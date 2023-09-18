Увлечение видеоиграми не мешает вести здоровый образ жизни — исследование

Похоже, пора оставить стереотипы о геймерах в прошлом. Новые данные показывают, что среднестатистический любитель видеоигр — довольно здоровый человек, который не увлекается фаст-фудом и даже занимается спортом.

В исследовании, опубликованном в журнале Computers in Human Behavior, изучалось физическое и психическое здоровье 270 португальских геймеров, которые сообщили, что играли не менее 7 часов в неделю в течение последнего месяца.

Авторы надеялись провести черту между так называемыми «сверхвовлеченными геймерами», которые много играют, но кажутся здоровыми, и теми, чьи привычки выглядят проблематичными. Иными словами, они стремились исследовать щекотливую и противоречивую тему — найти «разницу между интенсивным и проблематичным геймингом».

«Гейминг может быть хобби, и не все игроки от него зависимы», — недавно прокомментировала соавтор исследования Джоан Кордозу, клинический психолог из Университета Майи в Португалии и самопровозглашенный геймер, в совместном заявлении с соавтором Катариной Матиас.

Чтобы собрать данные, исследователи попросили участников в возрасте от 18 до 60 лет заполнить опросники о различных привычках образа жизни, включая физическую активность, сон и диету. Другие вопросы касались психического и физического здоровья в целом.

В частности, они обнаружили, что типичный «сверхвовлеченный» пользователь играет в среднем 3,5 часа в день — немало, но не так много, как можно подумать.

Кроме того, большинство геймеров заявили, что хотя бы иногда получают физическую активность, занимаясь спортом или поднимая тяжести.

Еще один миф — о любви геймеров к чипсам и энергетикам — также был развенчан. Большинство заявляют, что не едят, когда играют, и в целом придерживаются здорового питания.

Но важнее всего, что игровая зависимость или ее формы встречались на удивление редко: у менее 2% анкетированных.

«Мы ожидали большего, — признаются авторы. — Но большинство наших участников не испытывали привыкания, а их образ жизни демонстрировал баланс между геймингом и физической активностью».

Конечно, у исследования есть несколько заметных недостатков. Прежде всего, опрашивались только игроки в Португалии, у которых показатели здоровья и образ жизни могут отличаться от жителей других стран. Кроме того, в исследовании принимали участие всего 270 человек.

Кроме того, у двух третей из них наблюдалось плохое качество сна, даже если они играли не так уж много. Однако, возможно, причина не только в воздействии синего света во время игр. Скорее всего, это связано с употреблением кофеина — его пьют 60% опрошенных.

Недостатки подчеркивают необходимость дополнительных исследований в этой области, поскольку превращение игр из нишевого хобби в более распространенную форму досуга — относительно недавнее явление. И, в конце концов, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, квалифицируется ли зависимость от видеоигр как клиническая зависимость.

«В течение своей жизни, продвигаясь к степени магистра в области клинической психологии, я начала исследовать эту тему и обнаружила, что предстоит проделать еще много работы и многому научиться», — говорит Кордозу.

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