Пять главных ошибок стартаперов, которые запускают бизнес впервые

Начинающие предприниматели совершают примерно одни и те же ошибки, которые замедляют рост их компаний. Сооснователь и CTO GuestFlip Арис Паттакос тоже прошел этот путь и решил помочь другим стартаперам, составив список главных промахов новичков.

№1. Перфекционизм

Когда я только начинал, то думал, что в первую очередь моей компании нужно следующее:

идеальный логотип;

корпоративный сайт с рейтингом скорости 99%;

идеальная документация всего, что мы делаем.

И так далее, и тому подобное. Мне казалось, что абсолютно все должно быть безупречно, включая наш продукт, маркетинговые/коммерческие материалы и общую стратегию развития.

Пока я был перфекционистом, я оставался мечтателем. Я хотел создать отличный продукт, выстроить отлаженные маркетинговые процессы, и чтобы деньги приходили сами собой.

Но управление стартапом сделало из меня реалиста. Я осознал, что в бизнесе нет ничего идеального. Товары могут выглядеть недоработанными. Программные продукты — содержать баги. Продажи редко бывают прямыми.

Я выяснил, что для развития стартапа необходимо мириться с возможными несовершенствами. Оперативность гораздо важнее идеальности на ранних этапах становления компании.

№2. Отсутствие плана выхода на рынок

Я считаю, что большинство основателей как B2B-, так и B2C-стартапов только выиграют, если уделят больше времени созданию реалистичного плана выхода на рынок. И, конечно же, на выполнение плана, потому что его создание — не более чем упражнение.

Я повидал огромное количество стартаперов с двумя видами плана:

план «Клиенты придут сами»;

отсутствие плана как такового.

Давайте начнем со второго пункта. Я встречал много основателей стартапов, которые в первую очередь мечтали создать качественный продукт, а его доведение до пользователей отодвигали на второй план. Но реальность такова, что без клиентов нет и бизнеса, а значит, мало шансов на успех без разумного плана по их привлечению.

А как насчет варианта «Клиенты придут сами»? Многие стартаперы тщательно работают над своим маркетинговым планом, потому что так посоветовал коуч или потому что прочитали об этом в какой-то статье. План, который разрабатывает начинающий предприниматель, обычно выглядит примерно так:

$500 на сервис AdWords каждый месяц → новые продажи в размере $2000;

вовлекающий маркетинг → пять клиентов в месяц → новые продажи в размере $1500.

Я мог бы продолжить, но важнее отметить, чего не хватает в этих маркетинговых планах:

отсылки к реальным перспективам;

имен людей, ответственных за реализацию маркетинговой стратегии. Обычно CEO стартапов очень заняты, а статьи для блога, выходящие раз в месяц, нельзя назвать вовлекающим маркетингом.

Кто составляет вашу целевую аудиторию? Кем работают эти люди? Что они едят на завтрак? (Окей, я немного утрирую). Важно сформировать профиль идеального клиента и выстроить все бизнес-процессы c его учетом.

Подводя итог, можно сказать, что план выхода на рынок должен опираться на реальные данные и не может сводиться к формулировке «вкладываем $X в AdWords ежемесячно и получаем новые продажи на сумму $Y».

Если вы хотите попросить у кого-нибудь совета, не обращайтесь к узкопрофильному коучу. Я рекомендую пообщаться на эту тему с успешными основателями стартапов или более традиционными предпринимателями, которые мыслят достаточно консервативно и реалистично.

Фото: gstockstudio / Фотодженика



№3. Погоня за наградами

Если бы меня спросили о моей цели в самом начале пути, я бы ответил: «Занять первое место в конкурсе стартапов XYZ».

Первый турнир, в котором я участвовал, не принес большого успеха. Я отчетливо помню, что в тот момент мы с сооснователями чувствовали себя разочарованными и изможденными. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что представляют собой бесконечные конкурсы стартапов. Большинство наград, если не абсолютно все, призваны тешить самолюбие призеров и не более того.

Одним из наиболее важных решений, которые мы приняли, было отказаться от участия в соревнованиях и «победить», получив долю рынка в своем сегменте.

Попасть в бизнес-акселератор — это здорово, особенно если он престижный. Но это не должно быть самоцелью. Прежде всего необходимо сконцентрироваться на создании отличного продукта, который решает реальные проблемы людей. Не поймите меня неправильно, подобные программы иногда помогают добиваться своего. Но они не должны ставиться превыше всего.

№4. Кадровые просчеты

На стадии запуска стартапа мы выделили две разновидности кадровых просчетов:

мы наняли не тех людей;

мы наняли талантливых людей, но не вовремя.

Я помню, что в какой-то момент мы решили, что увеличение команды крайне важно. Однако это не должно быть самоцелью.

Важно не только нанять нужных людей, но и сделать это в нужное время. Если поспешно взять человека для работы над новым функционалом, есть риск потратить и свое время, и время сотрудника (подрядчика).

№5. Нетворкинг ради нетворкинга

Уверен, вы не раз слышали это клише: «Ваши связи — ваш капитал».

Не буду углубляться в суть этого высказывания, а лучше обращу внимание на то, как некоторые стартаперы применяют этот принцип в жизни. Многие считают, что нетворкинг важен сам по себе, и, если вы будете активно общаться, посещать мероприятия и знакомиться, у вас появятся нужные связи.

Вот несколько важных критериев продуктивного нетворкинга.

Будет ли ваше знакомство обоюдовыгодным?

Сильны ли вы в том, в чем слаб ваш потенциальный партнер?

У вас достаточно времени, чтобы довести начатое до конца и построить продуктивные отношения?

Как уже упоминалось в начале статьи, я считаю, что этих ошибок трудно избежать. Но я надеюсь, что теперь вы сможете быстрее их распознавать и направлять развитие своей компании в нужное русло.

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Фото на обложке: AllaSerebrina / Фотодженика