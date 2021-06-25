Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса

Израильская биотехнологическая компания Future Meat недавно открыла «первое в мире промышленное предприятие по выращиванию мяса», что стало переломным моментом в разработке альтернативных мясных продуктов. Оно способно производить 500 кг культивированных мясных продуктов в день, что эквивалентно 3 тысячам гамбургеров среднего размера.

«Открытие этой фабрики позволит Future Meat Technologies вывести продукты на рынок к 2022 году», — отметил Ром Кшук, CEO Future Meat.

Этот объект может стать основой для многих других подобных предприятий в будущем. Особенно это актуально для США, где заменители мяса на растительной основе уже пользуются большой популярностью.

«Наличие действующей производственной линии ускоряет такие ключевые процессы, как регулирование и разработка продукции», — сказал Кшук.

Компания утверждает, что во время производства культивированного мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше воды, чем при производстве традиционного мяса.

Предприятие сможет производить культивированное мясо курицы, свинины, баранины и, в скором времени, продукты из говядины.

Future Meat заявляет, что сам процесс занимает в 20 раз меньше времени, чем традиционное выращивание и забой животных. Также он оказался дешевле, чем ожидалось ранее.

«Мы доказали, что культивированное мясо может достичь паритета стоимости быстрее, чем ожидал рынок. Это действительно позволит изменить правила игры в индустрии», — отметил Яаков Нахмиас, главный научный сотрудник Future Meat.

В феврале Future Meat объявила, что ей удалось снизить себестоимость производства культивированного продукта из куриной грудки до менее $10, то есть за последние три года стоимость удалось сократить в тысячу раз.

Спрос на заменители мяса на растительной основе в США существенно возрос за последние несколько лет, и культивированное мясо может стать следующим шагом. Future Meat планирует выйти на рынок страны уже в следующем году.

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