Три главные ошибки стартапов при переходе с посевного раунда к раунду A

Как правило, посевной раунд финансирования отличается от серии A в первую очередь тем, что часть продаж переходит от основателя к другим членам стартапа. На момент запуска главная цель — достичь регулярного годового дохода в $1 млн, и далеко не все команды задумываются о воспроизводимости бизнес-идеи. Однако во время перехода от стадии посева к раунду A стартапы начинают думать о масштабировании и повышать профессиональный уровень, чтобы упорядочить работу и увеличить скорость развития. Рассмотрим три основные ошибки, которые компании совершают на этом этапе.

Не документируют продажи

Это распространенная ошибка среди стартапов. Не обязательно создавать конкретную схему или использовать строгие правила, которые не позволят отделу продаж экспериментировать.

Однако если вы не создадите точку отсчета, то не будет знать, какие аспекты требуют улучшения. Документирование помогает оптимизировать правила и процедуры, но и в этом направлении часто возникает другая ошибка.

Забывают об оптимизации

На стадии роста нужно выполнить миллионы задач: разработать схему, выбрать стратегию исходящих продаж, урегулировать работу с клиентами. Основателям нужно разобраться с таким огромным количеством проблем, что в этой суете они часто забывают о дальнейшей оптимизации.

Чтобы этого избежать, рекомендуется выделять определенный день каждый квартал или даже месяц на то, чтобы поразмыслить над дальнейшими улучшениями. Культуру оптимизации нужно внедрять с самого начала работы стартапа.

Неправильно подбирают персонал

Главное правило заключается в том, что нужно нанимать сотрудников только для текущей работы, а не той, которая может возникнуть в далеком будущем.

Вам может показаться, что новый вице-президент по продажам определит дальнейший рост компании на данном этапе. Однако на деле это не та вакансия, которую нужно заполнить прямо сейчас. Как правило, вице-президенты по продажам сохраняют свою позицию недолго, так как часто их нанимают в неподходящий момент.

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