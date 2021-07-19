Можно ли уволить сотрудника за жалобу на коллег? Netflix считает, что это допустимо

Однако в эпоху Slack, электронной почты и прочих средств электронной коммуникации велик шанс, что за свои слова придется расплачиваться. Это и произошло с тремя директорами по маркетингу Netflix, которых уволили за критику руководства в Slack.

Даже если вы довольны своими коллегами, вполне естественно иногда жаловаться на них. Например, если один из членов команды регулярно срывается на вас в стрессовых ситуациях. Или же ваша рабочая нагрузка увеличилась вдвое из-за того, что руководство компании приняло новую стратегию. При этом вы, скорее всего, обратитесь к другим коллегам, ведь они точно вас поймут.

Причины увольнения

По информации Hollywood Reporter, три директора Netflix в течение нескольких месяцев обменивались критическими комментариями. Затем другой сотрудник это обнаружил и доложил руководству.

Источники сообщают, что непосредственный начальник провинившихся, вице-президент по продвижению оригинальных фильмов Джонатан Хелфгот, которого они также критиковали, не хотел увольнять их. Он утверждал, что подобные высказывания от сотрудников — обычное явление, а столь серьезные меры не оправданы.

В итоге Хелфгот поддался давлению со стороны высшего звена компании. Источники сообщают, что уволенные сотрудники также критиковали CMO Бозому Сент-Джон. Однако Netflix отрицает, что в сообщениях были жалобы на Сент-Джон и Хелфгота. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что речь скорее шла о коллегах, а не руководстве компании.

Помимо очевидных причин, в ситуации Netflix есть один уникальный аспект. Согласно Hollywood Reporter, проблема заключалась не в самой критике, а в том, что руководители не обратились напрямую к тем, кого они обсуждали.

Как известно, второй CEO Netflix Рид Хастингс активно формировал в компании культуру радикальной прозрачности. Она предписывает сотрудникам «говорить о ком-либо только то, что вы бы сказали ему в лицо».

Стратегия радикальной прозрачности

Одна из причин, по которой Netflix стремится к радикальной прозрачности, заключается в желании обеспечить максимальную производительность всех сотрудников. В корпоративных мемуарах Хастингса No Rules Rules, его соавтор Эрин Мейер объясняет:

«Когда кто-то не высказывает несогласие с коллегой или потенциально полезный фидбек, в Netflix это равнозначно нелояльности к компании. В конце концов, вы могли бы помочь бизнесу, но предпочитаете не делать этого».

Хастингс также пишет: когда сотрудник Netflix жалуется на кого-либо другого, он спрашивает: «Что сказал этот человек, когда вы разговаривали с ним лично?».

Однако в реальности не все проблемы выходят наружу. Например, офисная иерархия может сдерживать некоторых сотрудников от критики вышестоящих коллег. Хастингс утверждает, что Netflix пытается решить эту проблему: просит менеджеров запрашивать фидбек на регулярных личных встречах, а также использовать признательный тон и благодарить сотрудников за честность.

Но все же нет никакой гарантии, что каждый менеджер Netflix будет их соблюдать. При этом вполне вероятно, что некоторые сотрудники все же будут воздерживаться от высказываний.

Офисные сплетни: плюсы и минусы

Высказывание беспокойств помогает справиться со стрессом, получить одобрение и даже подружиться. Это также позволяет переварить эмоции: иногда претензии слишком незначительны, чтобы высказывать их напрямую, но могут усилиться, если держать их в себе.

В то же время этот процесс может с легкостью стать токсичным. Писательница Келси МакКинни проводит различие между негативными сплетнями, которые предупреждают сообщество о плохом или опасном поведении отдельного человека, и деструктивными, призванные причинить вред.

Таким образом, если несколько сотрудников обсуждают коллегу, который постоянно присваивает себе заслуги других, это может быть полезно. Они предупреждают друг друга о том, что нужно быть осторожными в окружении этого коллеги.

С другой стороны, обсуждение возможных романов и раздражающих, но в целом безобидных привычек не приносят никакой пользы. Если оставить эти сплетни без внимания, то команда или даже весь коллектив может захватить негативная атмосфера и паранойя.

Возможные меры

На данный момент неясно, о чем именно сплетничали директора Netflix. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, сообщения не имели расистского, сексистского, гомофобного и прочего дискриминационного характера. Не имея полного представления о ситуации, трудно сказать, были ли увольнения оправданными.

В целом, компаниям следует принять, что некоторые претензии в коллективе вполне естественны. Однако ситуация требует срочного разрешения, когда коллеги становятся грубы по отношению к друг другу и распространяют слухи.

Если же вы сами стали невольным участником обсуждения другого человека, постарайтесь перенаправить разговор в более конструктивное русло. Специалист по организационной психологии Лиан Дэйви советует: покажите, что вы готовы обсудить ситуацию и сопутствующие ей эмоции, а не только людей, которые не участвуют в разговоре.

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