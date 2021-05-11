Как спутниковый интернет окупит строительство города на Марсе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск собирается создать колонию на Марсе . Для финансирования проекта он намерен использовать выручку Starlink. Предприниматель вполне может осуществить свою мечту при жизни, однако есть нюансы.

CEO SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что его компания получила более 500 тысяч заявок на Starlink. Еще в мае 2019 года сеть насчитывала всего 60 спутников, а сейчас их число превысило тысячу. Если клиентская база Starlink будет расти, Илон Маск сможет финансировать свою самую амбициозную и потенциально самую дорогую мечту — город на Марсе.

Что такое Starlink?

Спутниковый интернет обеспечивает доступ в онлайн любому, кто находится в зоне охвата спутников. Он не зависит от наземной инфраструктуры и хорошо подходит для сельских и недостаточно обслуживаемых районов. Однако исторически эта технология уступала традиционному способу подключения по нескольким важным причинам.

Как правило, у спутникового интернета высокая задержка, то есть получение ответа от сервера занимает много времени. В таких условиях выполнять задачи, зависящие от ответа, например, общаться по Zoom, очень трудно и практически невозможно. Чтобы уменьшить задержку, Starlink размещает спутники на гораздо меньшей высоте, около 550 км над уровнем моря, и их гораздо больше, чем у обычного провайдера. Компания подала заявку на разрешение запустить до 42 тысяч спутников.

Фаза бета-тестирования проекта стартовала в конце 2020 года. Пользователи в США платят единовременно $499 (не включая налоги и доставку) за комплект Starlink из тарелки и маршрутизатора. После стоимость ежемесячной подписки составляет $99 в месяц.

Фото: SpaceX

В настоящее время пользователям предлагается скорость около 150 мегабит в секунду, но SpaceX планирует достичь 10 гигабит в секунду.

Какое отношение Starlink имеет к городу на Марсе?

Маск с самого начала собирался финансировать строительство за счет Starlink. В 2015 году, когда Маск объявил о запуске проекта Starlink, он сказал, что это требуется, «чтобы получить доход для оплаты города на Марсе».

Как сообщалось ранее, Маск хочет как можно скорее использовать ракету SpaceX для отправки людей и грузов на Марс. Его цель — создать самодостаточный город к 2050 году.

В октябре 2019 года Маск заявил, что стоимость города на Марсе составит от $100 млрд до $10 трлн. Оценка основана на следующих предположениях.

1 млн т грузов потребуется для создания самодостаточного города.

$100 тысяч стоит отправка тонны груза на Марс на Starship.

Как SpaceX будет платить за Марс

Таким образом, за 30 лет Маску понадобится по крайней мере $100 млрд за 30 лет. Это около $3,33 млрд в год. И именно для этого нужен Starlink.

Согласно внутренним прогнозам SpaceX от 2017 года, опубликованным The Wall Street Journal, предполагается, что Starlink будет полностью финансировать строительство колонии.

Только в 2017 году рынок коммерческих запусков заработал около $4,5 млрд. Соответственно, доходов SpaceX недостаточно для экспансии на другие планеты. При этом, как сказал Маск журналистам в мае 2019 года, выручка мирового рынка интернет-провайдеров составляет около $1 трлн.

При этом предприниматель считает, что Starlink может претендовать на 3-5% от этой суммы. Это означает, что Starlink может приносить около $50 млрд в год.

Это соответствует оптимистичным прогнозам SpaceX на 2017 год. Тогда компания прогнозировала, что к 2025 году ее доход составит более $35 млрд в год, из которых около $30 млрд будет приносить Starlink. Более того, в том же году она может достичь операционного дохода в более $20 млрд — это выручка за вычетом регулярных расходов.

Если каждый человек, который уже подал заявку на Starlink, действительно завершит свой заказ, SpaceX будет получать $99 в месяц от полумиллиона человек — другими словами, $49,9 млн. Это все равно, что $594 млн в год до вычета расходов.

Потребуется около 2,5 млн подписок на Starlink, чтобы обеспечить необходимый минимум в $3,3 млрд в год.

Это до операционных расходов, что на практике означает, что SpaceX потребуется больше подписчиков, чтобы покрыть текущие расходы Starlink.

Это немало. В апреле 2020 года конкурент HughesNet заявил, что стал первым провайдером спутникового интернета, который набрал более 1 млн подписчиков. SpaceX придется обойти и HughesNet, и некоторых других. Он также должен будет удерживать их и получать оплату в течение 30 лет.

Возможно, недовольные пользователи HughesNet перейдут на SpaceX. Или Starlink привлечет собственных подписчиков. С точки зрения чистого операционного дохода цель выглядит достижимой. Если прогнозы компании оправдаются, и SpaceX действительно принесет $20 млрд операционного дохода к 2025 году, она может достичь нижней границы необходимой суммы всего за пять лет.

Проблема в том, что на самом деле строительство марсианского города стоит больше $10 трлн. При операционном доходе в $20 млрд в год SpaceX потребуется около 500 лет, чтобы собрать эти деньги.

Стоит ли этого город на Марсе? Маск, кажется, так думает. Во время выступления в 2018 году Маск заявил, что достижение мультипланетного статуса обойдется человечеству в 0,5-1% годового ВВП всего мира. Если на Земле произойдет событие, которое положит конец привычной нам жизни, то расширение присутствия может стать единственным шансом человечества на выживание.

«Другими словами, это первый случай за четыре с половиной млрд лет истории Земли, когда удалось распространить жизнь за пределы планеты, — говорит Маск. — Раньше это было невозможно. Как долго это окно будет открыто?».

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