GeekBrains научит детей основам разработки, кибербезопасности и созданию игр на Java

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на курсы по основам веб-разработки , кибербезопасности и созданию игр на Java . Курсы предназначены для школьников 11-17 лет, которые интересуются IT, робототехникой и гаджетами, сообщает пресс-служба портала.

На основах по веб-разработке школьники освоят навыки программирования и сделают свой сайт — о любимой игре, музыканте или супергерое. При помощи курса по созданию игр на Java запустят свою кроссплатформенную 2D игру, придумают для неё сюжет и напишут код. На занятиях по кибербезопасности дети узнают, как предотвращать угрозы, и научатся противостоять хакерским атакам. В конце будет соревнование по поиску уязвимостей.

Курсы помогут развить логику, творческое мышление, навык решения практических задач и работы на результат. Ученики смогут общаться друг с другом и делать командные проекты. Программа по каждому курсу длится три месяца, обучение платное.