Меньше подписчиков — меньше и стоимость: капитализация Netflix упала на $25 млрд

Капитализация стриминг-сервиса Netflix упала на $25 млрд после публикации отчёта за первый квартал 2021 года.

Акции сервиса упали на 11%, что сократило рыночную стоимость Netflix на $25 млрд, сообщает Reuters.

В отчёте Netflix сообщила о замедлении роста числа подписчиков из-за проблем с производством контента во время пандемии COVID-19. Общее число подписчиков на конец первого квартала составило 208 млн человек.

С января по март 2021 года на Netflix подписались 4 млн человек — это на 2 млн меньше запланированных минимальных показателей. Во втором же квартале года Netflix ожидает привлечения лишь 1 млн человек — на 9 миллионов меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, финансовые показатели Netflix демонстрируют рост: выручка компании увеличилась на 24% и составила $7,16 млрд за квартал. Чистая прибыль выросла до $1,71 млрд — на миллиард больше, чем в 2020 году.

Основные надежды на восстановление роста числа подписчиков Netflix связывает с выходом новых сезонов ряда сериалов во второй половине года. На производство нового контента в этом году Netflix планирует потратить $17 млрд.

Ранее компания впервые раскрыла финансовые показатели в России.

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Фото: bernardojbp / Depositphotos.