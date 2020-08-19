Чистая прибыль группы снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8 млрд рублей. В основном это произошло за счет создания резервов под обесценение кредитов в МТС банке. Квартальный показатель также упал. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

МТС отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2020 года