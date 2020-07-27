«Рисовать лучшую воду для игры ничем не хуже, чем быть директором студии». Как попасть в индустрию видеоигр

Помимо того, что игры ставят рекорды по продажам, последнее время они стали поднимать социально значимые вопросы и вызывать обсуждения, не уступающие по интенсивности общественно-политическим событиям, кино, книгам. Недавний пример — игра The Last of Us Part 2, эксклюзив для PlayStation от легендарной студии Naughty Dog. Игра буквально разделила интернет на два лагеря — поклонников и противников: люди выбирают стороны, обрушиваются с критикой на журналистов, разрывают дружеские отношения.

Как устроена игровая индустрия

Многие воспринимают игровую индустрию как некий набор людей или команд, которые буквально разрабатывают игры, то есть пишут код, рисуют и анимируют. Но это очень узкий взгляд.

Из каких элементов состоит индустрия игр:

Есть частные и публичные компании, венчурные фонды, которые распоряжаются финансовыми потоками.

Помимо собственно разработчиков в играх работает масса людей с самыми разными специализациями: аналитика, маркетинг, работа с комьюнити, поддержка пользователей, перевод и локализация, создание и управление объектами интеллектуальной собственности, средства массовой информации. Так что если говорить о точках входа для желающих попасть в игровую индустрию, их намного больше, чем может показаться.

При этом, игровой индустрии (в России и СНГ точно) есть куда расти и брать пример с соседей из кино и музыки. У состоявшейся индустрии есть еще такие функции, как профессиональные объединения или гильдии, система образования и повышения квалификации, общественные связи.

В жизненном цикле игры есть три основных этапа:

проектирование;

производство;

оперирование.

В каждом из этих трех направлений есть десятки дисциплин.

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Карьерная траектория

Дисциплин в индустрии игр очень много — это геймдизайн, концепт-арт, игровая графика и моушн-дизайн, маркетинг, продюсированию и ряд других. Программы по визуальные эффекты, 2D- и 3D-анимация.

Есть несколько точек входа в игровую индустрию:

Для ребят без образования и опыта — это тестирование игр, управление комьюнити, поддержка пользователей. У большинства нынешних глав студий или игровых издательств первое место работы — тестировщик, комьюнити менеджер или саппортер.

У разработчиков, художников, аниматоров, мастеров видео или аудио эффектов траектория другая. Часть из них мигрирует из соседних индустрий (анимация, кино, музыка, IT), а часть серьезно учится и начинает рост сразу в играх.

А вот в маркетинге и оперировании игр учиться вообще негде, а специфика в этой части очень серьезная. Так что эти кадры часто растят внутри компаний и несут все связанные с этим риски. Но сейчас школы активно создают новые программы.

Развитие — это не обязательно движение вверх по карьерной лестнице. Лучшие игры делаются людьми, которые по 15–20 лет практикуются в своем ремесле.

В World of Warcraft, например, есть художники, которые полтора десятка лет рисуют камни и, как говорится, имеют уважение. Потому что условному художнику не обязательно становиться директором всех художников. Известен случай, когда аниматорам и специалистам по текстурам из компании «Акелла» (в те времена, когда еще неприлично было говорить о российской игровой индустрии) удалось сделать настолько прекрасную воду для игры «Корсары», что за ними потом ходили коллеги из американских и европейских студий и умоляли лицензировать их решение для других игр морской тематики. Так что делать лучшую воду для игр в мире ничем не хуже, чем быть самым главным директором. И об этом надо помнить.

В чем особенность обучения

Игровая индустрия традиционно известна тем, что приютила людей, которые считали, что для них нет места в современных социальных конструкциях.

Мы часто шутим, что игры это индустрия, построенная людьми, у которых в аттестате были все тройки и одна пятерка.

Тут возникает вопрос: «Как люди попадают в индустрию и как их надо учить?» Если применять в образовании для игровой индустрии совсем уж академические методы, пытаться набирать отличников и продолжать делать из них отличников, то это может не очень хорошо закончиться.

Способы преподавания и сами предметы — очень специфические, они подразумевают вовлеченность студентов. Представьте себе аниматора: сколько времени он проводит наедине с самим собой, со своими творениями, всеми деталями движения, которые нужно запрограммировать. Или человек, который выдумывает игровые вселенные, — будь то геймдизайнер или игровой писатель-сценарист. Эти нюансы нужно учитывать и существенно расширять тот спектр, который традиционно сужается при помощи ЕГЭ и культа хороших оценок. Школа игр в этом плане дает дополнительную возможность определиться тем, кто еще не определился, кем хочет стать.