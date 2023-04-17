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Истории

Что такое банки еды и кому они помогают

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Банки еды — это организации, которые бесплатно предлагают продукты питания и товары первой необходимости тем, кто в этом нуждается. Рассказываем, как они работают и кто пользуется их услугами.

Что такое банки еды и кому они помогают

Что такое банк еды?

В Великобритании и других странах Европы первые банки еды появились примерно в 2004 году. После финансового кризиса 2008 года их стало больше, а за последние несколько лет спрос на их услуги вырос.

Сегодня в Великобритании насчитывается более 2 тыс. банков продовольствия, которыми управляют благотворительные организации. Крупнейший оператор в стране — Trussel Trust, которая управляет более чем 400 банками.

RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Всех, кто занят в индустрии еды и живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!

Участие бесплатно. Регистрация на сайте

Благотворительные организации предоставляют продуктовые наборы на три дня. Их получают те, кто находятся в сложном положении и не могут прокормить себя и своих детей.

DeepFoodTech Conference: международная конференция о современной пищевой промышленности и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Участвуй бесплатно!

Люди жертвуют продукты питания напрямую в банки продовольствия и на благотворительных фестивалях, которые проводят школы и церкви. Волонтеры проверяют срок годности продуктов и распределяют их по наборам на три дня, а затем раздают нуждающимся по талонам. В банки еды таких людей направляют учителя, врачи и социальные работники.

Кто пользуется банками еды?

Вот что показывают данные британского Trussell Trust:

  • 39% — одинокие мужчины, у многих из которых нет дома и работы;
  • 13% — матери-одиночки с детьми;
  • 12% — одинокие женщины;
  • 9% — пары с маленькими детьми.

В то время как 4 из 5 нуждающихся получают пособия и не работают, некоторые все же трудоустроены. Тем не менее они с трудом сводят концы с концами и часто вынуждены брать микрозаймы, чтобы дожить до конца месяца.

Две трети людей, которые пользуются банками еды, сообщают о том, что имеют проблемы со здоровьем — как физические, так и психические.

Какие еще услуги предлагают банки еды

Такие организации предлагают теплые напитки и «сочувствующего слушателя» тем, кто обращается к ним за помощью. Волонтеры могут дать рекомендации по управлению долгом и направить в учреждения, которые помогут людям разобраться с их проблемами. 

Во время каникул многие британские ученики не получают бесплатного школьного питания. В этот период Trussel Trust предоставляет семьям с маленькими детьми завтраки и обеды. Помимо этого, организация предлагает занятия по управлению финансами, а также учит людей делать покупки и готовить здоровую пищу при небольшом бюджете.

В прошлом году Trussel Trust помогли более 40 тыс. волонтеров.

Банки еды в России

Банк еды «Русь» — самая крупный банк еды и первая фудшеринговая компания в России. Организация основана в 2012 году, а с 2013 года является членом Всемирной организации банков продовольствия (Global Foodbanking Network).

«Русь» сотрудничает с компаниями, которые готовы отдавать неиспользованные, но пригодные к употреблению продукты. Согласно официальному сайту, за 10 лет существования организация приняла и передала нуждающимся 50 тыс. т товаров. Ежегодно она помогает более 1 млн людей.

Источник.

Фото на обложке: BestDeals / Shutterstock

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