Илон Маск заявил, что хочет создать поселение на Марсе к 2050 году

В нескольких недавних твитах Маск раскрыл детали своего плана по созданию города-миллионника на Марсе к 2050 году.



Он написал, что в ближайшие 10 лет собирается строить по 100 космических кораблей Starship в год для того, чтобы в будущем запускать по 3 ежедневных рейса на Марс. На каждом будет 100 пассажиров и до 100 тонн грузов.

Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync