также видеоигры переживают бум установок и активности пользователей. На стриминговом сервисе Bilibili просмотры фитнес-контента выросли почти на 50%. Серверы двух самых популярных в Китае игр, Honor of Kings и Game for Peace, перегружены. Увеличение количества людей, скучающих дома, также привело к росту продаж iPad, несмотря на снижение производственных мощностей.

Онлайн-развлечения тоже получили огромный импульс, который иногда проявляется довольно неожиданным образом. Закрытие кинотеатров по всей стране уже лишило китайский кинобизнес $1 млрд выручки и заставило создателей фильмов, изначально предназначенных для показа в китайский Новый год, выпустить их на стриминговых сервисах. В результате, многие люди купили подписку или начали пользоваться ими бесплатно, но с просмотром рекламы. Тем временем на Douyin (китайская версия TikTok) появились «облачные рейвы»: музыку на них ставят настоящие диджеи, которые зарабатывают тысячи долларов на виртуальных чаевых.

Неудивительно, что электронная торговля тоже процветает. В частности, продажи свежих продуктов на JD.com, который частично принадлежит Tencent, выросли на 215% за 10-дневный период. Taobao Live, стриминговая платформа Alibaba, в прошлом месяце продемонстрировала рост активности брендов на 110%, так как китайские продавцы начали постепенно возобновлять деятельность и искать способы выхода на потребителей в условиях вспышки коронавируса.

Рестораны и сети быстрого питания продвигают «бесконтактное» получение заказов, чтобы предотвратить передачу болезни от человека к человеку. Крупные службы доставки используют для этого роботов. На прошлой неделе Meituan впервые выпустил своих автономных роботов-курьеров на дороги общего пользования, а JD.com и Ele.me отправляют их даже в карантинные зоны. Подобные кризисы подчеркивают одно часто недооцениваемое преимущество роботов — они невосприимчивы к вирусам и другим биохимическим опасностям, которые могут быть смертельными для человека.

Из-за закрытия школ и офисов также стали востребованнее инструменты для удаленной работы и обучения. Офисные сотрудники вынуждены оставаться дома и использовать целый ряд таких китайских программ, таких как Dingtalk Alibaba, WeChat Work Tecent и Lark Bytedance. Более 200 млн детей по всему Китаю начали весенний семестр в онлайн-классах. Вышеупомянутый Dingtalk позволяет проводить прямые трансляции уроков, а Министерство образования Китая представило «национальный облачный интернет-класс». Он способен принимать 50 млн учеников начальной и средней школы одновременно.

Социальные сети

Как и в других странах, соцсети в Китае не защищены от дезинформации и фейковых новостей, но при этом они также подвергаются строгой цензуре со стороны правительства. Сочетание этих двух факторов заставляет людей метаться между информацией в интернете и официальными сообщениями в СМИ, пытаясь найти правду.

Коронавирус стал первой крупномасштабной эпидемией в ​​эпоху соцсетей со всеми ее преимуществами и недостатками. Изоляция привела к появлению бесчисленных мемов и забавных челленджей, но вместе с ростом числа смертей росло и недоверие пользователей. В Weibo и WeChat они выражали свое горе и возмущение по поводу смерти Ли Вэньляна, врача, которого власти заставили не рассказывать о потенциальной вспышке коронавируса. Хештег #WeWantFreedomOfSpeech собрал почти 2 млн просмотров в Weibo (китайская версия Twitter), прежде чем он был удален.

В Китае также обострилась проблема дезинформации. В интернете стремительно распространяются сомнительные советы в отношении здоровья и необоснованные конспирологические теории о коронавирусе, включая особенно надуманную версию, которая утверждает, что Билл Гейтс каким-то образом связан со вспышкой вируса из-за финансирования Института Пирбрайта.

Конечно, ложная информация о коронавирусе распространяется не только в Китае. Самые популярные YouTube-ролики о нем делаются в Индии, многие из них содержат смесь обмана и полуправды, чтобы затруднить фактчекинг. Сообщение, которое в Facebook репостнули 16 тысяч раз, дает людям на Филиппинах ложные советы «держать горло влажным», избегать острой пищи и «накапливать витамин С». По данным Washington Post, тысячи связанных с Россией аккаунтов публикуют похожие посты.

Tencent, TikTok, Google и Facebook прилагают усилия для решения этой проблемы, но пока их алгоритмы, разработанные для максимального вовлечения и, следовательно, способствующие продвижению популярного контента, не позволяют с ней справиться. Ложная информация всегда присутствовала в соцсетях, но она как никогда быстро распространяется в условиях вспышки вируса. Более миллиарда человек целыми днями читают новости и делятся ими, так как от этого зависит их жизнь. Когда культура основана на онлайн-дискурсе, недостатки алгоритмов становятся все более очевидными.

Борьба с эпидемией

Мировые СМИ часто осуждают технологии наблюдения в Китае. Однако в период распространения коронавируса камеры с распознаванием лиц и возможность получить данные популярных приложений начинают выглядеть в глазах общественности иначе, так как они могут сдержать вспышку и спасти жизни. Хотя еще слишком рано говорить о том, насколько успешно такое применение технологий, они уже оказались в центре внимания.

Распознавание лиц широко используется в Китае, поэтому вполне естественно, что с его помощью начали отслеживать путешественников и пешеходов в надежде выявить возможных носителей вируса. Китайские компании Megvii и Baidu, два лидера в технологии распознавания лиц, объявили, что развернули систему обнаружения коронавируса на основных железнодорожных станциях Пекина. Она может обнаруживать аномальные температуры тела и сообщать об этом. По иронии судьбы, появились сообщения о том, что системы распознавания лиц не смогли идентифицировать потенциальных носителей вируса и помочь сдержать его распространение из-за того, что большинство людей носит маски. Однако некоторые китайские ИИ-стартапы, такие как SenseTime и Hanwang, заявили, что создали алгоритм, который может идентифицировать даже людей в масках.

Дроны наблюдают за ситуацией с высоты и выполняют некоторые другие функции. Например, беспилотники с прикрепленными камерами напоминают людям о необходимости надеть маски. В Ухане они освещали строительные площадки двух новых больниц во время ночных смен.

Кроме того, власти используют мобильные данные о местоположении людей. Две принадлежащие государству телеком-компании — China Unicom и China Telecom — просят пользователей вводить последние несколько цифр своего ID или номера паспорта, чтобы отслеживать их перемещения и не дать вступить в контакт с вирусом.

WeChat и Alipay, два наиболее популярных приложения в Китае, также вовлечены в борьбу с вирусом. По данным СМИ, власти провинции Хубэй, где находится Ухань, отслеживают офлайн- и онлайн-покупки лекарств через историю платежей в Alipay и WeChat Pay. В последние недели, когда люди постепенно начинают возвращаться к работе, китайское правительство поручило Alibaba разработать систему цветовой кодировки для классификации людей на основе данных о состоянии здоровья и истории поездок. Статус китайцев, которые пересекали любую область с группой подтвержденных случаев коронавируса, будет понижен с зеленого до желтого.

Но самая мощная система наблюдения — это по-прежнему сами жители страны. Несмотря на наличие развитых технологий, власти все равно просят людей сообщать о возможных носителях вируса, иногда за денежное вознаграждение. Например, город Шицзячжуан, предлагал местным жителям до 2 тысяч юаней ($290) за информацию о людях, которые недавно ездили в Ухань, но еще не сообщили об этом.

Если оставить в стороне этические споры о технологиях наблюдения, то очевидно, что в целом они сыграли позитивную роль в борьбе с вирусом. Поскольку в будущем возможно повторение таких ситуаций, безусловно, важно развивать цифровые инструменты, которые могут в них пригодиться.

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