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Alipay, РФПИ и партнеры запустят совместную платежную платформу в 2020 году
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Анна Бородкина
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, USM, «Мегафон» вместе с китайской компанией Alipay объявили о создании общей платежной системы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда.
Alipay, РФПИ и партнеры запустят совместную платежную платформу в 2020 годуАнна Бородкина
50% в совместном предприятии (СП) будет принадлежать российским акционерам. Также в СП может войти российский банк, который предоставит инфраструктуру для системы.
Предприятие будет использовать российские технологии и хранить пользовательские данные на территории РФ в соответствии с российским законодательством.
«Проект будет направлен на реализацию платежных и финансовых синергий участников совместного предприятия AliExpress Russia», — передает ТАСС слова представителей фонда.
В октябре 2019 года Mail.ru Group, Alipay, USM, «Мегафон» и РФПИ объявили о планах на создание СП в сфере электронных платежей. Это произошло после закрытия сделки по Aliexpress Russia.
Фото: Jirapong Manustrong / Shutterstock
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