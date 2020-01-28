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Alipay, РФПИ и партнеры запустят совместную платежную платформу в 2020 году

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, USM, «Мегафон» вместе с китайской компанией Alipay объявили о создании общей платежной системы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда.

Alipay, РФПИ и партнеры запустят совместную платежную платформу в 2020 году

50% в совместном предприятии (СП) будет принадлежать российским акционерам. Также в СП может войти российский банк, который предоставит инфраструктуру для системы.

«Проект будет направлен на реализацию платежных и финансовых синергий участников совместного предприятия AliExpress Russia», —  передает ТАСС слова представителей фонда.

Предприятие будет использовать российские технологии и хранить пользовательские данные на территории РФ в соответствии с российским законодательством.

В октябре 2019 года Mail.ru Group, Alipay, USM, «Мегафон» и РФПИ объявили о планах на создание СП в сфере электронных платежей. Это произошло после закрытия сделки по Aliexpress Russia.

Фото: Jirapong Manustrong / Shutterstock

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