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МТС отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2020 года
Новости
Екатерина Кочкина
Чистая прибыль группы снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8 млрд рублей. В основном это произошло за счет создания резервов под обесценение кредитов в МТС банке. Квартальный показатель также упал. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
МТС отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2020 годаЕкатерина Кочкина
Выручка группы растет. По итогам первых шести месяцев года она составила 237,3 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель вырос на 1,3% в годовом исчислении до 117,7 млрд рублей. Рост обусловлен развитием телеком-бизнеса, финтех услуг и медиа-направления МТС.
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