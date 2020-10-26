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МТС привлек финансирование от Сбербанка на сумму 15 млрд рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Телекоммуникационная компания МТС объявила о привлечении нового кредита от Сбербанка на сумму 15 млрд рублей. Деньги будут направлены на общекорпоративные цели. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

МТС привлек финансирование от Сбербанка на сумму 15 млрд рублей

Средства были получены в рамках возобновляемой кредитной линии, открытой компанией в банке в мае 2018 года. 

Также компания рефинансировала действующий кредит от Сбербанка объемом 70 млрд рублей. Он был получен компанией в сентябре 2018 года. Рефинансирование предусматривает снижение действующей процентной ставки, а также изменение графика погашения кредита.

«МТС ведет непрерывную последовательную работу по оптимизации текущего долга компании. Снижение процентной ставки по текущим инструментам, а также привлечение нового финансирования подтверждает этот курс и является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между МТС и Сбербанком», — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

Ранее МТС запустил прием платежей по QR-коду для розничных магазинов. Подключить сервис могут корпоративные клиенты любого банка.

Фото: TRMK / Shutterstock

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