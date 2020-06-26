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GeekBrains научит детей основам разработки, кибербезопасности и созданию игр на Java

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на курсы по основам веб-разработки, кибербезопасности и созданию игр на Java. Курсы предназначены для школьников 11-17 лет, которые интересуются IT, робототехникой и гаджетами, сообщает пресс-служба портала.

GeekBrains научит детей основам разработки, кибербезопасности и созданию игр на Java

На основах по веб-разработке школьники освоят навыки программирования и сделают свой сайт — о любимой игре, музыканте или супергерое. При помощи курса по созданию игр на Java запустят свою кроссплатформенную 2D игру, придумают для неё сюжет и напишут код. На занятиях по кибербезопасности дети узнают, как предотвращать угрозы, и научатся противостоять хакерским атакам. В конце будет соревнование по поиску уязвимостей. 

Курсы помогут развить логику, творческое мышление, навык решения практических задач и работы на результат. Ученики смогут общаться друг с другом и делать командные проекты. Программа по каждому курсу длится три месяца, обучение платное. 

Фото на обложке: Unsplash

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