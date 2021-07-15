Netflix запускает рассылку с рекомендациями по детскому контенту

Netflix хочет рассказать родителям больше об интересах их детей. Начиная с этой недели, стриминговый сервис запускает email-рассылку с рекомендациями, раскрасками с любимыми героями, а также списками интересующих ребенка тем. Письмо будет приходить каждые две недели. Помимо этого, компания добавит списки топ-10 в детские профили.

Развертывание этих функций — важный шаг для Netflix. Детские развлекательные программы уже давно пользуются популярностью, а сам рынок все больше напоминает поле битвы для глобальных стриминговых сервисов. Благодаря большому количеству детского контента такие гиганты, как Disney+, привлекают десятки миллионов подписчиков.

В новой рассылке Netflix уделит особое внимание семейному досугу. По словам директора отдела инноваций Дженнифер Нива, решение о нововведении было принято в результате прямого взаимодействия компании с родителями и детьми. «Они хотели больше общаться и сблизиться с детьми»‎, — рассказала она.

Netflix уже предлагает ряд функций родительского контроля, в том числе возможность отключить автовоспроизведение для детских профилей. Однако, как утверждает Нива, во время пандемии было сложнее отслеживать норму экранного времени, а «у каждой семьи есть свой лимит»‎.

Новая email-рассылка включает:

список некоторых фильмов и сериалов, которые дети недавно смотрели в своем профиле, а также тем, которые в них встречаются;

предложения по темам, которые могут понравиться ребенку, и возможность добавить их прямо в список для просмотра.

В письмах для детей младшего возраста также будут раскраски, которые можно распечатать. Начиная с этой пятницы, рассылку будут автоматически получать все пользователи Netflix с детскими профилями.

Также на этой неделе Netflix представит еще одну функцию по всему миру: списки топ-10 для детей, которые будут основаны на популярности и обновляться каждые сутки. Этот шаг также имеет важное значение для компании. По словам Нива, около 60% подписчиков Netflix ежемесячно смотрят детский и семейный контент, а 50% — анимационные детские шоу и фильмы.

Однако конкуренция на рынке стримингового контента для семей и детей усиливается. Родители все чаще выбирают Disney+, а такие сервисы, как Amazon и HBO Max, также лицензируют и производят все большее количество детских шоу.

В то же время Netflix становится труднее привлекать новых подписчиков. За первые три месяца 2021 года к сервису присоединились лишь 450 тысяч платных подписчиков в Северной Америке и Канаде. Поэтому Netflix особенно важно сохранить существующих пользователей, а новые семейные функции и услуги могут в значительной степени этому поспособствовать.

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