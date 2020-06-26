Как выжить в Пекине без доступа к Alipay и WeChat Pay

Люди проводят все больше времени в компании гаджетов, а мобильные платежные платформы постепенно становятся популярнее наличных. Недавно китайские сервисы Alipay и WeChat Pay объявили об открытии своих экосистем для иностранцев. Бизнес-репортер South China Morning Post Луиза Мун решила проверить это и обнаружила, что для граждан других стран китайские платежные приложения по-прежнему почти бесполезны.

Китайский сервис Alipay недавно запустил международную версию своей платформы мобильных платежей, рассчитанную на приезжих. Приложение Tour Pass можно использовать до 90 дней. Луиза Мун на три месяца приехала в Пекин из Гонконга, поэтому этот вариант ей подходил.

В прошлом Луиза уже жила в столице Китая. Это было пять лет назад, когда она училась в Пекинском университете. Тогда наличные еще были в ходу, проката велосипедов не существовало, а люди не заказывали завтраки из Starbucks через приложение в телефоне.

С тех пор многое изменилось: Китай в рекордные сроки стал практически безналичным государством. По данным Народного банка Китая, объем мобильных платежей внутри страны в 2018 году составил 277,4 трлн юаней ($41,51 трлн) — этот показатель увеличился в 28 раз за пять лет.

В нынешний приезд Луиза не стала тратить время на открытие счета в местном банке и решила снять наличные со своего гонконгского счета. Это решение оказалось не самым удачным — в последнее время большинство платежей в Китае совершается через смартфон.

Чаще всего для этого используются два приложения: Alipay и WeChat со специальной функцией WeChat Pay, причем возможности сервисов не ограничивается платежами. Даже для входа в офис нужно отсканировать QR-код через платформу WeChat — огромную соцсеть с 1 млрд пользователей в месяц, основанную технологическим гигантом Tencent.

На WeChat Pay и Alipay приходится более 90% китайского рынка мобильных платежей. Для полноценного использования этих приложений нужен китайский номер телефона и счет в местном банке.

Выход международной версии платформы мобильных платежей Alipay, основанной компанией Alibaba, был заявлен как настоящий game changer: при работе с сервисом можно использовать иностранные номера и банковские карты. Максимальная сумма пополнения счета — 2 тысячи юаней ($284,50) за раз.

У Луизы был гонконгский номер, который не считается иностранным в Китае, поэтому ее автоматически перенаправили на местную версию приложения. Через некоторое время ей все же удалось завести аккаунт для приезжих — для этого она использовала данные своего отца, живущего в Англии. Луиза ожидала, что это откроет ей доступ в мир мобильных платежей, но все оказалось не так просто.

По словам Alipay, международная версия приложения должна также поддерживать автоматический перевод денег продавцам — например, при заказе еды или оплате поездки в такси наподобие Uber. На практике оказалось, что доступ к соответствующим мини-приложениям или их отдельным функциям для иностранцев пока закрыт.

Недавно Alipay расширила сферу деятельности, заключив соглашение с китайским производителем электромобилей Xpeng Motors. Компании хотят вместе разработать систему автомобильных платежей, с помощью которой можно будет рассчитываться за зарядку аккумулятора и развлекательные приложения.

Пока популярнее другое приложение — WeChat Pay. Именно его чаще всего используют водители такси, а некоторые рестораны вообще не принимают Alipay.

WeChat объявил, что предоставит владельцам международных кредитных карт доступ к десяткам услуг, включая покупку товаров через интернет и оплату поездок. Луиза неоднократно пыталась настроить приложение, но сделать это не удалось — видимо, сервис еще не до конца готов.

Безналичный расчет — это гораздо больше, чем возможность заплатить за кофе с помощью Apple Pay. Китайские поставщики платежных услуг создали целые экосистемы с мини-приложениями, в которых пользователи могут переводить деньги знакомым, оплачивать счета, покупать лотерейные билеты и заказывать доставку продуктов. У каждого из них есть собственные приложения, но большинство из них связаны с WeChat и Alipay и требуют от пользователя завести счет в китайском банке.

Международная версия Alipay идеально подходит для туриста, приехавшего в Китай на пару недель — в этом случае она действительно позволяет обходиться без наличных. Но если остаться в стране на более долгий срок и попробовать жить, как местные, возникает ощущение некого барьера. Заказать доставку еды в Meituan, выпить кофе в Luckin Coffee (местной версии Starbucks) или прокатиться на арендованном велосипеде Mobike скорее всего не получится.

За прокат велосипедов нельзя рассчитаться наличными — блокировка с них снимается только после платежа по QR-коду. Поймать такси на улице тоже не так просто — машину нужно заказывать заранее через специальные приложения, связанные с платформами мобильных платежей.

Люди в Китае настолько привыкли к мобильным платежам, что использование наличных может приводить к неловким ситуациям. «Когда я попыталась передать деньги подруге, которая оплатила нашу совместную поездку на такси через WeChat Pay, она воскликнула: “Пожалуйста, только не наличные!”», — рассказывает Луиза.

У баристы в кофейне не оказалось наличных, поэтому он не смог выдать Луизе положенную сдачу. В другом кафе в аналогичной ситуации вместо денег ей предложили дополнительную порцию брокколи.

На фоне других государств Китай выглядит настоящим рекордсменом в сфере мобильных платежей. Но реальность такова, что у потребителя просто не остается других вариантов, кроме WeChat Pay и Alipay. В Гонконге ситуация выглядит иначе — там используются еще и дебетовые карты Visa, Mastercard, American Express и наличные, поэтому системы мобильных платежей растут не так быстро.

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