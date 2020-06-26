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Как выжить в Пекине без доступа к Alipay и WeChat Pay

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Люди проводят все больше времени в компании гаджетов, а мобильные платежные платформы постепенно становятся популярнее наличных. Недавно китайские сервисы Alipay и WeChat Pay объявили об открытии своих экосистем для иностранцев. Бизнес-репортер South China Morning Post Луиза Мун решила проверить это и обнаружила, что для граждан других стран китайские платежные приложения по-прежнему почти бесполезны.

Как выжить в Пекине без доступа к Alipay и WeChat Pay

Китайский сервис Alipay недавно запустил международную версию своей платформы мобильных платежей, рассчитанную на приезжих. Приложение Tour Pass можно использовать до 90 дней. Луиза Мун на три месяца приехала в Пекин из Гонконга, поэтому этот вариант ей подходил.

В прошлом Луиза уже жила в столице Китая. Это было пять лет назад, когда она училась в Пекинском университете. Тогда наличные еще были в ходу, проката велосипедов не существовало, а люди не заказывали завтраки из Starbucks через приложение в телефоне.

С тех пор многое изменилось: Китай в рекордные сроки стал практически безналичным государством. По данным Народного банка Китая, объем мобильных платежей внутри страны в 2018 году составил 277,4 трлн юаней ($41,51 трлн) — этот показатель увеличился в 28 раз за пять лет.

В нынешний приезд Луиза не стала тратить время на открытие счета в местном банке и решила снять наличные со своего гонконгского счета. Это решение оказалось не самым удачным — в последнее время большинство платежей в Китае совершается через смартфон.

Чаще всего для этого используются два приложения: Alipay и WeChat со специальной функцией WeChat Pay, причем возможности сервисов не ограничивается платежами. Даже для входа в офис нужно отсканировать QR-код через платформу WeChat — огромную соцсеть с 1 млрд пользователей в месяц, основанную технологическим гигантом Tencent.

На WeChat Pay и Alipay приходится более 90% китайского рынка мобильных платежей. Для полноценного использования этих приложений нужен китайский номер телефона и счет в местном банке.

Выход международной версии платформы мобильных платежей Alipay, основанной компанией Alibaba, был заявлен как настоящий game changer: при работе с сервисом можно использовать иностранные номера и банковские карты. Максимальная сумма пополнения счета — 2 тысячи юаней ($284,50) за раз.

У Луизы был гонконгский номер, который не считается иностранным в Китае, поэтому ее автоматически перенаправили на местную версию приложения. Через некоторое время ей все же удалось завести аккаунт для приезжих — для этого она использовала данные своего отца, живущего в Англии. Луиза ожидала, что это откроет ей доступ в мир мобильных платежей, но все оказалось не так просто.

По словам Alipay, международная версия приложения должна также поддерживать автоматический перевод денег продавцам — например, при заказе еды или оплате поездки в такси наподобие Uber. На практике оказалось, что доступ к соответствующим мини-приложениям или их отдельным функциям для иностранцев пока закрыт.

Недавно Alipay расширила сферу деятельности, заключив соглашение с китайским производителем электромобилей Xpeng Motors. Компании хотят вместе разработать систему автомобильных платежей, с помощью которой можно будет рассчитываться за зарядку аккумулятора и развлекательные приложения.

Пока популярнее другое приложение — WeChat Pay. Именно его чаще всего используют водители такси, а некоторые рестораны вообще не принимают Alipay.

WeChat объявил, что предоставит владельцам международных кредитных карт доступ к десяткам услуг, включая покупку товаров через интернет и оплату поездок. Луиза неоднократно пыталась настроить приложение, но сделать это не удалось — видимо, сервис еще не до конца готов.

Безналичный расчет — это гораздо больше, чем возможность заплатить за кофе с помощью Apple Pay. Китайские поставщики платежных услуг создали целые экосистемы с мини-приложениями, в которых пользователи могут переводить деньги знакомым, оплачивать счета, покупать лотерейные билеты и заказывать доставку продуктов. У каждого из них есть собственные приложения, но большинство из них связаны с WeChat и Alipay и требуют от пользователя завести счет в китайском банке.

Международная версия Alipay идеально подходит для туриста, приехавшего в Китай на пару недель — в этом случае она действительно позволяет обходиться без наличных. Но если остаться в стране на более долгий срок и попробовать жить, как местные, возникает ощущение некого барьера. Заказать доставку еды в Meituan, выпить кофе в Luckin Coffee (местной версии Starbucks) или прокатиться на арендованном велосипеде Mobike скорее всего не получится.

За прокат велосипедов нельзя рассчитаться наличными — блокировка с них снимается только после платежа по QR-коду. Поймать такси на улице тоже не так просто — машину нужно заказывать заранее через специальные приложения, связанные с платформами мобильных платежей.

Люди в Китае настолько привыкли к мобильным платежам, что использование наличных может приводить к неловким ситуациям. «Когда я попыталась передать деньги подруге, которая оплатила нашу совместную поездку на такси через WeChat Pay, она воскликнула: “Пожалуйста, только не наличные!”», — рассказывает Луиза.

У баристы в кофейне не оказалось наличных, поэтому он не смог выдать Луизе положенную сдачу. В другом кафе в аналогичной ситуации вместо денег ей предложили дополнительную порцию брокколи.

На фоне других государств Китай выглядит настоящим рекордсменом в сфере мобильных платежей. Но реальность такова, что у потребителя просто не остается других вариантов, кроме WeChat Pay и Alipay. В Гонконге ситуация выглядит иначе — там используются еще и дебетовые карты Visa, Mastercard, American Express и наличные, поэтому системы мобильных платежей растут не так быстро.

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