Робин Гуд в мире шутеров: 24-летний иракец выслеживает читеров в популярных онлайн-играх

В мае некоторые игроки популярного шутера Valorant, казалось, начали обладать сверхспособностями: при каждом выстреле они попадали в противников, практически не промахиваясь. В каком-то смысле у этих игроков действительно были суперсилы: специальная программа взламывала видеоигру и позволяла нарушать ее правила, используя несовершенства кода.

Этого человека зовут Мохамед Аль-Шарифи, но для большинства пользователей он известен под ником GamerDoc. Этот 24-летний выходец из Ирака, живущий в Лондоне, стал важным игроком в противостоянии игровых сервисов и хакеров: он тратит много времени и энергии на борьбу с читерами, при этом ни на кого не работает и не получает денег за свой труд. Разработчики относятся к нему с уважением и прислушиваются к его мнению.

В современных онлайн-играх используются продвинутые античит-системы, которые следят за тем, чтобы на компьютерах игроков не было мошеннических схем. Для Valorant Riot Games разработала систему Vanguard, работающую на уровне ядра — неотъемлемой части операционной системы, управляющей действиями компьютера. Компанию часто критикуют за этот инструмент: эксперты по безопасности называют его слишком навязчивым. Но даже несмотря на такую мощную систему, читеры никуда не делись: компания заблокировала более 8 тысяч нечестных пользователей еще на стадии бета-тестирования игры.

«Не существует игр, которые нельзя взломать — так же, как и мошенников, которых невозможно обнаружить, — сказал GamerDoc в телефонном интервью. — Вопрос лишь в том, как и когда это произойдет».

Очень часто это происходит при его непосредственном участии: «Я просто не люблю читеров: эгоистично присваивать удовольствие от игры себе одному».

«Мы рады любой информации от пользователей — особенно, если она связана с мошенническими сообществами, — рассказывает Пол Чемберлен, ведущий специалист по борьбе с мошенничеством в Valorant. — Информация, которую предоставляют такие люди, как GamerDoc, помогает нам ускорить разработку наших схем по борьбе с читерами и позволяет быстрее вывести их из игры».

Сотрудники игровых компаний, занимающиеся борьбой с читерами, на условиях анонимности подтвердили, что информация, предоставленная Аль-Шарифи, позволила заблокировать многих нечестных пользователей: «Его советы помогли нам реагировать значительно быстрее», — сообщил один из сотрудников. Blizzard не ответила на запрос о комментарии.

«Его можно назвать разведчиком-волонтером, — отметил разработчик читов с никнеймом sadko2. — Он создал сообщество и разработал систему отчетности. В одиночку достичь такой эффективности нереально, но сплоченная группа энтузиастов представляет собой серьезную угрозу для читеров».

GamerDoc заявляет, что «приобрел массу врагов благодаря своему увлечению» и регулярно получает угрозы в свой адрес, а в какой-то момент хакеры даже начали собирать на краудфандинговой платформе GoFundMe средства на его убийство (впрочем, подтвердить эту информацию пока не удалось). Он признает, что подобные вещи влияют на его психику, но это его не останавливает.

GamerDoc начал охоту на читеров в 2018 году, создав Discord сообщество The O.W. Police Department. Его участники разоблачали игроков в Overwatch, которые «торгуют победой»: проводят договорные поединки друг с другом, чтобы искусственно поднять рейтинг. Идея GamerDoc привлекла внимание многих пользователей, и со временем все больше игроков стали сообщать о читерах.

«Я начал изучать подозрительные случаи, собирать доказательства, и со временем у меня накопилась масса соответствующих видео, — рассказывает Аль-Шарифи. — Меня впечатлило то, как много людей жульничали в этой игре».

Он серьезно отнесся к своему хобби и поставил перед собой задачу не только преследовать отдельных нарушителей, но и попытаться раскрыть всю схему. Расследование PC Gamer 2014 года показало, что мошенничество в играх — это огромный бизнес, в котором крутятся миллионы долларов. Читеры перепроектируют игровые движки и создают эксплойты стоимостью в несколько тысяч долларов. Нечестные игроки покупают эти инструменты у торговых посредников на специальных сайтах. GamerDoc решил бросить вызов этой системе.

«Мне просто хотелось добиться справедливости для обычных пользователей», — объясняет Аль-Шарифи. Его мотивы просты: он считает, что хакеры, которые просто пытаются получить быстрые деньги, портят все удовольствие от игры.

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«Я терпеть не могу читеров: их поведение кажется мне очень эгоистичным. Игроки приходят домой усталыми после тяжелого рабочего дня и хотят немного отдохнуть за компьютером. Обидно, когда это не удается сделать из-за очередного школьника, который купил чит, воспользовавшись родительской кредиткой, — рассказывает GamerDoc. — Кроме того, есть пользователи, которые пытаются использовать подобные инструменты в профессиональных соревнованиях, делая бессмысленными долгие тренировки честных игроков».

В настоящее время GamerDoc управляет двумя сообществами на Discord: The O.W. Police Department (3 тысячи участников) и The Valorant Police Department (2 тысячи). На этих каналах добровольцы публикуют сведения о предполагаемых мошенниках: ID, дату и время происшествия, регион, в котором они играют, и любые возможные доказательства (например, видео). GamerDoc и другие администраторы серверов проверяют эти отчеты и отправляют данные о наиболее подозрительных эпизодах в Riot Games и Blizzard.

С тех пор как Аль-Шарифи потерял постоянную работу из-за пандемии, борьба с читерами превратилась в его основное занятие. При этом GameDoc отказался сообщить, зарабатывает ли он деньги на соответствующих программах: «Моя репутация основана на том, что я не сообщаю ложных сведений — иначе я бы мгновенно утратил доверие со стороны компаний. Не хочу тратить чье-то время зря».

В поисках мошенников GamerDoc регулярно посещает форумы читеров и соответствующие каналы в Discord, где, по его собственному выражению, «собирает разведданные». Иногда он приобретает читерские инструменты, чтобы передать их специалистам Riot Games, Blizzard и других игровых студий. В других случаях мошенники сами связываются с ним, чтобы слить читы конкурентов, которые могут продаваться за сотни и даже тысячи долларов.

«Читерство во многом похоже на наркобизнес. Это мошеннические предприятия со сложной иерархией: разработчик, помощник разработчика, менеджер по продажам, младший менеджер по продажам и, наконец, реселлеры, — рассказывает GamerDoc. — Каждый из них вносит свой вклад в деятельность этого преступного сообщества и зарабатывает деньги».

GamerDoc не только выдает данные читеров создателям видеоигр, он и публично позорит их в Twitter-аккаунте Anti-Cheat Police Department. Иногда GamerDoc публикует их имена или ID, чтобы пользователи могли сообщить об аналогичных случаях мошенничества и держаться от них подальше в игре. С начала деятельности проекта в 2018 году удалось забанить по разным оценкам от 50 до 70 тысяч читеров в Overwatch и Valorant. Это заслуга не только GamerDoc и его команды, но и специалистов компаний-разработчиков, которые проверяют их отчеты.

«Биться в одиночку с таким системным явлением было бы сложно. К счастью, у GamerDoc есть люди, которые верят в его дело. Возможно, крупные корпорации со временем будут лучше защищать свои продукты от читеров», — заметил один из его единомышленников с никнеймом Hina.

В будущем Аль-Шарифи планирует запустить общедоступный сайт по выявлению читеров, на котором геймеры смогут выкладывать отчеты о подозрительных действиях других пользователей, а модераторы будут отправлять эти данные в игровые компании.

Любители таких популярных онлайн-игр как Call of Duty: Warzone все чаще жалуются на мошенничество других геймеров, и в ответ студии наращивают свои усилия по созданию более совершенных античит-систем. По словам двух специалистов, работающих в игровой компании, они используют некоторые из методов GamerDoc по отслеживанию мошенников и созданию сети информаторов.

В случае с Valorant GamerDoc передал данные о чите специалистам Riot, которые его быстро обезвредили. Его автор — геймер с никнеймом Bukky — продавал подписку на свое изобретение за €15 в день, 70 в неделю, 150 в месяц или 500 пожизненно (около $17, 82, 177 и 590 соответственно). Более 10 тысяч пользователей приобрели чит через его сайт Applecheats.cc, который теперь не работает — как и сам инструмент. При этом Bukky отрицает тот факт, что его остановил именно GamerDoc: «Это просто очередной любитель сливать данные о читерах Riot — ничего особенного», — написал он в онлайн-чате.

Однако источники в компании подтвердили версию Аль-Шарифи об этой истории, считающего, что Bukky просто пытается принизить его достижения: «Данные, предоставленные GamerDoc, помогли нам быстрее найти и обезвредить новый чит», — сообщил сотрудник игровой компании.

«Я радуюсь, когда с моей помощью удается забанить очередного читера, — заявил GamerDoc. — Это идет на пользу игре».

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