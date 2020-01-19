Илон Маск заявил, что хочет создать поселение на Марсе к 2050 году

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск собирается создать колонию-поселение на Марсе с 1 млн жителей к 2050 году. Об этом пишет Business Insider.

В нескольких недавних твитах Маск раскрыл детали своего плана по созданию города-миллионника на Марсе к 2050 году.



Он написал, что в ближайшие 10 лет собирается строить по 100 космических кораблей Starship в год для того, чтобы в будущем запускать по 3 ежедневных рейса на Марс. На каждом будет 100 пассажиров и до 100 тонн грузов.

Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

При этом у Марса и Земли разные орбиты и расстояние между ними не всегда одинаковое. Поэтому, как пишет Business Insider, скорее всего, запуски будут проходить в 30-дневное «окно», открывающееся каждые 25 месяцев, когда планеты сближаются.



Это, по расчетам, позволит доставлять на планету по 100 тысяч человек и мегатонны грузов ежегодно. Таким образом, население Марса составит 1 млн человек к 2050 году.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

В конце 2019 года Маск заявил, что первые прототипы кораблей Starship могут быть презентованы уже в марте 2020 года. Тестовые версии аппаратов показали недоработки – 20 ноября при запуске Starship у корабля взорвался топливный отсек.