Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, USM, «Мегафон» вместе с китайской компанией Alipay объявили о создании общей платежной системы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда.

Alipay, РФПИ и партнеры запустят совместную платежную платформу в 2020 году