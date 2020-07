Помимо того, что игры ставят рекорды по продажам, последнее время они стали поднимать социально значимые вопросы и вызывать обсуждения, не уступающие по интенсивности общественно-политическим событиям, кино, книгам. Недавний пример — игра The Last of Us Part 2, эксклюзив для PlayStation от легендарной студии Naughty Dog. Игра буквально разделила интернет на два лагеря — поклонников и противников: люди выбирают стороны, обрушиваются с критикой на журналистов, разрывают дружеские отношения.

«Рисовать лучшую воду для игры ничем не хуже, чем быть директором студии». Как попасть в индустрию видеоигр

Ярополк Раш

Так что игровая индустрия — это очень интересная, разнообразная и широкая сфера, в которой найдётся место и художникам, и программистам, и маркетологам, и многим другим специалистам. Как построить карьеру в индустрии игр и кто туда попадает — рассказал Ярополк Раш, директор Школы игр и интерактивных развлечений Scream School , которая наряду с Британской высшей школой дизайна, МАРШ и другими школами входит в университет креативных индустрий Universal University