На федеральной площадке Форум «Экология» состоялась экологическая конференция Правительства Москвы

Состоявшийся содержательный диалог представителей органов власти, общественных организаций и бизнеса сформулировал стратегическую повестку в сфере экологических ориентиров, одинаково актуальных как на федеральном уровне, так и в Москве.

6 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды в рамках XIV Международного форума «Экология» прошла пленарная сессия «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата». Данная тема стала ключевым предметом обсуждения на Конференции Правительства Москвы, проведенной на площадке форума.

Международный форум «Экология» — одна из ведущих площадок для обсуждения темы охраны окружающей среды и природопользования. В мероприятии принимают участие представители всех уровней власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества. Организатор форума — АНО «Центр содействия природоохранным инициативам "Экология"».

Национальная экологическая политика объединяет все регионы страны, однако именно столица традиционно становится пионером запуска важнейших инициатив. «Москва — локомотив России в вопросах устойчивого развития и создания комфортной городской среды. Власть при содействии общественных организаций поддерживает открытый диалог с жителями и внедряет в мегаполисе лучшие инновационные практики», — отмечает Николай Валуев, председатель Общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам "Экология"», депутат Госдумы.

На пленарной сессии представители федеральных и столичных органов власти сверили курс в достижении общих целей и определили следующие приоритеты:

Улучшение качества воздуха и сокращение выброса парниковых газов;

Рациональное использование природных ресурсов и поддержание биоразнообразия;

Сохранение и оздоровление уникальных водных объектов и зеленых насаждений;

Цифровизация и автоматизация, создание комплексной системы мониторинга качества окружающей среды;

Модернизация промышленности и городского хозяйства, экологизация бизнеса;

Формирование комфортной городской среды;

Переход на экономику закрытого цикла и создание устойчивой системы обращения отходов.

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в своем выступлении сделал акцент на достижениях и амбициозных планах экологичного развития столицы: «Более 10 лет назад Москва взяла курс на кардинальное улучшение состояния среды и создание комфортного здорового города для людей. Сейчас столица — лидер страны по объему портфеля успешно реализованных экологических инициатив, многие проекты были начаты здесь и в дальнейшем распространялись в другие регионы. Москва обеспечивает прорывной эффект в национальных целях, являясь визионером в вопросах природопользования. Сейчас это самый зеленый мегаполис не только в России, но и в мире».

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы, отметил, что Москва занимает первое место среди субъектов РФ по снижению выброса парниковых газов. Для улучшения качества воздуха и сокращения углеродного следа в городе действует экологичный транспорт, закупаются электробусы и ведется строительство транспортной инфраструктуры (например, БКЛ), что стало возможным во многом благодаря уникальной практике зеленых облигаций.

Без эффективной инвестиционной политики и строительства экологичной промышленности невозможна поддержка чистой безопасной городской среды. Про экологизацию производств в своем выступлении рассказал Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы: «Несмотря на экономическую турбулентность, в 2022 году инвестиции в основной капитал увеличились более чем на 1 трлн рублей благодаря активной инвестиционной политике города. Стоит отметить, что подход трансформируется: в последние годы стимулируется высокотехнологичная промышленность, максимально нивелируется вред для окружающей среды уже на этапе строительства. Нами определяются актуальные для инвесторов требования и принципы по созданию производственных площадок, а также меры поддержки экологичной промышленности».

Для значительных перемен необходимо инициировать просветительскую деятельность и активное вовлечение граждан в вопросы экологии. Данную дискуссию поддержал Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП): «Выбранный вектор невозможно реализовать без ответственности крупного бизнеса, который за редким исключением не проявлял большой инициативы в вопросах экологии до недавнего времени. Однако есть и образцовые примеры... Что касается законодательного регулирования, то здесь важно не только применять надзор и наказание к неблагоприятным для среды производствам, но и стимулировать ответственный бизнес».

Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, выделила наиболее успешные зеленые кейсы Москвы: «Первое, что хочется отметить — эталонный экологический мониторинг, который, на мой взгляд, необходимо брать за прототип всероссийского и внедрять в рамках нацпроекта "Экология". Второе: Москва — уникальный многомиллионный мегаполис на карте мира, в котором удается сохранять дикую природу. В столице 147 особо охраняемых природных территорий площадью почти в 20 тысяч гектаров, что сопоставимо с площадью Милана. И потенциал еще есть. Главное, чтобы власти Москвы хорошо понимали: дикую природу нужно не благоустраивать, а оставить как есть и обеспечить должную защиту этим землям. Третье — в столице действует Центр реабилитации диких животных с ведущими специалистами, несмотря на то, что законодательства по данному направлению нет. Таким образом, Москва по многим направлениям становится первопроходцем и опыт реализации столичных природоохранных программ и проектов по обеспечению экологического благополучия для жителей города необходимо использовать в качестве модельных и масштабировать по территории всей страны».

Финализируя все вышесказанное, Антон Кульбачевский подвел итог пленарной сессии: «Москва находится в привычной для себя роли первоиспытателя федеральных экологических инициатив. У столицы ответственная и благодарная роль — в числе первых успешно адаптировать новые технологии и проекты в сфере экологии, ведь за ней наблюдает вся страна и даже мир».

Фото на обложке предоставлено: пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы