Инновации на кухне: 5 прогнозов для продуктов питания и техники

Новейшие технологии меняют все сферы нашей жизни, и кухня — не исключение. Как мы будем готовить и хранить еду через несколько лет? Своими прогнозами поделился аналитик и главный редактор онлайн-издания The Spoon Майкл Вульф. Публикуем их перевод.

Умный контейнер для доставки

В последние несколько лет такие компании, как Walmart и Amazon, пытались определить, как доставлять еду, когда нас нет дома. Среди идей была доставка напрямую в холодильник, на обеденный стол, доставка до гаража и даже до багажника машины.

Однако в этих ухищрениях не будет необходимости, если в домах появятся контейнеры с возможностью регулировать температуру.

Недавно Walmart и HomeValet объявили о запуске пилотной программы по доставке свежих продуктов в умный контейнер HomeValet.

Тем временем, Fresh Portal разрабатывает бокс для доставки на дом, к которому можно получить доступ как снаружи (для сервисов доставки), так из дома. Также есть Dynosafe, которая весной 2021 года участвовала в шоу Shark Tank и получила инвестиции от канадского бизнесмена Роберта Херджавеца.

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Хотя некоторые компании вроде Yale уже некоторое время производят умные боксы для доставки, пока не существует ни одного широко доступного бокса с температурным контролем. Можно прогнозировать, что в 2022 году появится больше проектов, аналогичных пилоту Walmart и HomeValet, а также интеграции со сторонними сервисами доставки.

Готовка на пару

Хотя профессионалы давно используют этот метод, он никогда не пользовался популярностью в быту. Однако в 2022 году это может измениться.

Тренд начал набирать популярность в 2020 году. Тогда компания Anova начала поставлять свои духовки. А на выставке CES этого года LG представила новую микроволновую печь с функцией готовки на пару. Кроме того, стартап доставки готовых блюд Tovala запустил активную рекламную кампанию.

Эта технология развивается тем же путем, что и готовка под вакуумом («су вид») — профессиональный метод, который распространяется и среди любителей. Но он привлекательнее и доступнее.

Умный холодильник

В 2017 году появились патенты, указывающие на то, что Amazon может работать над смарт-холодильником. С тех пор он уже запустил несколько фирменных кухонных приборов и сделал голосового помощника Alexa совместимым с кулинарией.

Осенью 2021 года Business Insider писал про проект Pulse, секретный проект Amazon по разработке умного холодильника. Инсайдеры сообщают, что он будет оснащен машинным зрением и другими продвинутыми технологиями, которые предупредят о сроках годности и автоматически пополнят запасы через Amazon. Сообщается, что проект идет уже пару лет. Им занимается та же команда, которая разработала магазины Just Walk Out, работающие без продавцов и касс.

Появление умного холодильника от Amazon подстегнет конкурентов разрабатывать аналогичные устройства.

Управление пищевыми отходами

Умные приспособления для компостирования — довольно новая категория. Проект Lomi, собиравший средства на Kickstarter, наконец начал отгрузки. Также на рынке есть FoodCycler FC-50 от Vitamix, и совсем скоро появятся аналогичные устройства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lomi (@getlomi)

Однако компостирование — это финальный этап на пути управления пищевыми отходами, и гораздо полезнее использовать излишки до их попадания в компостер. Для этого требуются усовершенствованные технологии хранения.

Этим занимается стартап Uvera, который устраняет бактерии с помощью ультрафиолетовых лучей и продлевает срок годности продуктов. Проект Blakbear разрабатывает систему хранения продуктов, которая будет оценивать образующиеся газы и точнее измерять срок хранения.

Готовка с инструментами дополненной реальности

После того, как Thermomix стал пионером в области управляемого приготовления пищи, запустив модели TM5 и TM6, целый ряд компаний разрабатывал технологии, которые помогали потребителям в готовке. За последние несколько лет эта функция появилась у голосовых помощников от TinyChef и Amazon, поставщиков ПО и оборудования вроде Hestan и других.

Существуют и более футуристичные концепции — например разработка SKS 2020, которая отслеживает направление человеческого взгляда.

Однако самый значительный прорыв в этом направлении может иметь форму дополненной реальности. Прошлой осенью Snap выпустил приложение для сканирования продуктов, которое показывает дополнительную информацию на смартфоне. В прошлом месяце представлена пара AR-очков, которая значительно расширяет возможности непрофессионального повара.

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