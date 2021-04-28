Netflix полноценно ввела новую опцию – «посмотреть что-нибудь»

Все пользователи сервиса потокового видео Netflix теперь могут посмотреть «что-нибудь» – фильм или сериал, выбор которого основан на предпочтениях клиента. Ранее функция «Play something» тестировалась под разными названиями, теперь заработала официально.
В пресс-службе Netflix отметили, что система не будет воспроизводить случайный контент. Прежде всего, она включит фильм или сериал из вашего списка либо тот, который вы не досмотрели, или сделает выбор на основе алгоритмов персонализации.
Netflix / Youtube.com
Новую опцию можно найти в Netflix TV в меню навигации слева от экрана. «Play something» для мобильных устройств пока находится в стадии тестирования.
Netflix в отчете за первый квартал 2021 года показала рекордно низкий прирост подписчиков – 3,98 млн против прогнозных 6 млн, что стало самым слабым показателем с 2013 года.
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